Šest stvari na koje su Hrvati posebno alergični

Hrvatice su najljepše, a Hrvati su dobri ljubavnici. Ovakvi su stereotipi pozitivni pa se njima volimo i pohvaliti. Međutim nijedan pozitivan stereotip ne kaže da smo savršeno staloženi i da nas se, s vremena na vrijeme, ne može izbaciti iz takta. U nastavku donosimo pregled nekih situacija na koje smo alergični, a koje će vas u pisanom tekstu isključivo nasmijati.

Kad Vakula promaši prognozu

Najpopularniji meteorolog u Hrvata, Zoran Vakula, na sebi nosi veliku odgovornost. Njegovu prognozu vremena, premda je ona okvirna i namijenjena za sljedeća tri mjeseca, Hrvati shvaćaju vrlo ozbiljno. Vakula je rekao da će vikend biti sunčan, a vama je na izletu bilo mjestimično oblačno. Većina će Hrvata svoj bijes iskazati u komentarima internetskih portala koji će Vakuli dati do znanja da mu uopće više ne planiraju vjerovati.

Kad se gosti ne izuju na ulasku

Hrvati su društven narod koji njeguje kulturu obiteljskih prijateljstava i dobrosusjedskih odnosa. Svaki je gost dobrodošao, osim ako je pogriješio na samom ulazu i - nije se izuo. Cipele na tepihu, kauču ili krevetu Hrvati ponekad vide u američkim filmovima i tješe se kako to ionako nije stvarno, sve je to gluma. Cipele na vlastitom tepihu malo se teže zaboravljaju.





via GIPHY

Kad vas šetaju po šalterima

Sigurni smo da nitko ne voli šaltere i čekanje u redu, ali ponekad stisnete zube i strpljivo čekate. Preživljavate i baku ispred sebe u redu koja je došla platiti 20 računa. Tješite se da ionako samo morate obaviti sitnicu i da ste, jednom kad dođete na red, gotovi za minutu. Konačno dolazite na red, a gospođa na šalteru vam bez ikakve emocije govori da ste zapravo cijelo vrijeme čekali na krivom mjestu i da prvo trebate otići na neki drugi šalter.

via GIPHY

Kad vam vozač busa zatvori vrata pred nosom

Rijetko tko preferira javni prijevoz, ali nekada nemamo izbora nego se stiskati sa strancima u skučenom i vrućem prostoru. No ništa nije gore od situacije kada se bližite stanici i vidite bus u koji ulaze posljednji ljudi. U vama se budi nada, trčite kao nikada u životu da bi vam vozač na kraju pred nosom zatvorio vrata i krenuo dalje. Najviše vas boli pogled koji ste u posljednjim trenucima izmijenili s vozačem prije nego što je pokrenuo vozilo i ostavio vas na stanici.

via GIPHY

Kad netko u obitelji ne stavi novu rolu papira na wc držač

Neki ljudi odlazak na toalet shvaćaju vrlo ozbiljno, unaprijed ga planiraju i vesele mu se. Ništa vam ne može pokvariti taj trenutak, osim ako u završnom koraku posegnete za toaletnim papirom, a njega – nema. Ostala je samo uspomena na njega u vidu kartonskog valjka. Odmah vam na pamet pada prvi krivac među vašim ukućanima i u glavi već započinjete monolog koji ćete mu prezentirati čim se spasite iz ove situacije.

via GIPHY

Kad turisti ostavljaju ručnike na plaži

Odlučili ste prošetati se do plaže i uživati u izlasku sunca. No umjesto pogleda na morska prostranstva dočekuje vas prostranstvo šarenih ručnika na kojima je taktički postavljeno kamenje. Pitate se je li moguće da je toliko ljudi došlo prije vas i da baš u ovom trenutku svi rone ispod površine vode jer ne vidite nijednu živu dušu. Naravno, riječ je o turistima koji su "mudro" osigurali svoj dio plaže. Da su Hrvati alergični na to svjedoči i situacija s plaže Jaz na otoku Ugljanu, gdje su lokalni stanovnici tijekom večeri skupili sve ručnike s plaže i zapalili ih.

Foto: Guliver/Shutterstock

Na što ste vi alergični? Ambroziju ili preglasnu susjedu? Možda ne možemo smanjiti alergičnost na neke od navedenih situacija, ali simptome prirodne alergije, na sreću, možemo uz Aqua Maris 4ALLERGY sprej za nos, koji ublažava simptome alergijskog rinitisa i podupire proces regeneracije nosne sluznice. Prevenirajte ono što možete kada već ne možete izbjeći šaltere ili neraspoložene vozače busa.