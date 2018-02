Zbog ovih 5 razloga svi misle da muškarci nisu romantični!

Ajde, priznajte, koliko ste se puta požalile da vaš dragi nije nimalo romantičan? Kad ga usporedite s Noom iz ''Notebooka'' i drugim filmskim romantičarima, mrak vam padne na oči. Era ljubavnih pisama i goluba pismonoša, odavno je stvar prošlosti. Danas je pojam romantike kad muškarac stavi vašu zajedničku fotku na profilnu jer, budimo realni, to je znak da nema niti jednu drugu osim vas.

Fali li muškarcima romantike ili žene očekuju previše, predmet je svađa u mnogim vezama još od 8. stoljeća pr.Kr. Ali, izgleda da smo sada napokon došli do velikog otkrića. Naime, istraživanje koje je provela dr. sc. Gwendolyn Seidman, pokazalo je da su, pazite sad ovo, muškarci romantičniji od žena!

Ispitanicima su ponuđene tvrdnje poput „Za mene postoji samo jedna prava ljubav“, na koje su morali odgovoriti u kojoj se mjeri slažu ili ne slažu s njima. E, sad dolazimo do prijelomnog trenutka... Rezultati su pokazali da muškarci u prosjeku nadmašuju žene u pitanju romantike! Ali, zašto ih onda smatramo tolikim antitalentima za romantiku?

Ne plaču na ljubavne filmove

Nije plakao na Gerryjevo pismo u ''P.S. I Love You''? Pa što uopće radite s njim? Općepoznato je da muškarci nisu skloni suzama kad su u pitanju romantični filmovi. Ali, jeste li znali da za to postoji opravdan medicinski razlog? Naime, muškarci imaju značajno nižu razinu hormona prolaktina koji potiče plakanje. Također, jači spol odmalena uče da je plakanje za curice pa je možda zato vašem dragom teže pustiti suzu, nego vama.

via GIPHY

Ne šalju često poruke

Što je tu prava istina? Ako nas je film ''Njemu baš i nije stalo'' ičemu naučio, to je da se muškarci itekako trude, ako im je do osobe stalo. Razmislite, ako vam je netko li-la, hoćete li ga obasipati porukama i zaželjeti mu da slatko spava? Nećete. Muškarci za sebe vole reći da su jednostavna bića, a nema ničeg jednostavnijeg od toga. S druge strane, ne možete baš uvijek očekivati da će on poslati poruku, zar ne?

via GIPHY

Ne izvode na romantične večere

Pojam romantične večere za njega su pizza, Stari lisac i ''Kum''? Možda jednostavno nije tip za fancy restorane i leptir-mašne, možda voli opuštenu atmosferu, a možda je s druge strane samo lijen pa mu se ne da sređivati. Koji god razlog da je u igri, ipak je odlučio provesti večer s vama, a nije otišao s ekipom na cugu. Je li vam to dosta ili želite nekoga tko će vam prirediti romantičnu večeru na krovu zgrade, na vama je da odlučite.

via GIPHY

Ne otvaraju vrata

Ovo bi se moglo uvrstiti u rubriku ''vjerovali ili ne'', ali istraživanje koje su proveli pametni ljudi s Northeastern sveučilišta, pokazalo je da kad muškarac pridrži kaput ili ne daj bože, inzistira da plati večeru, zapravo to čini jer vas doživljava slabom i ugroženom. Iako mnogima zvuče suludo, ovakva istraživanja dodatan su razlog muškarcima da prestanu raditi sve geste, poput otvaranja vrata ili izvlačenja stolice, koje su ih nekoć činile velikim kavalirima

Zaboravljaju važne datume

Prošlo je šest sati, a cvijeće i parfem još nisu stigli. U nevjerici provjeravate jeste li vi negdje pogriješili... Datum je tu, njegov poklon je tu, ali vašeg ni na vidiku. Ovo je jedna od malo stvari za koju vaš dragi jednostavno nema opravdanje. Iako podaci pokazuju da muškarci u dobi između 30 i 60 godina puno više zaboravljaju od žena, ipak živimo u eri pametnih telefona. Isprike za zaboravljanje godišnjice i rođendana, više ne drže vodu.

via GIPHY

Možda svijeće, cvijeće i šaputanje uz večeru muškarcima (čitaj antitalentima za romantiku) ne predstavlja ništa posebno, ali ženama je to itekako bitno. No, barem za Valentinovo trebaju izvući iz sebe sav arsenal romantike koji posjeduju kako bi usrećili svoju dragu (čitaj eksperta za romantiku).

Ali, žene, za svaki slučaj, ipak imajte asa u rukavu!