Razmišljate o kupnji bitcoina? Onda ovo morate znati

Da vam je netko prije 15 godina rekao da ćete danas moći snimati dronom, sigurno mu ne biste vjerovali. Isto takvo nepovjerenje danas je usmjereno prema blockchain tehnologiji i bitcoinu, kao najjačoj digitalnoj valuti. Pitanje koje sve muči jest hoće li ova tehnologija ući u široku uporabu ili je riječ o prenapuhanom balonu. Za početak, potrebno je jako dobro razumjeti ta dva pojma.

Revolucionarna blockchain tehnologija

Blockchain se prvi puta pojavljuje 2009. godine kao tehnologija na kojoj se temelji bitcoin. Riječ je o sigurnoj, nepromjenjivoj i distribuiranoj bazi podataka, koju dijele svi korisnici mreže računala. Mnogi stručnjaci tvrde da je njezina najjača značajka u tome što je decentralizirana.

- Kao takva daje nam prednosti i značajke tehnologije koje dosad nismo imali, prvenstveno u distribuiranoj okolini u kojoj nemamo centralni sustav kojem svi moraju vjerovati. Time se otvara put razvoju mnogih novih aplikacija na blockchain tehnologiji, koje korištenjem ovakvog sustava mogu biti otvorene, brze i sigurne što su prepoznale velike kompanije – kaže Mario Vojvoda, CEO tvrtke Axenture.

Naime, veliki broj tvrtki poput Microsofta, IBM-a i Amazona, kao i neke od najvećih svjetskih banaka rade na projektima temeljenim na blockchain tehnologiji. Naš sugovornik ističe da se ovakvom tehnologijom može smanjiti trošak transakcija između ekonomskih čimbenika, bilo da su to korisnici, banke ili netko treći, jer ne trebamo imati posrednika kojem sve strane moraju vjerovati i na kraju platiti i cijenu transakcije.

Foto: Pexels

- Blockchain tehnologija omogućava nam izradu aplikacija koje mogu zaobići probleme centralnog sustava i omogućiti ogromnu fleksibilnost u odnosu na postojeće tradicionalno poslovanje – kaže Vojvoda.

Zašto bitcoin nazivaju ''digitalnim zlatom''?

Sigurno ste se bezbroj puta pitali što čini bitcoin tako posebnim da se o njemu neprestano raspravlja. Za početak, riječ je o najpoznatijoj kriptovaluti, koja nema centralnu banku ili neke druge institucije koje njome upravljaju. Primjerice, vlada neke države odlučuje kada će i kako printati i distribuirati papirnati novac, s druge strane, bitcoin nema vladu ili centralno mjesto odlučivanja. On nije ni u čijem vlasništvu i može se koristiti bilo gdje na svijetu, anonimno, bez potrebe za registracijom i bilo čijim odobrenjem.

Jednostavan je kao korištenje e-maila, bitcoine možete poslati bilo kome na internetu, bez posrednika, a sve se transakcije bilježe na blockchainu. S time se slaže i CEO tvrtke Axenture - Upravo distribucija i transparentnost svih transakcija koje svi vide i koje se ne mogu mijenjati su najveća snaga bitcoina – ističe Mario Vojvoda te dodaje da su se rastom interesa za kriptovalute, pojavile i mnoge druge inačice kao što su Ethereum i Neo, od kojih svaka rješava neke od problema Bitcoina ili dodaje novu funkcionalnost koju Bitcoin nema.

Foto: Pexels

Za razliku od Amerike i Azije, gdje s nekoliko bitcoina možete kupiti stan ili auto, u Hrvatskoj je trenutno jako malo usluga koje se mogu platiti kriptovalutama. Ali, ako u bilo kojem trenutku želite zamijeniti bitcoin za ''pravi novac'' to činite u posebnim Bitcoin mjenjačnicama. Upravo je ta mogućnost brze i lake zarade bila poticaj mnogima da se okušaju u ovom biznisu.

- Na ulaganje u bitcoin potaklo me to što kriptovaluta izuzetno raste tijekom zadnjih godinu dana. Osim toga, prijatelj je ostvario veću zaradu pa sam zaključio da je riječ o ''provjerenoj stvari''. Zaista mi se čini da je potencijal kriptovaluta i blockchaina ogroman i da je to nešto što će se u budućnosti dosta koristiti - kaže Luka Čular, koji je nedavno diplomirao na FER-u.

Kao i u svakom biznisu, ovdje također ima dobitaka i gubitaka. Upravo je zato važno ono što mnogi stručnjaci naglašavaju – za zaradu treba imati strpljenja, tu nema mjesta emocijama. Nakon što uložite određenu svotu novca, najbolje je da na taj novac zaboravite. Zato ne treba ulagati ogromne iznose jer nikad ne znate hoće li se nakon nekog vremena svota utrostručiti ili ćete uloženi novac izgubiti.

- S obzirom na to da sam nedavno počeo ulagati, nemam još neke ozbiljnije dobitke ili gubitke. Trenutno sam oko 500 dolara u plusu, ali to se sve može brzo promijeniti – kaže naš sugovornik te dodaje da bi onima koji ulaze u ovaj svijet, preporučio da jako dobro prouče projekte koji su vezani uz kriptovalutu u koju ulažu i prema tome donesu odluku.

Foto: 24ContentHaus

Bitcoin rudari – strpljenje je ključno

Osobe koje odluče biti mineri, odnosno rudari, koriste posebnu aplikaciju koja rješava matematičke probleme i za nagradu dobivaju određeni broj bitcoina. Takve aplikacije usporavaju rad računala pa su pojedinci primorani ulagati novce kako bi kupili najbolje procesore. Ukupan broj bitcoina limitiran je na 21 milijun, ali kako se taj broj bliži, postaje sve teže zaraditi ih rudarenjem i na taj način je riješeno distribuirano izdavanje novih bitcoina.

Oni su jako bitna karika cijelog procesa jer ga upravo rudari čine sigurnim - Bitcoin mineri (rudari) odobravaju svaku od transakcija i vode računa da se transakcije zabilježe na transparentan i nepromjenjiv način svima - kaže Vojvoda te dodaje da se time osigurava da je sva digitalna imovina sigurna i samo vaša. Jedina opasnost u svemu tome leži u cyber provalama na računala te krađi podataka digitalnog novčanika ili presretanje u slučaju spajanja s nesigurnih mreža.

Što možemo očekivati u budućnosti?

- Kao i svaka nova tehnologija koja mijenja svjetsku IT scenu, blockchain tehnologija proći će faze u kojem će samo najbolja i inovativna rješenja preživjeti nakon što se slegne početni entuzijazam. Paralelu možemo povući s Dot Com balonom iz 2000. godine, kada je svaka tvrtka samo objavom otvaranja mrežne stranice mogla dobiti dvostruku vrijednost na burzi - kaže naš sugovornik Vojvoda te dodaje da su u to vrijeme tvrtke koje su radile ozbiljan posao, kao što su Amazon ili eBay, danas i 100 puta veće nego u to vrijeme.

Također, tvrtke koje sada rade na inovativnim blockchain tehnologijama otvaraju put za razvoj u sljedećem dugoročnom razdoblju. Upravo zato što je riječ o tehnologiji koju stručnjaci smatraju revolucijom u svijetu ekonomije, COTRUGLI Business School predstavlja prvi blockchain EMBA program, o kojem možete saznati više na Blockchain Adria - Zagreb Meetupu. Ako ste i vi prepoznali potencijal blockchain tehnologije, vrijeme je da proširite svoje znanje.