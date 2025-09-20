Svaki kilometar na Ekotlonu pretvara se u konkretan korak bliže pomoći djeci i konjima

Udruga Don Kihot iz Zagreba već 15 godina mijenja život djece i odraslih kroz terapije uz pomoć konja. Nastala je 2009. godine iz prijateljstva i ljubavi prema konjima, ali i iz želje da pomognu djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Danas ima oko stotinu redovitih korisnika, više od 40 volontera i mnogo projekata iza sebe.

- Naša misija je poboljšati kvalitetu života djece i odraslih kroz terapije uz pomoć konja, ali i biti mjesto inkluzije i zajedništva - objašnjava predsjednica udruge Marita Mučić.

Na početku je to bilo samo nekoliko konja, mnogo entuzijazma i gotovo nikakvi resursi.

- Sve smo radili iz ljubavi, ljubavi prema djeci, prema konjima i prema ideji da zajedničkim trudom možemo mijenjati život drugih. Danas, 15 godina kasnije, gledamo unatrag i ne možemo vjerovati koliko smo narasli. No ono najvažnije, nismo izgubili duh kojim smo krenuli: zajedništvo, strpljenje i vjeru u promjenu - objašnjava nam.

Na Ekotlonu predstavljamo novitet - eko kviz utrku - inovativan spoj utrke, kviza i snalaženja u prostoru. Prijavite svoj tim (2-4 osobe) OVDJE ! Svi prihodi od kotizacija idu udruzi Don Kihot.

Foto: Udruga Don Kihot

Zašto baš konji?

Marita kaže kako terapije uz pomoć konja imaju specifične rezultate.

- Konjski hod trodimenzionalno oponaša ljudski hod, a to znači da dijete koje sjedi na konju aktivira mišiće potrebne za hodanje, ravnotežu i koordinaciju, a da toga nije svjesno. To je čudesno gledati. Pritom toplina konja opušta mišiće, a ritam njegovih koraka stimulira mozak na obradu podražaja. Upravo je ta kombinacija fizičkog i neurološkog poticaja neprocjenjiva kod djece s motoričkim i senzornim poteškoćama - ističe.

No napominje kako terapija s konjima daleko nadilazi fizički aspekt.

- Djeca kroz jahanje stječu samopouzdanje. Osjete da mogu nešto sami, da su sposobni i da ih netko prihvaća takve kakvi jesu. To je golema stvar za dijete koje se možda osjeća isključeno iz društva. Konj ne osuđuje, ne pita, ne uspoređuje. On prihvaća. I to djeci daje snagu koju ponekad ni mi odrasli ne možemo dati - govori.

Foto: Udruga Don Kihot

Rezultati i promjene

Danas u Don Kihotu redovito sudjeluje stotinjak korisnika – dvije trećine su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a ostali djeca tipičnog razvoja. Tijekom godine provedu više od 2500 termina. Rezultati se, kaže Marita, ne mjere samo medicinskim pokazateljima.

- Naravno, vidimo jasne pomake: bolju ravnotežu, stabilniju kralježnicu, regulaciju mišićnog tonusa. Ali jednako su važni oni mali trenuci u kojima roditelji kažu da je njihovo dijete mirnije i sretnije od kada dolazi k nama - kaže.

Primjeri djece s problemima iz spektra autizma pokazuju kako terapija s konjima potiče razvoj socijalnih vještina i komunikacije; svaki osmijeh, nova riječ i trenutak hrabrosti čine golem korak u njihovom svakodnevnom životu.

Foto: Udruga Don Kihot

Uloga inkluzije

Udruga Don Kihot nije zatvorena terapijska ustanova nego otvoreno i inkluzivno mjesto.

- Kod nas se djeca s teškoćama i djeca tipičnog razvoja druže zajedno: u kampovima, školama u prirodi, na radionicama. To je pravo bogatstvo. Djeca se uče toleranciji, prihvaćanju i prijateljstvu, a roditelji dobivaju prostor u kojem se osjećaju sigurno i opušteno - objašnjava nam predsjednica Don Kihota i priznaje da su roditelji često posebno dirnuti tim zajedništvom.

U društvu, smatra ona, još postoji stigmatizacija, no kod njih toga nema. Ondje sva djeca trče za istom loptom, svi jedu isti ručak, svi su jednaki. I na to su posebno ponosni.

Foto: Udruga Don Kihot

Volonteri – srce Don Kihota

Posebnu zahvalnost upućuje volonterima, kojih imaju četrdesetak. Pomažu u svemu – od brige o konjima do asistiranja u terapijama. Mladi tu stječu vještine koje ih oblikuju za cijeli život – odgovornost, empatiju, timski rad.

- Mnogi nam kažu da im je volontiranje kod nas promijenilo život. I to me uvijek razveseli jer to znači da Don Kihot ne pomaže samo našim korisnicima nego i svima koji su dio priče - govori.

Najveći izazov je, ističe, stabilno financiranje i briga o konjima jer konj nije terapijsko pomagalo koje spremite u ormar nakon sata.

- On je živo biće koje zahtijeva svakodnevnu njegu, kvalitetnu hranu, veterinarsku skrb i siguran prostor. Upravo zato pokrenuli smo projekt gradnje novog Centra za intervencije pomoću konja. Želimo stvoriti mjesto koje je u isto vrijeme sigurno, inkluzivno i profesionalno - objašnjava Marita.

Foto: Udruga Don Kihot



Kako godinama djeluju na unajmljenom imanju koje nema sve potrebne uvjete, novi će Centar nuditi terapije uz pomoć konja, hipoterapiju, psihoterapiju uz pomoć konja, fizioterapiju i logopedsku terapiju uz konja, ali i edukacijsko-rehabilitacijski kabinet s različitim terapijama na jednome mjestu. Osim toga, Centar će imati dječje igralište prilagođeno i djeci s teškoćama, natkriveno jahalište, koje omogućuje rad tijekom cijele godine, te prostor za radionice i kampove. Bit će to mjesto koje spaja rehabilitaciju, edukaciju, inkluziju i druženje – i za djecu s teškoćama i za cijelu lokalnu zajednicu.

- Podržati Don Kihot znači podržati djecu, obitelji i cijelu zajednicu. Naš rad ne svodi se samo na terapije. To je stvaranje prostora u kojem se djeca igraju zajedno, obitelji osjećaju sigurno, a mladi uče volontirati i pomagati. Kod nas svatko može pronaći svoje mjesto, bilo kroz donaciju, volontiranje, sudjelovanje u programima ili jednostavno dolaskom. Naša su vrata uvijek otvorena. I ono najvažnije, kod nas ste uvijek dobrodošli - ističe predsjednica udruge Don Kihot.

Kviz utrka na Ekotlonu

Jedna od donacija bit će od Ekotlon eko kviz utrke, koja će biti 4. listopada na Bundeku.

- Za nas su takve donacije ogromna podrška. One znače da nismo sami u našoj misiji. Svaki kilometar otrčan na Ekotlonu pretvara se u konkretan korak bliže gradnji Centra za intervencije pomoću konja. Prikupljena sredstva planiramo uložiti u ključne elemente Centra: gradnju dreniranog jahališta na kojem će se moći provoditi terapije uz pomoć konja te dječjeg igrališta prilagođenog djeci s teškoćama u razvoju. To će našim korisnicima donijeti sigurnost i kontinuitet, a obiteljima olakšati svakodnevni život. Donacije poput ove nisu samo financijska pomoć nego i snažna poruka podrške našem dugogodišnjem radu. Poruka da ljudi prepoznaju naš rad, da žele stati uz nas i uz djecu s teškoćama. To nam daje snagu da nastavimo - zaključuje predsjednica udruge.

Foto: Udruga Don Kihot

Ekotlon donosi bogat program za sve generacije. Posjetitelji će moći kušati neka od jela pripremljenih na licu mjesta te sudjelovati u mnogobrojnim “zelenim” radionicama. Na njima će, primjerice, naučiti kako se pravilno brinuti za sobne biljke i bonsai drvca, izraditi vlastiti terarij ili otkriti čari jestivog cvijeća i mikrobilja.

Ljubitelji održive mode moći će donijeti i razmijeniti odjeću koju više ne koriste, a vlasnike kućnih ljubimaca razveselit će radionica izrade igračaka za pse, posebna “gozba za pse” te fotokutak namijenjen upravo četveronožnim prijateljima.

U suradnji s Gradom Zagrebom, na Bundeku će biti i Sajam OPG-ova s oznakom Plavi ceker i eko certifikatom.

Za dodatnu dozu zabave tu je eko kviz utrka – inovativan spoj kviza, timskog natjecanja i snalaženja u prostoru. Mogu se prijaviti obitelji i grupe prijatelja (od 2 do 4 člana), a sve timove očekuju startni paketi i nagrade.

Nakon utrke slijedi opuštanje u zelenoj chill zoni, uz kavu i osvježavajuća pića, a za glazbenu točku zadužena je Mia Dimšić.

Pridružite nam se 4. listopada na Bundeku od 10.30 do 14 sati, a više informacija pronađite na ekotlon.24sata.hr.

Organizator Ekotlona su 24sata, generalni partner projekta je HEP, a ostali partneri OTP banka, INA, Turistička zajednica Grada Zagreba, JYSK, Grad Zagreb, Plavi ceker, JANAF i Baby Center. Projekt podržavaju Interzero, Humana nova, Zeleni inkubator i Gastronomadi.