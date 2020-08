Tko odlazi, a tko dolazi: Hoćemo li ostati bez radne snage?

Iz Hrvatske se lani odselilo više od 40.000 ljudi, od čega je gotovo polovica otišla živjeti u Njemačku. Ostaje pitanje hoćemo li ostati bez kvalitetne radne snage te kako će takav negativan trend utjecati na pojedine branše

<p>Broj stanovnika u Hrvatskoj već se desetljećima smanjuje i trenutno imamo manje od 4 milijuna stanovnika. Osim toga, stanovništvo je demografski staro, što znači da imamo visok udio starijih od 65 godina i prema nekim pokazateljima spadamo u skupinu demografski najstarijih populacija na svijetu. O uzrocima negativnog demografskog trenda u Hrvatskoj te o budućnosti pojedinih djelatnosti razgovarali smo s <strong>dr. sc. Krešimirom Ivandom</strong> s Katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te s <strong>dr. sc. Ivanom Žilićem </strong>s Ekonomskog instituta u Zagrebu.</p><h2>Imamo prenisku rodnost</h2><p>Dva su glavna činitelja nepovoljne demografske situacije u Hrvatskoj. Prvi je kontinuirana <strong>niska rodnost,</strong> odnosno fertilitet, a drugi je veći broj iseljenih nego useljenih. <strong>Prof. Krešimir Ivanda</strong> objasnio je glavne uzroke toga. </p><p>- U posljednjih nekoliko desetljeća razine fertiliteta u Hrvatskoj su se, pojednostavnjeno rečeno, stabilizirale u rasponu od <strong>1,4 do 1,6 djece po ženi.</strong> Takve razine fertiliteta smatraju se niskima, a pozicionirane su malo ispod prosjeka EU, koja je sama po sebi područje niskog fertiliteta - objašnjava prof. Ivanda i dodaje da je razloga za to mnogo - društvenih, kulturnih, ekonomskih...</p><p>Ipak, kao glavni razlog postupnog smanjenja fertiliteta u posljednjih nekoliko desetljeća navodi se rast u zapošljavanju i <strong>obrazovanju žena </strong>kao i promijenjena ekonomska funkcija obitelji.</p><h2>Najviše ljudi odselilo se iz Rijeke</h2><p>Drugi činitelj je veći broj iseljenih nego useljenih, odnosno<strong> negativan saldo migracija</strong>. Iz Hrvatske se lani odselilo više od 40.000 ljudi, od čega ih je gotovo polovica otišla živjeti u Njemačku. Istodobno, doselilo se 37.726 ljudi. </p><p>Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od 2008. do 2018. državu su napustile oko 233.000 stanovnika, što je više od<strong> pet posto populacije. </strong>No iako će mnogi pretpostaviti da su istočni gradovi najviše pogođeni, ipak<strong> </strong>najveći demografski minus bilježi <strong>Rijeka</strong>, koja je u deset godina izgubila više od 14.000 stanovnika. Drugi je <strong>Split</strong> s gubitkom od 9883 stanovnika, a slijede <strong>Osijek</strong> s gotovo 7000 manje stanovnika te <strong>Slavonski Brod</strong> sa 6500.</p><p>- Iako je javna percepcija kako su društvene i dnevnopolitičke teme jedan od bitnih uzroka iseljavanja, realnost je da ipak dominiraju <strong>ekonomski razlozi - </strong>kaže prof. Ivanda.</p><p>Stanovništvo se iseljava zbog većih plaća, <strong>boljeg standarda života</strong>, veće i kvalitetnije ponude poslova, mogućnosti napredovanja i obrazovanja te sličnih razloga, što se vidi po više indikatora - iseljava se iz ekonomski slabijih dijelova Hrvatske, iseljavanje je korelirano s ekonomskim krizama i snažno je povezano sa situacijom na tržištu rada.</p><h2>Trenutno smo u vanjski generiranoj krizi</h2><p>Dr. sc. Žilić objašnjava nam kako bez ljudi nema ekonomije jer<strong> ljudi jesu ekonomija</strong>, i njihov manjak nije problem samo tržišta rada nego fenomen koji implicira mnogo šire ekonomske i društvene posljedice, pogotovo za demografski staru zemlju kao što je Hrvatska.</p><p>Iako je trenutno nezahvalno donositi ekonomske prognoze, ipak su napravljene neke analize koje pomalo rasvjetljuju problematiku. Najprije treba uzeti u obzir to da društveni i ekonomski život neće stati. </p><p>- Ovo je vanjski generirana kriza, stoga je potencijal za potražnjom i dalje tu, i dalje moramo jesti, odijevati se, plaćati račune, veseliti se i tugovati, u konačnici, živjeti - govori Žilić te dodaje kako će kriza vjerojatno biti najteža za branše koje nude usluge koje nisu egzistencijalne, a istodobno predstavljaju opasnost za širenje zaraze, poput <strong>ugostiteljstva, turizma, kulture, rekreacije, sporta, avioprijevoza</strong> i cijelog niza povezanih djelatnosti.</p><h2>U prednosti su djelatnosti koja se bave sanacijom pandemije</h2><p>S druge strane, iz Indeksa slobodnih radnih mjesta koji se računa na Ekonomskom institutu u Zagrebu, vidljiv je rast potražnje za zanimanjima koja se bave <strong>sanacijom pandemije,</strong> dakle liječnicima, medicinskim sestara i farmaceutima, kao i zanimanjima vezanim uz sanaciju <strong>zagrebačkog potresa,</strong> ponajprije građevinskih radnika.</p><p>Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u odnosu na 2019. godinu u prvih šest mjeseci 2020. stopa zaposlenosti čak se smanjila za 2,3%, ipak, sektori koji su najviše otpuštali zaposlenike bili su sektor pružanja smještaja te <strong>pripreme i usluživanja hrane (-19.9%),</strong> sektor administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (-8,3%) te sektor <strong>ostalih uslužnih djelatnosti (-7%)</strong>, gdje između ostalog spadaju i djelatnosti popravaka računala i predmeta za osobnu uporabu.</p><p>Također, sve prepreke i izazovi koji su nas zadesili ove godine mogu dovesti i do <strong>poslovnih inovacija</strong>, ponajprije u smjeru većega korištenja tehnologije, primjerice, u smjeru digitalnog nuđenja usluga. Potencijalni dobitnici seljenja usluga na virtualna mjesta jesu <strong>IT firme,</strong> koje bi mogle imati mnogo posla da podignu virtualnu infrastrukturu poslovanja dijela firmi.</p><p>- Ipak, utjecaj tehnologije nije uvijek jednoznačan, s tehnološkim unapređenjem dolazi do veće produktivnosti, ali i potencijalno do <strong>gubitka dijela radnih mjesta</strong> koje tehnologija zamjenjuje. Primjerice, u Londonu gotovo da i nema blagajnika u supermarketima jer je naplata automatizirana - govori Žilić.</p><p>S obzirom na to da pandemija više nije novitet, pitanje je hoće li usvajanje tehnologije dovesti do <strong>gubitka radnih mjesta</strong>. Proces kojim se gube radna mjesta koja obavljaju rutinski posao jer ih zamjenjuje tehnologija sporiji je u Srednjoj Europi nego u ostatku razvijenog svijeta te je zato moguće da u srednjem roku implementacija tehnoloških rješenja izbriše dio rutinskih radnih mjesta i kod nas.</p><p>Dr. sc. Žilić za kraj ističe kako ne mogu svi tipovi poslova biti odrađeni od doma jer je za neke nužan izravan tjelesni kontakt i u prosjeku je riječ o poslovima koji su manje plaćeni. Taj podatak upozorava na to da bi kriza najjače mogla udariti ljude koji ionako rade za niže plaće, što može dovesti do <strong>povećanja nejednakosti, siromaštva i socijalne isključenosti.</strong></p><p><strong>Partneri projekta su: HEP d.d., INA, d.d. i DEKRA zapošljavanje d.o.o.</strong></p>