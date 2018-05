Zakon braće - prijateljstva koja su opstala unatoč svemu

Nema do frendova iz kvarta, naselja ili ulice. Pitate se zašto je to jedna neraskidiva veza? Prema studiji istraživača s Harvarda, koja ove godine obilježava 80 godina, recept za sreću i bolji život ne leži u karijeri ili novcu već u kvalitetnim vezama, kako ljubavnim tako i prijateljskim, koje godinama gradimo s drugim ljudima. Nakon što je velika tajna napokon otkrivena, odlučili smo potražiti osobe koje se u današnje vrijeme mogu pohvaliti rijetko viđenim pravim prijateljstvom.

#Zagreb

Ništa nas uz grad ne veže toliko koliko ljudi u njemu. Zato se djetinjstvo svakog Zagrepčanina sigurno sastoji od kvartovske ekipe, kojom se neki sretnici i dandanas mogu pohvaliti. Jedni od njih su i dečki iz Travnog, koji svoje nedaće dijele više od 20 godina, a ta tri lukava lisca su Karlo Horvat, Matej Šimović i Tin Jandrašek.

- Upoznali smo se u osnovnjaku, a naše prijateljstvo traje dugih 20 do 25 godina - ponosno ističe Karlo te kao omiljeno mjesto za okupljanje u kvartu, koje baš svako društvo mora imati, ističe trg kod Mamutice i pogađate - nogometno igralište. S obzirom na dugi niz godina koji prati njihovo prijateljstvo, u tim se godinama također puno toga dogodilo. Vjenčanja, zaruke, diplome, izlasci, roštiljanja, druženja, putovanja... Pregršt je uspomena od kojih se teško može izdvojiti jedna najbolja. S time se slažu Karlo i Matej, koji su teškom mukom pokušavali istaknuti događaj koji bi izdvojili kao najdraži.

Foto: Privatni album

Sva sreća pa je tu treći član koji spašava cijelu situaciju i prisjeća se junačkih pothvata ekipe iz Travnog u Francuskoj - To je bilo jedno od naših najboljih putovanja. Bilo je svega, od spavanja po kolodvorima, švercanja po vlakovima i obilaska znamenitosti u Parizu u 4 sata ujutro, i to još po zimi, kada na ulici nije bilo ni psa - s nostalgijom se prisjeća Tin. S obzirom na to da su donedavno živjeli u istom kvartu, ali i na njihov prijateljski staž, morali smo dečke pitati u čemu leži tajna dugogodišnjeg prijateljstva. Matej nam u svom stilu odgovara - Ljubav prema izlascima - dok Tin, gospodin kakav je, na pitanje odgovara nešto ozbiljnije - Iskrenost, poštovanje i poštenje te prihvaćanje osobe kakva je, sa svim manama i vrlinama.

#Split

Kako ne može Dinamo bez Hajduka, tako ne možemo spominjati dečke iz Zagreba, a da pritom ne spomenemo šarmantne momke iz Splita. Ante Odak i Mislav Bosančić prijatelji su punih 20 godina, a Mislav nam priča kako je njihovo putovanje počelo - Upoznali smo se kad san se ja s četiri godine priselija iz Solina u Split, i to u zgradu u kojoj Ante živi od rođenja - kaže Mislav, a njegov prijatelj dodaje - Naše prvo druženje bilo je igranje tenisa isprid zgrade na dan kad se uselija te smo od tada nerazdvojni - ističe Ante.

Glavna meka za nalaženje ovim je mladićima kvartovski kafić Vrime, ali češće vrijeme provode u Mislavovu stanu - Na njegova vrata i ne kucan, nego samo uđen - komentira Ante, dok nam Mislav objašnjava zašto je to tako - Naše omiljeno misto za druženje u kvartu je svakako moj stan s obziron na to da ja živin samo s materon, a ona često radi pa tamo imamo svoju slobodu, bilo da pijemo kavu, bilo da partijamo, gledamo filmove i serije - te naglašava da Antu ne gleda kao prijatelja, već kao brata.

Foto: Privatni album

Obojica ističu da su ključ dugogodišnjeg prijateljstva isključivo iskrenost te međusobna podrška - Mislav i ja smo u mnogočemu dva različita svita, ali mislin da i u tome leži tajna našeg prijateljstva. Dok drugin ljudima dosadi slušati moje gluposti, njemu ne dosadi. Odnosno dosadi i njemu, ali svejedno me nastavi slušati - sa smijehom priča Ante.

Kad je riječ o pustolovinama koje su Ante i Mislav skupa proživjeli, kažu da ih zaista ima previše, ali posebno ističu putovanja u Amsterdam i Stockholm, dok se Mislav pritom prisjeća i događaja iz djetinjstva - Od najlipših sićanja svakako bih izdvoija lutanje od kvarta do kvarta za vrime maškara, kao i vična spletkarenja u društvu - kaže Mislav te dodaje da su to bila samo ''dičija posla''.

Kao što i ovi prijatelji potvrđuju, ne postoji čarobna formula za prijateljstvo, sve što drugima trebate pružiti su iskrenost, poštovanje i podrška. Ali ako to ne dobijete natrag, slobodno takve pojedince ''otkantajte'' jer ako netko ne cijeni vas, zašto biste vi njega? Svakome po zasluzi, zar ne?