Zašto naši dečki rasturaju kad je pritisak najveći?

Taj obrazac nije slučajan niti nov. On se ponavlja desetljećima i postao je dio identiteta reprezentacije: što je veći ulog, to Hrvatska izgleda stabilnije.

Prvi veliki dokaz stigao je već 1996. u Atlanti. Hrvatska je tad, kao mlada reprezentacija bez povijesnog tereta, izdržala pritisak Olimpijskih igara i došla do zlata. Polufinale protiv Francuske i finale protiv Švedske igrali su se na rubu i bez prostora za pogrešku. U takvim okolnostima Hrvatska kao da nije tražila savršenu igru nego kontrolu trenutka, a to je postao obrazac koji će se stalno vraćati.

Zlatna generacija taj je mentalitet pretvorila u naviku, zbog koje ćemo mi, vjerni fanovi rukometaša, na svakoj njihovoj tekmi gubiti sve živce i čupati kosu. Na Svjetskom prvenstvu 2003. u Portugalu put do zlata bio je sve samo ne miran, a vrhunac je došao u finalu protiv Njemačke. U fizički iscrpljujućoj i nervoznoj utakmici Hrvatska je prelomila u drugom poluvremenu, bez panike i bez raspadanja. Dvije godine poslije toga, na SP-u u Tunisu 2005., drama se ponavlja - u napetom dvoboju protiv tadašnje Srbije i Crne Gore utakmica se rješava u završnici, pod golemim pritiskom i nabijenim emocijama. Hrvatska je opet izašla čvršća, mirnija i preciznija kad većina ekipa počne griješiti.

Sličan scenarij viđali smo i protiv Njemačke više puta, protiv Francuza i Španjolaca na europskim prvenstvima – pobjede koje nisu bile rezultat dominacije nego sposobnosti da se preživi kaos i iz njega izađe s glavom iznad vode. To nisu bile utakmice koje se pamte samo po ljepoti igranja nego po karakteru.

Tradiciju preuzeli mladi dečki

Ovu priču posebnom čini to što se taj refleks nije izgubio promjenom generacija. Danas, u novoj eri hrvatskog rukometa, ponovno gledamo istu reakciju na pritisak. Četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2025. protiv Mađarske savršen je primjer toga; utakmica je odlučena u završnici, golom u zadnjim sekundama, nakon ključnih obrana Dominika Kuzmanovića u trenucima u kojima se pogreške više ne praštaju.

Generacije se mijenjaju, imena dolaze i odlaze, ali jedno ostaje isto: Hrvatska, iako možda želi - ne traži mirne utakmice. Dečki se najbolje snalaze kad je napeto, neizdrživo i neizvjesno. Kad pritisak naraste, kad se sve svede na jednu obranu, jedan šut ili jednu odluku, tad naši dečki igraju najčvršće. I upravo zato hrvatski rukomet traje, a mi ne odvajamo pogled s njih kad jure parketom!

