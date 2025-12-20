Studenti žele znati: Radionica 'Ti si na potezu!' otvorila pitanja o plaćama i mirovini

Koliko zapravo vrijedi prva plaća, što znači bruto a što neto, kako funkcionira povrat poreza za mlade i ima li smisla razmišljati o mirovini već na fakultetu? Upravo su ta pitanja najviše zanimala studente koji su sudjelovali na radionici “Ti si na potezu!” 11. prosinca u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.

Radionicu su organizirali 24sata, Erste mirovinski fond i Sveučilište Algebra Bernays u okviru istoimene kampanje, s ciljem poticanja mladih na pravodobno financijsko informiranje i donošenje pametnijih odluka o novcu, prije nego što se s njima suoče “u hodu” i bez ikakvog predznanja.

24SATA Zagreb: Erste Plavi radionica "Ti si na potezu" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Već u prvom dijelu radionice pokazalo se koliko studentima nedostaje konkretno, primjenjivo znanje o osobnim financijama. Kroz praktične primjere i interaktivne zadatke nastavnik dr. sc. Vanja Vejzagić objašnjavao je osnovne pojmove s kojima se većina mladih prvi put susretne tek prilikom prvog posla.

- Na radionici ‘Ti si na potezu!’ sudionici su kroz konkretne primjere i interaktivne zadatke upoznali osnovne pojmove financijske pismenosti koji ih prate već od prve plaće. Razjašnjena je razlika između bruto i neto primanja, način čitanja platne liste, pravila studentskog rada te mogućnosti povrata poreza za mlade - istaknuo je Vejzagić.

Poseban naglasak stavljen je na stvarne životne situacije – od studentskih ugovora i neoporezivih primitaka do prvih stalnih zaposlenja – kako bi studenti već na početku karijere mogli razumjeti kamo odlazi njihov novac i izbjeći najčešće financijske pogreške.

24SATA Zagreb: Erste Plavi radionica "Ti si na potezu" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nastavnik Vejzagić također je informirao studente o načinima poslovanja koji će biti u fokusu jednog dana kad zakorače na tržište rada te kako ih najbolje iskoristiti, ali je podijelio i zlata vrijedne savjete o načinima štednje – već sad, dok su još u studentskim klupama.

Drugi dio radionice bio je posvećen mirovinskom sustavu, temi koju mladi često doživljavaju kao apstraktnu, dosadnjikavu i daleku, iako na nju utječu već od prve uplate doprinosa. Daniela Troskot iz Erste mirovinskog fonda studentima je približila strukturu mirovinskog sustava u Hrvatskoj i objasnila zašto rana informiranost čini razliku.

- Tijekom predavanja studentima Sveučilišta Algebre Bernays predstavila sam ključne elemente mirovinskog sustava u Hrvatskoj: od uloge tri stupa i njihove međusobne povezanosti do važnosti osobne odgovornosti u izgradnji vlastite financijske budućnosti. Posebno smo naglasili prednosti individualne štednje, nasljeđivanje sredstava te načine na koje već danas možemo utjecati na svoju buduću mirovinu - rekla je Troskot.

24SATA Zagreb: Erste Plavi radionica "Ti si na potezu" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Atmosfera na radionici bila je izrazito interaktivna, a studenti su aktivno sudjelovali, postavljali pitanja i otvarali teme o kojima rijetko imaju priliku čuti u formalnom obrazovanju. Upravo ta znatiželja pokazala je koliko je ovakav sadržaj potreban.

- Drago mi je vidjeti da su studenti pokazali iskren interes, osobito kad su shvatili koliko rano razumijevanje financijske pismenosti može promijeniti njihov životni put. Njihova znatiželja i pitanja potvrđuju da je ova tema važnija nego ikad - dodala je Troskot.

24SATA Zagreb: Erste Plavi radionica "Ti si na potezu" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Radionica “Ti si na potezu!” pokazala je da financijska odgovornost ne počinje prvim stalnim poslom nego razumijevanjem osnovnih pojmova koji nas prate od prve isplate. Upravo zato ovakvi susreti imaju stvarnu vrijednost - jer mladima daju znanje koje mogu odmah primijeniti, ali i temelj za dugoročno sigurnije financijske odluke.