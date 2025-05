Vožnju autom jedanput tjedno zamijenite e-biciklom i uživajte u ovim zdravstvenim benefitima

Zemlje Europske unije posljednjih godina aktivno pozivaju svoje građane da na posao putuju nekom vrstom bicikla umjesto automobilom, prvenstveno kako bi se smanjila emisija ugljikova dioksida (CO2).

Svjetski ekonomski forum pritom izvještava kako čelnici nekih zemalja, poput Nizozemske, Ujedinjenoga Kraljevstva i Belgije, idu toliko daleko da građanima daju novac za odvožene kilometre (1 km - 26 centi) ili pružaju druge dobrobiti koje bi ih potaknule na promjenu životnih navika.

Ipak, vožnja bicikla nosi toliko benefita za naše zdravlje da je samo to dovoljna motivacija kako bismo barem jedanput tjedno volan automobila zamijenili volanom bicikla. Izdvojili smo neke znanstveno dokazane efekte koje na naše tijelo ima vožnja bicikla (da, čak i električnog bicikla).

Prevencija bolesti srca

Koja je zemlja bolja za ispitivanje biciklističkih navika od prijestolnice biciklizma - Danske?! Studija objavljena u publikaciji Journal of the American Heart Association bavila se proučavanjem povezanosti između vožnje bicikla, promjena u biciklističkim navikama i rizika od koronarnih bolesti srca kod Danaca i Dankinja.

Rezultati su pokazali kako je 45.000 Danaca u dobi od 50 do 65 godina koji su redovito vozili bicikl ili električni bicikl na posao ili u slobodno vrijeme imalo između 11 i 18 posto manje srčanih udara tijekom dvadesetogodišnjeg praćenja. No analiza je upozorila i na nešto vrlo zanimljivo, a to je da je određena doza prevencije od nastanka pojedinih srčanih bolesti postignuta i sa samo 30 minuta vožnje bicikla tjedno tijekom dugogodišnjeg razdoblja.

Jačanje kondicije

Mislite da umjereno vježbanje jedanput tjedno ne može polučiti rezultate? U jednom su istraživanju 12 tjedana proučavali aktivnost 37 muškaraca u dobi od 18 do 25 godina koji su dotad prakticirali sjedilački način života. Tijekom eksperimenta 19 ispitanika jedanput je tjedno vježbalo na biciklističkom ergometru pod umjerenim naporom (60%), a kontrolna grupa od 18 ispitanika živjela je uobičajenim načinom.

Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su vježbali na spravi koja simulira vožnju bicikla imali znatno povećanje parametara kondicije u odnosu na kontrolnu grupu. Naravno, za vidljive fizičke promjene nužna je redovita aktivnost, no rezultati ove studije dobar su pokazatelj kako je za početak dovoljna i mala promjena životnog stila.

A za vožnju električnim biciklom nije potrebna fizička sprema kao za obični bicikl - ovisan isključivo o vašim mišićima. Odlučite li se za električni bicikl dok još ležite na kauču i razmišljate o svojoj, možda i nezavidnoj, tjelesnoj formi - takav tip aktivnosti možda je baš ono što vam treba. Vozeći električni bicikl, možete polako graditi kondiciju, a pritom se voziti okolnim brdima i ne ovisiti samo o nizinskim rutama.

Čistiji zrak i manje CO2

Zamjena automobila vožnjom bicikla, električnog bicikla ili električnog romobila, čak i jedan dan u tjednu tijekom duljeg razdoblja, značajno utječe na smanjenje emisije CO2. Rezultat je to oksfordskog istraživanja iz 2021. godine, prve studije koja je istraživala kako promjena načina života u gradu utječe na smanjenje ugljikova dioksida. Samim time, smanjenje štetnih emisija izravno utječe na naše zdravlje jer pridonosi boljoj kvaliteti zraka.

Upravo zbog ovih razloga ne iznenađuje podatak da u 2025. godini e-bicikli čine 30% ukupne prodaje bicikala u Europi, u odnosu na 17% prodaje, koliko je zabilježeno 2021. godine. Ako i vi razmatrate prelazak na e-mobilnost, imajte na umu da je na hrvatskom tržištu od 2019. godine dostupan brend MS Energy, čija je misija upravo kreiranje kvalitetnih i pouzdanih domaćih proizvoda e-mobilnosti. Njihov asortiman dijeli se na tri kategorije: e-romobile, e-bicikle i e-motocikle, a osim električnih vozila nude širok asortiman dodatne opreme za sigurnu i odgovornu vožnju.

Foto: Shutterstock

Više sreće, manje stresa

Osim na fizičko zdravlje, vožnja električnog bicikla može pozitivno utjecati na mentalno zdravlje. Naime, vožnja stimulira ljudsko tijelo na proizvodnju endorfina, hormona koji ublažava stres te smanjuje osjećaj bola. A dokazano je da su ljudi samim time sretniji i produktivniji na radnome mjestu.

Uz to, vožnja automobila često nas uvlači u jutarnje gužve i zahtijeva stresno traženje slobodnog parkirnog mjesta, a za prijevozna sredstva poput bicikla, e-bicikla takvi problemi ne postoje. Dakle, možete se kretati gradom bez brige o tome da ćete zapeti u gužvi ili zakasniti na sastanak.

Proučite prometna pravila

Sad već imate dovoljno razloga da razmislite o električnom biciklu kao alternativnom prijevoznom sredstvu. No prije prve vožnje svakako proučite prometna pravila za bicikliste kako se sa svojim novim vozilom ne biste našli u nezgodnoj situaciji.

Primjerice, važno je znati da u slučaju izostanka biciklističke staze zebru možete prijeći tako što ćete sići s bicikla te ga gurati. S druge strane, kad postoji obilježen biciklistički prijelaz (označen s dva reda usporednih kvadrata bijele boje), možete prijeći bez silaženja s bicikla.

Kad je riječ o sigurnosnim aspektima vožnje, tijekom noći, ali i dana u uvjetima smanjene vidljivosti, zakonski je obavezno nositi reflektirajući prsluk, odnosno reflektirajuću biciklističku odjeću. Isto tako, na biciklu noću, i danju u slučaju smanjene vidljivosti, mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani, odnosno crvene boje na stražnjoj strani bicikla. Ostala prometna pravila za vozače bicikala možete proučiti na stranici Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

