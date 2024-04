Zagreb je cjelogodišnja i uzbudljiva destinacija kako za domaće tako i strane turiste

Kulturni turizam predstavlja ključan element u suvremenim trendovima razvoja turističkih proizvoda, ističući se kao značajan faktor u poticanju rasta cjelokupnog turističkog sektora. A upravo Zagreb, kao kulturno središte Hrvatske, svojim bogatim kulturnim sadržajem, festivalskim događanjima, izložbama i koncertima, uspješno se pozicionira rame uz rame s ostalim istaknutim kulturnim destinacijama na europskoj karti. To nam potvrđuje i direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld;

- Naša turistička ponuda postaje sve raznovrsnija zahvaljujući mnogobrojnim kulturnim projektima i manifestacijama koje ne samo da potiču dolazak posjetitelja i produljeni boravak nego u konačnici rezultiraju i povećanom turističkom potrošnjom. U smislu noviteta, primjetno je sveprisutno korištenje digitalnih tehnologija koje otvaraju nove, neiscrpne mogućnosti za očuvanje kulturne baštine i pružaju široku dostupnost kulturnih sadržaja svima, poput chatbotova te aplikacija virtualne stvarnosti (VR) i proširene stvarnosti (AR). U TZGZ-u pratimo trendove, pa tako redovito pružamo informacije kroz sve naše kanale o, primjerice, institucijama u kulturi koje su zatvorene zbog potresa i obnove, dajemo preporuke što posjetiti, a kreirali smo i posebne internetske stranice posvećene isključivo kulturi u Zagrebu. Posebno bih istaknula kako smo, prije dvije godine, predstavili prvu izložbu digitalne umjetnosti u proširenoj stvarnosti u cijeloj jugoistočnoj Europi – 'Art Future' - čime smo stali uz bok gradovima kao što su Berlin, New York, Toronto i Hong Kong, inače svjetskim predvodnicima u digitalnoj umjetnosti – objašnjava direktorica te nastavlja;

- Kroz integraciju tehnologija kulturne su institucije u mogućnosti pružiti posjetiteljima nova, inovativna iskustva, omogućavajući im praćenje izložbi ili koncerata u stvarnom vremenu. S druge strane, aplikacije poboljšane umjetnom inteligencijom mogu ponuditi pomoć turistima pri putovanjima, poput jezičnih prijevoda u stvarnom vremenu, impresivnih pregleda odredišta putovanja, mogućnosti smještaja i popularnih atrakcija za razgledavanje.

Foto: M. Tomaš / arhiva TZGZ

Kada pričamo o kulturnim sadžajima, kako nam objašnjava direktorica Bienenfeld, oni imaju ključnu ulogu u kreiranju turističke destinacije budući da čak 40 posto putovanja građana Europske unije motiviraju upravo kulturni aspekt;

- Unatoč čestim usporedbama Zagreba s većim europskim gradovima poput Praga, Beča i Budimpešte, smatram da bi relevantnije usporedbe trebale uključivati gradove slične Zagrebu po veličini, ponudi smještaja i kulturnoj tradiciji. Važno je napomenuti da su Beč, Budimpešta i Prag mnogo veći od Zagreba te su istodobno glavni gradovi država koje nemaju izlaz na more. To utječe na njihovu razvojnu strategiju, čineći ih turističkim adutima svojih zemalja već mnogo godina. Zagreb se, s druge strane, evidentno transformirao te danas predstavlja značajnu destinaciju s obiljem atrakcija. S gotovo milijun i pol dolazaka, Zagreb je prvi po ostvarenim dolascima u Hrvatskoj, a sa zabilježenih dva i pol milijuna noćenja pozicionirao se među deset najuspješnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Kulturni turizam i naša ponuda, koji su atraktivni tijekom cijele godine, sigurno pridonose tome da se Zagreb ističe kao jedini grad 'bez mora', koji redovito zauzima visoko mjesto na ljestvici hrvatskih odredišta – ističe Bienenfeld.

Zagrepčani prepoznaju važnost očuvanja i promicanja kulturne baštine

- Veseli me vidjeti da, osim 'Orašara', za kojeg se svake godine stvaraju redovi, naši sugrađani prepoznaju i ovako važne i velike kulturne projekte. Osim toga, primjetan je porast broja privatnih muzeja, galerija, kazališta i teatara u gradu, što dodatno potvrđuje ovu paradigmu. Navedeni trend upućuje na to da lokalno stanovništvo cijeni umjetnost i kulturu te je voljno investirati vrijeme i resurse kako bi aktivno sudjelovalo u kulturnim događanjima. Zagrepčani očito prepoznaju važnost očuvanja i promicanja kulturne baštine, potičući time i lokalnu umjetničku scenu.

Foto: M. Tomaš / arhiva TZGZ

U Zagrebu se organiziraju mnogi festivali i razne umjetničke manifestacije, a velik broj kulturne ponude je pristupačan za svakoga tko želi konzumirati taj sadržaj, a zanimalo nas je i kako sama direktorica živi kulturu u svoje slobodno vrijeme;

- Vjerujem da sugrađani, u tako raznolikoj kulturnoj ponudi, sigurno pronalaze sadržaje sukladne vlastitim afinitetima i interesima. U slobodno vrijeme osobito uživam posjećujući koncerte klasične glazbe. Također, rado čitam knjige različitih žanrova, pri čemu moj odabir naslova ovisi o trenutačnom raspoloženju, interesima i preporukama. Trenutačno čitam dvije knjige: 'A Perfect Spy', roman Johna le Carréa iz 1986., kombinaciju psihološkog trilera, špijunskog romana i autobiografije, te 'Gentleman in Moscow' Amora Towlesa iz 2016., roman prepun humora i sjajne postave likova upletenih u romantiku, politiku, špijunažu, ali i poeziju. Čitanje za mene predstavlja opuštajuću aktivnost koja omogućava istraživanje različitih perspektiva i proširivanje horizonta. Isto tako, omogućava mi ulazak u svijet uzbudljivih priča, intrigantnih zapleta i živopisnih likova, a s druge strane, uvid u život i perspektive različitih kultura i društava – otkriva nam Bienenfeld.

Foto: Boška i Krešo / arhiva TZGZ

U kulturnim manifestacijama ne uživaju samo stanovnici Zagreba nego i mnogi posjetitelji iz raznih dijelova svijeta. Razlika u afinitetima domaćih i stranih posjetitelja nije velika, a u najavi je niz drugih kulturnih događanja;

- Prema našim informacijama, istraživanje turističkih sadržaja Zagreba često uključuje posjete muzejima, izložbama i kazalištima, odražavajući potrebu za dubljim i kulturno obogaćenim iskustvima. Posebno se ističu Muzej prekinutih veza, laureat prestižne nagrade Kenneth Hudson za najinovativniji muzej u Europi 2011., te Muzej iluzija, autentičan zagrebački izvozni proizvod s franšizama u 37 gradova, 25 zemalja i na četiri kontinenta, koji bilježi značajan rast. Drago mi je naglasiti da je Turistička zajednica grada Zagreba pružila podršku otvaranju prvog Muzeja iluzija, prepoznajući vrijednost tog iznimnog projekta. Uz suvremenu kulturnu ponudu Zagreba, turiste posebno privlače lokalna kultura, tradicija te bogata povijest grada, kao i način i stil života Zagrepčana. Ova holistička kombinacija doživljaja pridonosi sveobuhvatnom iskustvu posjetitelja, čineći Zagreb atraktivnom destinacijom koja nadmašuje očekivanja suvremenih putnika – otkriva nam direktorica Bienenfeld te nastavlja;

Foto: FOL International / arhivaTZGZ

- Prvi u nizu značajnih projekata bio nam je šesti po redu Festival svjetla Zagreb, koji je ponovo spojio suvremene svjetlosne tehnologije, umjetničke intervencije i kreativne industrije. Već ozbiljno pripremamo ljetni open air festival Zagreb Classic na Trgu kralja Tomislava. Nadalje, imamo u najavi niz drugih kulturnih događanja, uključujući obilježavanje stote obljetnice rođenja hrvatskih umjetnika Julija Knifera i Ivana Picelja; zatim se ove godine održava Trijenale grafike, a tu je i Međunarodna smotra folklora Zagreb, koja će biti u ljetnom periodu. Vrlo zanimljiv i već tradicionalno rado posjećen događaj su Ljetne večeri scene Amadeo, koji se ove godine vraća u obnovljeni prostor Prirodoslovnog muzeja, na novouređenu i natkrivenu pozornicu muzejskog atrija, uz mnogobrojna iznenađenja povodom svoje 25. obljetnice.

Glazbeni jazz projekti koji od proljeća do jeseni donose razne programe

- Idu nam i Zagreb jazz festival, Međunarodni dan jazza, Jazz.hr, Spring etno jazz, Jazz u muzeju - u Muzeju prekinutih veza. Zagrebački solisti također planiraju novo izdanje svojeg projekt Zagrebačko dvorište, kao i Muzej suvremene umjetnosti, koji će u okviru Ljeta u MSU ugostiti domaće i strane izvođače na krovu muzeja – navodi nam Bienenfeld i naglašava;

- Važno je istaknuti i ostale vrijedne kulturno-turističke manifestacije poput Svečanosti Pasionske baštine, koje su upravo u tijeku, zatim projekt Ilica Q’Art, kojim umjetnost izlazi na ulicu; tradicionalni ulični festival Cest is d best; Ljetne noći teatra Exit; kulturno-umjetnički projekt Okolo, koji će u kolovozu ponovo ugostiti domaće i strane umjetnike na ulicama Zagreba, a tu su i poznati festivali filma - Zagreb Film Festival, ZagrebDox i Animafest Zagreb. Zagreb je ove godine domaćin i mnogobrojnim svjetskim zvijezdama, poput Stinga, Queens of the Stone Age, Dropkick Murpheysa, Thievery Corporationa, Corey Taylora, Bodycounta, Grace Jones, Brucea Dickinsona, Eda Sheerana i mnogih drugih. A brojne zvijezde očekuju nas i na 16. izdanju INmusic festivala i trećem po redu festivalu elektroničke glazbe Let the Music be Free (LMF). Naravno, ovo je samo dio onog što nas očekuje u sljedećem razdoblju, pa, u tom kontekstu, prepoznajemo potencijal za daljnji razvoj te proširenje projekta i sadržaja kroz suradnju s postojećim i novim partnerima u kulturi, istodobno težeći njihovoj promociji na domaćem i međunarodnom kulturnom tržištu – opisuje nam direktorica Bienenfeld.

Foto: M. Gašparović / arhiva TZGZ

I za sam kraj, a s obzirom na to da je Zagreb mnogima postao omiljena kulturna destinacija, zanimaju nas očekivanja turističke zajednice grada Zagreba od navedenih projekata i događanja;

- Turistički rezultati prva dva mjeseca ove godine upućuju na iznimno pozitivne trendove za Zagreb, što stvara optimistična očekivanja za cjelokupnu turističku godinu. Naime, zabilježen je značajan porast od 10% u broju dolazaka, s ukupno 127.880 gostiju, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Nadalje, evidentiran je rast od 5% u broju ostvarenih noćenja, dosežući ukupno 270.316 noćenja. Ovi izvanredni pokazatelji svjedoče o kontinuiranoj atraktivnosti Zagreba kao cjelogodišnje destinacije, zbog čega očekujemo daljnje pozitivne trendove te, potencijalno, i nove rekorde – zaključuje direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.