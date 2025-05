Šibenik ljeti živi punim plućima, ima ponudu za sve generacije, a ni ljeto pred nama nije iznimka!

Smješten na srednjem Jadranu, Šibenik nije samo slikovit primorski grad – on je povijest, inovacija, kultura, glazba, sunce i more spojeni u jedinstven doživljaj. To je najstariji samorodni hrvatski grad na obali, što znači da ga nisu osnovali Grci, Rimljani ni Mlečani nego domaći ljudi – Hrvati.

Svjetska kulturna baština

Iako je impozantna zbog svoje arhitekture, najprepoznatljiviji detalj na katedrali Sv. Jakova su 72 kamene glave koje je kipar i graditelj Juraj Dalmatinac postavio na apsidama, a vjeruje se da su inspirirane stvarnim osobama iz tog doba. Prema pučkoj predaji, riječ je o licima onih koji su se protivili gradnji katedrale.





Domovina dalmatinskog dišpeta?

U dišpet svima koji bi ih pokušali pokoriti, Šibenčanke su ostale zapamćene kao jedne od „najopasnijih cura“ u Hrvatskoj. Izreka „Čuvaj se senjske bure i šibenske cure“ nije nastala slučajno – vuče korijene iz vremena turskih napada, kad su mudre žene Šibenika smišljale genijalne načine na koje će zavesti i zbuniti neprijatelja. Legenda kaže da su ih namamile u zamku pa zalile vrućim uljem. U vrijeme Kandijskog rata Šibenčanke nisu stajale po strani – opskrbljivale su vojnike, provocirale Turke, psovale, pokazivale stisnutu šaku (što je tad bio pandan današnjem srednjem prstu), pa čak i podizale suknje i pokazivale stražnjicu u znak prijezira.



Šibenik je i danas grad tvrdoglavih, duhovitih i osebujnih ljudi. Primjerice, već gotovo 370 godina Šibenčani se ne vjenčaju u svibnju. U prošlosti su išli i korak dalje – kovali su vlastiti novac, poznat kao bagatin. A dok su drugi postavljali jelovnike i vinske karte, Šibenčani su već imali svoj šifrirani sustav: kita smreke na vratima značila je da se toči crno vino, kita masline bijelo, a kita bora opol – rose. Vinsko kodiranje u režiji jednog od najduhovitijih i originalnih gradova na Jadranu.



Neovisno o tome želite li prvi hrvatski grad istražiti u par dana ili mu se Šibeniku želite posvetiti dugoročno, najbolju ćete ponudu turističkog smještaja pronaći na Njuškalu. Na raspolaganju vam stoji oko 200 aktivnih oglasa, a od savršenog ljeta u jednom od naših glazbeno najuzbudljivijih gradova vas dijeli samo par klikova!

Tehnološka inovativnost Šibenčanima je u krvi

Šibenik je i grad Fausta Vrančića, za kojeg se veže izum Homo Volansa – letećeg čovjeka, što je zapravo bio – padobran. Leonardo da Vinci svoj je padobran možda crtao gotovo stoljeće ranije, ali Vrančić je bio prvi padobranac u povijesti, skočivši s tornja u Veneciji!

A upravo se ta tehnološka inovativnost Šibenčana ogleda u još jednom sjajnom pionirskom pothvatu! Šibenik je, naime, prvi grad na svijetu koji je, 1895. godine (28. kolovoza) dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu električnu struju. Hidroelektrana Jaruga na rijeci Krki puštena je u rad dva dana nakon hidroelektrane na Niagarinim slapovima u SAD-u. No Šibenčani su tog istog dana dobili struju, a stanovnici Buffala tek godinu kasnije, odnosno 1896. godine.

Glazbena prijestolnica

Šibenik ne skriva svoje blago – ono stoji visoko, na gradskim uzvisinama, u obliku četiri tvrđave koje čuvaju njegovu prošlost i oblikuju njegovu sadašnjost. Sv. Mihovil, Barone, Sv. Ivan i Sv. Nikola čine neponovljivu mrežu obrambenih utvrda koje danas, umjesto topova, nose zvuk glazbe, povijesti i doživljaja. U UNESCO-voj zaštićenoj baštini možete uživati tijekom čitave sezone, a najbolji ćete smještaj naći na Njuškalu.

Tvrđava sv. Mihovila, nekad ključna vojna točka, danas je najljepša ljetna pozornica u Hrvatskoj, s pogledom na more i zvjezdano nebo, gdje nastupaju najveća domaća i svjetska glazbena imena. Njezina prenamjena u koncertni prostor simbolički je povezala glazbenu povijest grada s njegovom sadašnjošću – baš kao što su iz Varoša potekli velikani Arsen Dedić, Vice Vukov i Mate Mišo Kovač, tako danas Tvrđava sv. Mihovila širi glazbeni identitet Šibenika po cijeloj zemlji.

Ljeto u Šibeniku nije samo sezona – to je doba kada grad živi punim plućima, a glazba odzvanja ulicama, trgovima i, naravno, tvrđavama. Ovog ljeta tvrđava sv. Mihovila ponovno će postati središte nezaboravnih večeri pod otvorenim nebom. Već u srpnju, točnije 19. dana mjeseca, na pozornicu stiže karizmatična Róisín Murphy, poznata po svom jedinstvenom glazbenom izričaju i osebujnim scenskim nastupima. Kolovoz donosi još dva vrhunca: 2. kolovoza legendarni zagrebački bend Pips, Chips & Videoclips vraća se pred šibensku publiku, a 16. kolovoza na isto mjesto dolazi Darko Rundek, donoseći spoj poezije, emocije i mediteranskog ugođaja koji savršeno pristaje tvrđavi iznad mora.

Ljeto u Šibeniku nije samo sezona – to je doba u kojem grad živi punim plućima. Međunarodni dječji festival, od 22. lipnja do 6. srpnja 2025., već desetljećima okuplja male umjetnike, izvođače i gledatelje iz cijelog svijeta, pretvarajući kamene trgove i uske ulice u bajkovite pozornice. Klapske večeri tijekom srpnja i kolovoza vraćaju nas iskonskoj ljepoti dalmatinske pjesme, a Večeri dalmatinske šansone, 15. i 16. kolovoza 2025., donose nostalgičnu glazbu koja odzvanja u toplim noćima.

Za ljubitelje urbanog ritma tu je Regius Summer Music Festival, koji će biti sredinom srpnja (11.–12. srpnja 2025.), i Sea Sound Festival u kolovozu, koji svake godine okupe tisuće posjetitelja željnih plesa, elektroničke glazbe i dobre vibre. Ljubitelji filma uživat će u programu Light is Life i nezaboravnim projekcijama pod zvijezdama u Ljetnom kinu Barone, koji traje od lipnja do rujna. A ako želite koncert za pamćenje – nastupi na Tvrđavi sv. Mihovila tijekom cijelog ljeta kombiniraju svjetska i domaća imena s ambijentom koji oduzima dah. Ljetni raspored 2025. uključuje mnoge domaće izvođače, ali i međunarodne goste (raspored se objavljuje u svibnju).

Osigurajte svoj smještaj u Šibeniku na vrijeme!

Prema dostupnim podacima za 2024. godinu, Šibensko-kninska županija zabilježila je oko 6,6 milijuna noćenja, što čini značajan udio u ukupnim turističkim noćenjima u Hrvatskoj. Ako planirate posjetiti ovo popularno odredište, bilo da tražite apartman u centru grada, kuću za odmor uz obalu ili miran kutak u prirodi, ključ za savršen odmor je – dobra priprema.

Kako biste izbjegli stres i maksimalno uživali u svojem odmoru, preporučujemo da što ranije počnete tražiti idealan smještaj. Na Njuškalu, vodećem hrvatskom oglasniku, pronaći ćete široku ponudu apartmana i kuća za odmor u Šibeniku i okolici – od luksuznih vila do ugodnih obiteljskih apartmana. S obzirom na veliku potražnju i ograničene kapacitete tijekom ljetne sezone, sad je pravo vrijeme da rezervirate svoj komadić ljeta u Šibeniku!