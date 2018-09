Sjećate li se prve televizijske serije na koju ste se navukli?

Format televizijskih serija u posljednjih je nekoliko godina doživio novi procvat, i to toliki da se govori o novom zlatnom dobu televizije. Novi streaming servisi korjenito su promijenili način na koji se serije gledaju i natjerali televizije na nove, sve kompleksnije produkcijske pothvate. RTL Hrvatska pozicionirao se kao jedan od predvodnika u produkciji i lansiranju stranih hit-serija, a produkcijski najraskošniji projekt – novu dramsku seriju 'Pogrešan čovjek' pratite od ponedjeljka do petka u 20 sati.

Moja prva meksička drama držala me tri godine

Prva sapunica na koju sam se ovisnički navukla bila je ni manje ni više nego majka svih sapunica, drama nad svim meksičkim dramama: 'Doña Bárbara'. Tri ljeta zaredom cijela je sezona bila na televiziji i zbog te sam serije uvijek bila najviše bijela kad sam došla u školu. I to u godinama kad postaje bitno tko je najviše potamnio na moru i tko će se vratiti najzgodniji – šestom i sedmom razredu osnovne škole. Sestra Kiara i ja danima nismo izlazile iz kuće, a kad bismo propustile popodnevnu epizodu, ustajale smo u sedam ujutro samo da stignemo na reprizu iako je ljeti bilo uobičajeno spavanje do jedanaest. Dakle, prioriteti.

Ako slučajno nismo bile zajedno pred ekranom na dan nove epizode, odmah bismo se nazivale i komentirale zaplet u totalnom šoku jer – kad će više budući muž Doñe shvatiti da je njezina kći zapravo ljubav njegova života!?! Nitko, naravno, nije razumio zašto smo toliko opsjednute, a kad se serija prestala emitirati, pogledale smo je cijelu ispočetka dva puta nekoliko godina kasnije na YouTubeu jer ju nigdje drugdje nisi ni mogao naći. Da ne spominjem da smo soundtrack znale napamet i da danas znam španjolski (uglavnom neiskoristiv ne planiram li ostati trudna s djedom muževa sina) zahvaljujući 'Doñi Bárbari'.

Nika (23)

Kapao sam oči zbog 'Chucka'

Prva serija na koju sam se ozbiljno navukao zvala se 'Chuck'. Imao sam 12 ili 13 godina. Sastojala se od ukupno pet sezona, ali ja sam to, usporedo sa školom i treninzima boksa na koje sam išao tri puta tjedno, uspio riješiti u dva tjedna. Ponekad čak i ne bih otišao na trening zbog 'Chucka'. Svaki dan nakon škole dvije litre sladoleda u krilo i idemo! Nakon nekog vremena svake sam večeri počeo kapati oči jer sam doslovno dobio upalu od sati i sati gledanja omiljene serije.

Viktor (20)

'Zabranjenu ljubav' gledao sam samo da iživciram brata, a onda sam se zarazio

Kada sam imao 11 godina, starci su nabavili novi televizor. Stari je, naravno, završio u sobi mojeg starijeg brata. Zbog toga su se vodile ozbiljne borbe, taj je televizor značio slobodu od Dnevnika i sličnih gluposti koje su starci gledali. Na kraju je dogovor bio da će televizor biti u bratovoj sobi, ali da ću i ja polagati određena prava na njega, da ću moći doći i gledati nešto što me zanima. Baš se u to vrijeme počela emitirati 'Zabranjena ljubav' i mojem je burazu, koji već bio mrzovoljni tinejdžerski monstrum, strahovito išla na živce. Ja sam iz pakosti iskorištavao povlasticu gledanja televizije u njegovoj sobi baš kad bi na programu bila ta sapunica. Samo da ga iživciram, jer uvijek je sve bilo po njegovom. I na kraju sam se navukao. Deset godina kasnije, kada sam došao u Zagreb na studij, pogledao sam sve epizode još jednom. Serija se reprizirala baš u vrijeme kada bih dolazio kući s faksa, pa bih svaki dan bacio torbu pod stol, legao na kauč i pogledao epizodu da razbistrim glavu od svega.

Zvonimir (25)

Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

S Alexis iz 'Dinastije' naučila sam lakirati nokte

Prva serija koje se sjećam je bio 'Sandokan'. Tada sam imala sedam godina. Ali, baš prvo pravo “navlačenje” bilo je na 'Dinastiju', prvu pravu sapunicu na ovim prostorima. Jedva sam čekala ponedjeljak navečer, kada bi se emitirala. Sjećam se cmizdrave Krystle, koja me luđački nervirala zbog groznih šiški, i genijalne Alexis, zločeste i zanimljive. Pamtim da je nekome objašnjavala kako se lakiraju nokti, pa sam i ja to znanje usvojila. “Kreneš od sredine nokta prema vrhu, jer ti je najvažnije da je lak čvrst na vrhovima, i onda sve obaviš u jednom, najviše dva poteza od dna nokta prema sredini.” Znanje bez kojeg ne znam kako bih odrasla. To je bila prva i jedina sapunica koju sam gledala i od koje sam odustala negdje pri kraju, kada je svatko svakome postao sestra, ako ne i dijete.

Dragana (47)

'Parks and Recreations' kao spas u bolničkoj sobi

Prvu epizodu 'Parks and Recreationsa' gledala sam u bolničkoj sobi, nekoliko sati nakon operacije žuči i vađenja žučnih kamenaca. Još onako grogi i u bolovima, ta me serija natjerala da se smijem do suza i pazim da mi šavovi ne puknu od naprezanja izazvanog smijehom. U seriji će svatko pronaći "onog jednog kolegu" kojeg voli ili mrzi ili kakav sam želi biti. Ako volite uredski humor, satiru na temu lokalne vlasti i birokracije ili samo trebate malo opuštanja nakon dugog radnog dana u uredu, ovo je odlična serija. Jednako tako, ova me serija naučila važnoj stvari u životu koje se držim i danas: "Treat Yo Self".

Ivana (33)

Zbog 'Malcolma' sam kasnio na trening

Prva serija koju sam počeo pratiti bila je 'Malcolm u sredini'. Tada sam još bio u osnovnoj školi i sjećam se da sam jedva čekao doći kući s nastave da pogledam novu epizodu. U jutarnjem terminu emitirale su se reprize, tako da sam i onaj tjedan kad bi nastava bila popodne, uspio gledati nove dogodovštine iz Malcolmova života. Mlađi brat bio je suprotna smjena u školi, pa mi je uvijek obožavao kvariti sadržaj koji bi pogledao poslijepodne, no svejedno nije mogao prepričati neke nevjerojatno smiješne scene. S vremenom je i moja mama počela pratiti seriju jer joj isprva nije bilo jasno čemu se brat i ja toliko smijemo, ali kad je pogledala jednu epizodu, i ona je postala fan. U to sam vrijeme trenirao košarku i bilo je situacija kada sam zbog serije kasnio na trening.

Luka (22)