Starenje nije moguće zaustaviti, ali ga je moguće usporiti. Marija i Mara znaju kako!

Europa stari, i to nije neka novost. Broj i udio ljudi u dobi od 60 i više godina u stanovništvu raste, do 2030. godine starijih od 60 bit će 1,4 milijarde, odnosno 2,1 milijarda do 2050. Proces se odvija neviđenom brzinom i intenzivirat će se u sljedećim desetljećima, osobito u zemljama u razvoju, navodi World Health Organization.

U Hrvatskoj je svaka peta osoba starija od 65 godina. Prema indeksu starenja, stanovnika u dobi od 65 i više godina više je od 100.000 nego djece mlađe od 15 godina. Smanjivanje indeksa nije izgledno i ne očekuje se, pokazuju rezultati istraživanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski građani mogu očekivati da će im se životni vijek produljiti, ali prosječno će živjeti čak 10-ak godina kraće (74,8 muškarci, 80,4 žene) nego stanovnici regija s najduljim očekivanim trajanjem života, poput Švicarske, Španjolske ili sjeverne Europe, kaže Eurostat.

Foto: Shutterstock

Da bismo popravili tu statistiku i osigurali kvalitetnu starost, bitno je podizati svijesti o zdravom i aktivnom starenju i važnosti socijalne uključenosti; upravo će društva koja se na najbolji način budu prilagodila na ove demografske promjene višestruko profitirati.

Tko aktivno živi, dulje je zdrav

Ostati aktivan i u mirovini vrlo je važno, kako zbog fizičkog tako i zbog mentalnog zdravlja. Redovita tjelesna aktivnost može smanjiti rizik od kroničnih bolesti, poput srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i artritisa, te pomoći u prevenciji padova i ozljeda. A održavanje društvenih veza sprečava osjećaj usamljenosti, koji je čest u starijoj dobi, te pomaže u očuvanju mentalnih sposobnosti i smanjenju rizika od demencije i Alzheimerove bolesti.

U jednom hrvatskom gradu poruke stručnjaka shvatili su ozbiljno i odlučili djelovati.

Sisak: Dnevni centar za umirovljenike | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sisak je grad s više od 40.000 stanovnika, od čega je 14.000 umirovljenika. Kako bi poboljšali društveni život ove najmudrije populacije, otvorili su Dnevni centar za umirovljenike. U prostoru koji se proteže na dvije lokacije, u naseljima Caprag Sisak i Zeleni brijeg, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati čuju se žamor i glazba jer u njima ljudi vježbaju, pjevaju, plešu, igraju šah, kartaju, heklaju, šiju... A prije svega se druže.

Marija Radotić (70), koja je u mirovini 17 godina, i Mara Jović (77) redovno posjećuju Dnevni centar za umirovljenike. Marija je rođena Siščanka i cijeli život provela je u svojem gradu.

- Dok sam bila mlada, radila sam kao trgovkinja, a danas pjevam u Kulturno-umjetničko društvu Nur te s njima putujem po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sj. Makedoniji i ostalim zemljama Balkana. Izrađujem i ukrasne aranžmane za blagdane - kaže nam Marija.

S obzirom na to da živi sama, Dnevni centar posjećuje često.

Sisak: Dnevni centar za umirovljenike | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Veseli me druženje s drugim korisnicima, tjelovježba, koju imamo organiziranu svake srijede, kao i sve druge aktivnosti koje se provode. U Dnevnom centru upoznala sam nove ljude, za koje vjerujem da će mi postati prijatelji, s obzirom na to da smo približnih godina i da se često družimo.

Dok Marija pripovijeda, Mara klima glavom i potvrđuje sve što njezina prijateljica govori. Mara je u mirovini 35 godina, a prije umirovljenja bavila se ugostiteljstvom. I ona, kao i Marija, cijeli život živi u Sisku. Vrijeme u mirovini provodi s unučićima te brinući se o zdravlju, koje joj je poprilično narušeno.

- Dnevni centar posjećujem dva od tri dana u tjednu. Rado vježbam i uključujem se u razne kreativne radionice, druženje s drugim umirovljenicima znači mi puno. Ovdje sam upoznala nove ljude, s kojima imam mnoštvo zajedničkih tema - navodi Mara.

Sisak: Dnevni centar za umirovljenike | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grad prijatelj umirovljenika

Druženje, odnosno socijalizacija, uvelike pridonosi psihofizičkom zdravlju i dobrobiti osoba starije dobi, koje se lako izoliraju, i zato je Dnevni centar od velike važnosti za naše umirovljenike, smatra voditeljica Centra Rebeka Tubić.

- Centar pruža niz mogućnosti i aktivnosti prilagođenih njihovim potrebama i željama. S obzirom na posjećenost, možemo reći kako su povratne informacije više nego pozitivne, naši korisnici su komunikativni i društveni te su njihova druženja vesela i opuštena. Osluškujemo njihove potrebe i prihvaćamo ideje za nadolazeće aktivnosti i radionice, a korisnici nas nagrađuju svojim dolaskom na druženja - kaže Rebeka.

- Grad Sisak kao pokretač Dnevnog centra za umirovljenike pruža nam punu podršku. Osim što financira centar, sudjeluje u osmišljavanju i provođenju programa i aktivnosti. Podršku Centru pružaju i druge gradske udruge, kao što je Dijabetičko društvo Grada Siska, koje svaki drugi petak s korisnicima provodi zdravstvene aktivnosti kao što su mjerenje tlaka i glukoze u krvi.

Sisak: Dnevni centar za umirovljenike | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Međutim, ovo okupljalište nije jedini benefit koji umirovljeni Siščani uživaju u svom gradu. Svim starijima od 65 godina grad poklanja SKarticu, s kojom ostvaruju besplatne pogodnosti poput javnoga gradskog autobusnog prijevoza, učlanjenje u Narodnu knjižnicu i čitaonicu „Vlado Gotovac“, plivanje na Gradskom bazenu, klizanje...

I Marija i Mara korisnice su SKartice, Marija pritom koristi i usluge Crvenoga križa, kaže da joj je program "pomoć u kući" od životne važnosti jer zbog slabog zdravlja ne može obavljati neke stvari sama.

O aktivnostima koje Grad pokreće imaju samo riječi hvale, posebno ističu nedavno pokrenut gradski plesnjak, a ostalim umirovljenicima poručuje da se ne zatvaraju, da se druže, da žive život punim plućima i, naravno, da dođu u Dnevni centar za umirovljenike u Sisku, gdje su svi dobrodošli.