Inovativni i talentirani mladi poduzetnik Tomislav Tumpić kreator je zasigurno najzanimljivije zagrebačke turističke ture, a odlučite li prošetati glavnim gradom, čak i ako ste rođeni Zagrepčanin, saznat ćete nešto za što niste ni slutili da kriju ulice kojima svakodnevno prolazite.

Escape ruta otkriva sve što niste znali o Zagrebu

Najpopularija ruta agencije Travel to Croatia je Escape Zagreb, koja priča zanimljivu priču i nudi nov način razgleda grada. Njezina glavna odlika je nepredvidljivost jer je sa svakom grupom pristup drugačiji. Sudionici sami odlučuju, a ruta obuhvaća cijeli Gornji grad. Priča počinje ispred fontane Manduševac na glavnom zagrebačkom trgu, a uz pomoć različitih pitalica, zagonetki i skrivenih predmeta vodi do najznačajnijih, ali i neuobičajenih lokacija Gornjega grada. Svaka zagonetka vodi sudionike u drugi dio, a u cijelu priču uključeni su i mnogi rekviziti te smicalice, poput futrole s lokotima koje sudionici moraju otvoriti kako bi došli do novog traga, ili pak igre koja od sudionika u grupi zahtijeva dobru komunikaciju i dodjeljivanje uloga.

- Jedna osoba je, primjerice, dobra u logičkim zadacima, a druga se bolje snalazi u prostoru. Ljudi sjajno reagiraju na ovakve neuobičajene turističke ponude i pamte ih kao lijepu uspomenu na mjesto u kojem su boravili. Sjećam se, imali smo primjer jedne grupe u kojoj je djevojka poslala 'tajni kod' mobitelom koji je dio materijala u ponudi, a u isto vrijeme oglasio se Grički top u podne. Svi su mislili da ga je ona aktivirala. Ako se dobro predstavi priča, sudionici će se uživjeti i svaki novi trag donijet će novo uzbuđenje – kaže Tomislav Tumpić.

Obilazak Hrvatske na drugačiji način

Iako su najviše prepoznatljivi prema sjajno koncipiranim turama po Zagrebu i okolici, u agenciji Travel To Croatia nude i privatne višednevne paket aranžmane po cijeloj Hrvatskoj, jednodnevne izlete na području Zagrebačke županije i niz drugih sadržaja, što uključuje jedinstvene team building aktivnosti.



- Ono što nas odvaja od ostalih je novoosmišljeni princip razgledavanja, u kojem sudionik postaje dio priče određene destinacije kroz komunikaciju s lokalnim stanovništvom i samovoljnom odlukom kako doći do sljedećeg lokaliteta. Uz zanimljivosti i priču o destinaciji, stavljen je naglasak na doživljaj, odnosno na koji način će sudionik doći do priča koje ga vode destinacijom – objašnjava Tumpić, čiju je inovativnu uslugu prepoznala i Zagrebačka banka i odabrala ga za jednog od pobjednika natječaja #prviput, kojim podržava male poduzetnike u turizmu.

Ostavio karijeru u uspješnoj kompaniji i razvio novi biznis

Iako je imao dobar i perspektivan posao u uspješnoj farmaceutskoj kompaniji, Tomislav Tumpić oduvijek je želio baviti se organizacijom događaja i turizmom.

- Imao sam priliku otići raditi u inozemstvo i utaboriti se na jednome mjestu, ali sam se odlučio za ovaj pothvat jer smatram da imamo prekrasnu malu zemlju koja nudi apsolutno sve na jednome mjestu u razmaku od stotinjak kilometara. Odlučio sam napraviti preokret u karijeri i naučiti sve što mi treba da bih se bavio turizmom. Nakon regularnog posla u popodnevnim satima pohađao sam tečaj za vodiča i voditelja poslovnice, išao na radionice za otvaranje biznisa, raspitivao se, odlazio na sastanke s vodičima, vlasnicima firmi, unaprijed dogovarao partnere te konačno dao otkaz i preokrenuo svoj život na pravu stranu - priča Tumpić.

Projekt je počeo tako da je često šetao gradom, proučavao legende, istraživao detalje građevina, utonuo u priču grada Zagreba i odlučio ne izaći iz nje nego povesti ostale sa sobom. Prvo je osmislio projekt Escape Zagreb, koji podrazumijeva rješavanje zagonetki, istraživanje grada, snalaženje na karti, otključavanje škrinja, priču s lokalcima, nenadane goste, a sve to zaokruženo je starom zagrebačkom legendom. Sljedeći projekt bio je InstaZagreb, razgledavanje koje uključuje profesionalnog fotografa i vodiča. Tako je sudionik fokusiran na sve oko sebe, a za odlične fotke pobrinut će se fotograf.

Turisti vježbaju sva svoja osjetila

Iako rute na prvi pogled zvuče pomalo komplicirano i zahtjevno, turistima je upravo to najveći izazov. Tumpić navodi kako strani gosti nemaju nikakav problem s komunikacijom u Zagrebu jer Zagrepčani odlično govore engleski i uvijek su spremni pomoći.

- Zagreb je prihvatio turiste kao dio svakodnevice. Svakom posjetitelju na početku igre u grupi objašnjavamo pravila, a obavezan dio je komunikacija s lokalnim stanovništvom. Bitno je sudionicima dati do znanja da su sigurni i da ste uvijek negdje u blizini ako zapnu. Oni se obično opuste, prihvate avanturu i sve odrade sami. Za Zagreb se, u odnosu na druge velike europske metropole, može reći da je siguran grad, a to je velika prednost koju turisti primjećuju i ističu – kaže Tumpić te dodaje kako su upravo ovakve VIP ture i posvećenost svakom gostu budućnost turizma.

- Naše aktivnosti odlične su za bijeg od opterećenosti i stresa, zato u zadnje vrijeme imamo velik interes i odličan feedback od kompanija koje posluju u Hrvatskoj, pogotovo onih koje ugošćuju internacionalne partnere, suradnike i goste. Trendovi se danas mijenjaju u nekoliko mjeseci ili tjedana, pa treba uvijek biti spreman za nove ideje. Nakon potresa u Zagrebu u ožujku 2020. napravili smo Live razgled grada, koji je pogledalo više od 20.000 ljudi iz cijelog svijeta. Posao kojim se bavim moja je inspiracija jer stalno traži nove ideje, zaključuje Tumpić.