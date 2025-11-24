Zamislite dan bez umjetne inteligencije - tek tad biste je stvarno primijetili

Zamislite jutarnje buđenje, ali ono najstrašnije - kad zaspite i shvatite da ste prespavali alarm i da kasnite na posao. Žurite sa spremanjem, lovite mobitel i tražite u navigaciji najbrži put do posla, ali umjesto brze, optimalne rute, ona vas usmjerava ravno u najveći mogući čep. Dok stojite u koloni, otvarate e-mail i dočekuje vas kaos: sandučić pun reklama, prijevara i poruka koje bi inače nestale prije nego što ih uopće vidite. U moru nepotrebnih mailova ne uspijevate pronaći one najvažnije, uključujući onaj s detaljima sastanka na koji danas morate ići. Dan na poslu nekako odradite, ali sve djeluje malo neskladno, kao da sitnice koje vam inače olakšavaju svakodnevicu jednostavno nedostaju.

Vraćate se kući i shvaćate da je stan točno onakav kakvim ste ga ostavili - pametni usisavač, koji inače tiho odrađuje svoj krug, danas je samo nijemi promatrač u kutu. Gladni ste, pa naručujete hranu. Aplikacija vam ne daje preciznu procjenu dolaska nego neodređeno “u pripremi”, pa čekate, gledate u mobitel i nadate se najboljem. Kad napokon sjednete pred televizor, traženje serije pretvara se u lutanje: Netflix nema preporuka, kao da je zaboravio sve što ste voljeli gledati. Neodlučni, odustajte od Netflixa i uzimate mobitel u ruke. Ali mobitel je ugašen - ispraznio se jer optimizacija baterije, na koju ste se naviknuli, ne radi.

Foto: shutterstock

U jednom jedinom danu sve sitnice na koje se oslanjate postanu zamorne, spore ili potpuno beskorisne - i shvatite koliko ste se naviknuli na tehnologiju koju ni ne primjećujete. Zvuči li to kao mali digitalni pakao? Otprilike tako izgledao bi naš svakodnevni život kad bi umjetna inteligencija nestala.

Nevidljivi cimer koji sve zna (ali ne smeta)

Istina je da AI danas više nije dio scenarija nekog filma o budućnosti. On živi u našemu mobitelu, autu, kuhinji, televizoru i u aplikacijama koje koristimo svake minute.

Nevidljivo, ali neumorno, umjetna inteligencija pomaže nam od kada otvorimo oči dok ne legnemo spavati.

Kad se ujutro probudite, skuhana kava već čeka na vas. Stigli ste u ured i otvarate e-mail, a filtar za spamove već je “počistio” sve lažne nagradne igre. Kad se konačno predvečer vratite doma, pametni termostat već je uključio grijanje jer zna da su vam 22 stupnja idealna temperatura. Netflix zna što želite gledati, a baterija na mobitelu sama se optimizira tako da izdrži dan. Sve to događa se neprimjetno, ali savršeno sinkronizirano.

Foto: shutterstock

Pokušajte zamisliti koliko biste vremena i energije potrošili da sve te sitnice morate obaviti sami. Umjetna inteligencija danas je naš tihi, nevidljivi pomoćnik, koji nam štedi sate svakog dana. Kad bi nestala, vjerojatno bismo prvo pomislili da “nešto nije u redu s internetom”, a tek bismo poslije shvatili da nedostaje zapravo ono što nas svakodnevno "spašava", samo je toliko diskretno da ga najčešće ne primjećujemo.

Upoznajte svog digitalnog saveznika

Većina nas koristi umjetnu inteligenciju, ali rijetko tko zna kako ona zapravo funkcionira. Još manje znamo kako je možemo iskoristiti za nešto više - ne samo da nam olakša dan nego i da nam otvori nove mogućnosti u poslu, učenju ili kreativnosti.

A tu nam od velike pomoći može biti program “AI ti to možeš”, koji je pokrenuo Hrvatski Telekom. Cilj programa je jednostavan - pokazati široj javnosti da umjetna inteligencija nije rezervirana za IT stručnjake i programere ili za najmlađe generacije nego da je može koristiti baš svatko, bez tehničkog predznanja i kompliciranih objašnjenja.

Toni Milun i AI bez panike

Projekt se sastoji od jednostavnog i zabavnoga kviza (koji vam otkriva koji ste tip AI korisnika) te besplatnih webinara i videolekcija, u kojima poznati profesor matematike Toni Milun na razumljiv način objašnjava što umjetna inteligencija radi iza kulisa i kako je možemo iskoristiti u stvarnom životu. Kad riješite kviz, ovisno o tome jeste li znatiželjni početnik, skeptik, pragmatični korisnik ili možda AI entuzijast - dobit ćete preporuku videolekcija i edukacija koje odgovaraju vašem predznanju.

Primjerice, u ovom videu Toni Milun uspješno razbija mitove o umjetnoj inteligenciji, poput onog da će nas AI zamijeniti i oduzeti nam poslove ili da ćemo se zbog nje otuđiti jedni od drugih.

Sve lekcije dostupne su online i traju točno toliko da ih pogledate uz jutarnju kavu. A osim lekcija s Tonijem Milunom, svakako iskoristite priliku i odslušajte neki od besplatnih webinara za koje možete dobiti i digitalni certifikat - više detalja pronađite na AI ti to možeš.

AI pismenost kao temelj digitalne budućnosti

Svrha nacionalnog programa “AI ti to možeš” je približiti umjetnu inteligenciju svima, bez obzira na razinu znanja i iskustva u korištenju alata umjetne inteligencije, a s ciljem podizanja AI pismenosti u Hrvatskoj.

- Umjetna inteligencija donosi najveću promjenu našeg vremena, mijenjajući način na koji učimo, radimo i živimo. No napredak ne dolazi sam od sebe nego ovisi o tome koliko smo spremni ulagati u znanje i ljude kojima će te tehnologije omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i veću produktivnost na poslu. U Hrvatskom Telekomu smatramo kako tehnologija omogućava povezivanje i da mora biti inkluzivna kako bi svi imali jednake prilike sudjelovati u digitalnom napretku. Upravo to želimo postići programom 'AI ti to možeš'. Jer AI ne smije biti privilegij nego može i mora biti za svakoga - istaknula je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma.

A upravo nam razumijevanje AI-ja pomaže shvatiti koliko je ona već prisutna u našem danu. Od buđenja do spavanja, umjetna inteligencija neprekidno radi za nas. Tiha, pouzdana i gotovo nevidljiva, čini sve da naš dan protekne glatko. Zato je vrijeme da je prestanemo zamišljati kao nešto futurističko i negativno te da je počnemo gledati kao ono što ona već jest - dio naše svakodnevice.

Tek kad bi nestala, shvatili bismo koliko nam znači. Zato naučimo kako je koristiti pametnije, jednostavnije i u vlastitu korist. Jer ako išta vrijedi zapamtiti, onda je to da AI nije budućnost, ona se događa sad i, dok ovo čitate, radi za vas.