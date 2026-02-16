Razgovarate li s djecom o novcu? Stručnjaci kažu da je ključno početi na vrijeme

Prvi euro u dječjem novčaniku za mnoge je i prva lekcija o upravljanju novcem. No trebaju li djeca u osnovnoj školi uopće dobivati džeparac i, ako da, s koliko godina i u kojem iznosu? Je li džeparac koristan alat za stjecanje financijskih navika ili samo još jedan trošak u kućnom budžetu?

Ova i slična pitanja postavili smo čitateljima 24sata, a njihovi su odgovori pokazali da su stavovi raznoliki. Marina Ralašić, predsjednica Štedopisa iz Instituta za financijsko obrazovanje, s dijelom mišljenja se složila, a neke uobičajene prakse jasno je dovela u pitanje, objašnjavajući što džeparac zapravo znači za razvoj dječjih financijskih navika i gdje roditelji najčešće griješe.

Džeparac - vještina za cijeli život

Čak 78 posto ispitanika u anketi smatra da bi osnovnoškolci trebali dobivati džeparac. No iako je taj postotak vrlo visok, praksa pokazuje drukčiju sliku, upozorava Marina Ralašić.

- Na radionicama financijske pismenosti vidimo da redovit i unaprijed dogovoren mjesečni džeparac prima samo desetak posto osnovnoškolaca - napominje Ralašić.

Ta praksa nije dobra jer je upravo džeparac jedan od najboljih načina da djeca nauče kako upravljati novcem.

- Džeparac djeci daje osjećaj odgovornosti, samostalnosti i mogućnosti izbora, a to se ne uči teorijom nego praksom. Džeparac pomaže djeci i tinejdžerima u stvaranju dobrih novčanih navika, poput štednje za svoje ciljeve i trošenja novca samo na ono što sebi mogu priuštiti - objašnjava naša sugovornica.

Međutim, upozorava da džeparac mora imati jasna pravila.

- Džeparac je kao plaća: daje se svaki mjesec u istom, unaprijed dogovorenom iznosu. Ako ga dijete potroši prije vremena, ne dobiva dodatni novac. Bolje je pogriješiti s 10 ili 20 eura nego poslije s 200 ili 2000.

Ključna pravila su jednostavna: džeparac nije nagrada ni kazna, dijete smije pogriješiti jer tako najbolje uči, a roditelj ne "spašava" situaciju dodatnim novcem.

Gotovina vs. kartica

Za gotovinu se opredijelila većina anketiranih, a i Ralašić ističe kako je za mlađu djecu gotovina najbolji učitelj!

- Za djecu između 6 i 9 godina bolja je gotovina jer dijete vidi novac i fizički njime plaća te tako lakše razumije da novac "nestaje" kad se potroši. Za dob od 10 do 12 godina vrijedi kombinacija: gotovina uči kontroli, a kartica suvremenom načinu plaćanja. Od 13 godina prednost bi trebala imati prepaid kartica jer je digitalni novac realno okruženje, kaže sugovornica.

Što se iznosa tiče, najviše anketiranih (40%) opredijelilo se za mjesečni iznos do 30 eura. Međutim, iznosi nisu "pravilo" nego alat za učenje. Važnije je što dijete s novcem radi nego točan iznos, smatra Ralašić.

- Roditelji trebaju imati uvid i okvir, ali djetetu treba dati određenu slobodu. Ako roditelj sve kontrolira, dijete ne uči odlučivati. Ako ima potpunu slobodu bez razgovora, nema učenja. Djeca odlučuju na što troše, pri čemu se preporučuje asistencija roditelja (osobito u mlađoj dobi) i usmjeravanje - poput navike da dio džeparca (najmanje 10%) štede za ono što bi željeli poslije.

Razgovarate li s djetetom o novcu?

Čak 35% anketiranih navodi da se u njihovoj obitelji svakodnevno razgovara o novcu. Ovaj postotak ugodno iznenađuje jer na radionicama Štedopisa povratne informacije kažu kako se o novcu rijetko razgovara.

- O novcu bi trebalo razgovarati redovito i otvoreno. Novac ne bi trebao biti tabu, ali ni izvor straha. Bolje je razgovarati kratko i često, a prilika je mnogo: kad idete u trgovinu, kad planirate godišnji odmor, izlete..., ali vodeći računa o dobi djeteta. Umjesto rečenice 'Nemamo novca' bolje je reći 'Nismo to planirali' - savjetuje Ralašić.

Slaže se sa 74% ispitanika koji smatraju da bi o novcu trebalo učiti u nižim razredima osnovne škole.

- Djeca bi trebala učiti o novcu što ranije, čim znaju zbrajati, a to je od 5 do 6 godina, ali ne kroz teoriju nego kroz kupnju, igre i male izbore. U dobi od 7 do 9 godina mogu već sami odrediti koliko će džeparca potrošiti a koliko uštedjeti, a poslije kako planirati, voditi svoj budžet i stjecati odgovornost.

Natjecanje u financijskoj pismenosti

Natjecanje u financijskoj pismenosti jedan je od načina stjecanja znanja o financijama. I ove godine organiziraju ga za učenike viših razreda osnovnih škola s ciljem povećanja financijske pismenosti. Ovo je četvrti put da Štedopis organizira natjecanje, na kojem je do sada sudjelovalo 6400 učenika iz cijele Hrvatske. Sudjelovati mogu svi učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje u kvizu je besplatno, a najuspješnije ekipe osvojit će vrijedne nagrade partnera online kviza Addiko banke: pametne ploče, pametne satove, poklon vrećice i radionice financijske pismenosti Štedopisa. Nastavnici (mentori) dviju pobjedničkih ekipa dobit će poklon bon u vrijednosti od 200 eura.

Važni datumi su:

4. ožujka 2026. u 16 sati - završetak prijava za sudjelovanje

5. ožujka 2026. u 10 sati - online kviz "Glasno o novcu" na platformi Kahoot!

Sve pojedinosti o natjecanju, nagradama i o tome kako sudjelovati doznajte