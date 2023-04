Zašto se žene u poslovnom svijetu bore sa stereotipima, manjom plaćom i mirovinom?

Premda je položaj žena u društvu napredovao u odnosu na prošlost, još uvijek postoji jaz između spolova, posebice u poslovnom svijetu. Naime, u Hrvatskoj žene u prosjeku zarađuju 13% manju plaću od muškaraca i imaju 21% nižu mirovinu.

Prema istraživanju koje je proveo servis Moja plaća, a koje prenosi portal Moj posao najveće razlike u plaći su među onima s najvišim stupnjem obrazovanja. Žene sa završenim postdiplomskim studijem ili MBA poslovnom školom imaju 21% niže plaće u odnosu na jednako obrazovane muškarce. Najmanje razlike su prisutne kod zaposlenika sa srednjom stručnom spremom gdje su radnice 17% slabije plaćene od svojih muških kolega. Pritom je najveća neravnopravnost u plaćama muškaraca i žena u Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Jedan od načina kako da se žene bore protiv ovog jaza je ulaganje u znanje i financijsku pismenost, te pravilno korištenje financijskih mogućnosti koje su im na raspolaganju.

Zakon kaže jedno, praksa drugo

Iako su u Hrvatskoj doneseni zakoni koji se tiču ravnopravnosti spolova na radnom mjestu, žene se i dalje suočavaju s efektom staklenog stropa. Termin "stakleni strop" odnosi se na nemogućnost žena da postignu jednak tretman, prilike, položaj, jednaku plaću i mirovinu kao i muškarci na istom položaju ili s istim obrazovanjem u istoj tvrtki.

Nažalost, i dalje se smatra da su žene u poslu manje kompetentne i manje ambiciozne u odnosu na muškarce, što otežava ženama napredovanje u karijeri i dobivanje prilika na visokim pozicijama. Isto tako, pretpostavka je da su žene emocionalnije pa da su zbog toga manje racionalne u poslovnim odlukama za razliku od muškaraca. Postoji i uvriježeno mišljenje u poslovnom svijetu da su neka područja poput znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike rezervirana za muškarce. Naravno, to ne mora biti tako, ali nažalost kao rezultat toga, žene koje se bave ovim područjima često se suočavaju s dodatnim izazovima i predrasudama.

No, osim ovih stereotipa, prema ranije spomenutom istraživanju, na nejednakost u plaćama utječu različite preferencije posla. Žene su zastupljenije u djelatnostima koje su tradicionalno manje plaćene kao što su tekstilna industrija, turizam, prodaja te uslužne djelatnosti. Drugi čimbenik koji utječe na rodnu razliku u plaćama je zasnivanje obitelji. Dok su žene i po nekoliko godina na porodiljnom dopustu, njihovi muški kolege stječu iskustvo u radu, što je često povezano s povećanjem plaća. Još jedan, ali ne i manje bitan razlog, često povezan s navedenim čimbenicima, je i činjenica da su žene sklone tražiti manje novca na razgovorima za posao, ali i kod pregovora oko povišice.

Ovi i slični primjeri i stereotipi otežavaju ženama da se probiju na vodeće pozicije, što u konačnici dovodi do manjih primanja tijekom karijere i niže mirovine. I baš zato je potrebno poticati žene da se educiraju i napreduju u karijeri kako bi mogle osigurati svoju financijsku neovisnost i veće mirovine u budućnosti.

Jedno od mogućih rješenja

Jedan od načina kako osigurati veću mirovinu i financijsku neovisnost je ulaganje u treći mirovinski stup. Jednako kao i drugi stup, treći stup predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, a osim što je dobrovoljan, treći stup nosi i veću razinu fleksibilnosti od prva dva stupa jer sami birate učestalost, kao i visinu uplata u fond. Kako bi se olakšalo sudjelovanje građana u ovom obliku štednje, država nudi i poticaje od 15% na uplaćena sredstva u jednoj kalendarskoj godini, samo po jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu i to do ukupno uplaćenog iznosa od 663,61 eura godišnje. U prijevodu, na taj način je moguće uvećati iznos na računu za 99,54 eura godišnje.

Prikupljanje sredstava u okviru trećeg stupa mirovinskog osiguranja odvija se putem dobrovoljnih mirovinskih fondova. Uplaćena sredstva, fond ulaže na tržištu kapitala i ostvaruje prinos. Ostvareni novčani iznos moguće je povući iz fonda i prije odlaska u mirovinu, ali samo 30% sredstava i to s navršenih 50 godina života za one koji su ugovor o članstvu sklopili najkasnije s danom 31.12.2018. godine, odnosno s navršenih 55 godina života za one koji su ugovor o članstvu sklopili počevši od 1.1.2019. godine.

Dobro je znati da poslodavci svojim zaposlenicima nude treći mirovinski stup kao dodatan benefit i kako bi ih nagradili. Stoga nemojte se libiti pitati postoji li ta praksa u vašoj tvrtki jer bi vam upravo ova investicija mogla osigurati bezbrižnije dane u mirovini. Prednost ovakve dodatne stimulacije je i ta što ona predstavlja porezno priznat izdatak, odnosno rashod poslodavca.

Ovo je, dakle, značajna financijska olakšica koja može pomoći ženama u financijskoj neovisnosti bez obzira na iznos plaće tijekom karijere. A o kojim je iznosima točno riječ, prikazat ćemo na dva primjera.

Koliko se mirovina može povećati?

Ako, recimo, odlučite odvajati samo 50 eura mjesečno i uplaćivati ih u treći mirovinski stup tijekom 10 godina uz prinos od 3 posto, ukupan iznos uplaćenih doprinosa iznosit će 6.000,00 eura. Za taj period će vam država stimulirati iznos s ukupno 900 eura, a u konačnici ukupan kapitalizirani iznos na kraju štednje iznosit će *8.021,34 eura. Prilikom odlaska u mirovinu taj iznos možete jednokratno povući iz fonda ili ga doživotno mjesečno primati uz zarađenu mirovinu. Više opcija i točan izračun možete pogledati ovdje.

U sljedećem primjeru ćemo uzeti pretpostavku da imate 30 godina i da u treći mirovinski stup mjesečno izdvajate 75 eura uz prinos od 3 posto, do svoje 60-e godine. Godišnji iznos uplate iznosit će 900 eura, a u 30 godina uštedjet ćete 27 tisuća eura. Državni poticaji za spomenuto razdoblje iznosit će 2.985,90 eura, a ukupan kapitalizirani iznos na kraju štednje iznosit će *48.245,70 eura.

Ovi primjeri štednje predstavljaju značajan novčani doprinos za povećanje vaše mirovine u budućnosti. Stoga, žene, ulažite u svoju financijsku pismenost koja je zagarantirani put do financijske neovisnosti i bolje budućnosti.

*Izračuni navedeni u primjerima su informativnog karaktera i nisu jamstvo ni prinosa ni kapitaliziranog iznosa u budućnosti. Izvor: Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo.