Želite imati savršen vrt? Pratite ovih nekoliko savjeta i stvorite vlastitu oazu mira u dvorištu

Svi oni koji imaju vrt, a i oni koji možda žude za njim, znaju da to nije samo komadić zemlje oko kuće. Vrtovi vam mogu dati svježe voće i povrće, ali i pružiti mjesto za razmišljanje u tišini. No prvi korak prema stvaranju savršene okućnice je zaviriti u susjedno dvorište. Provozajte se ulicama i pronađite vrtove koji vam se sviđaju - možda je to čarobna kombinacija boja cvijeća ili pažljivo oblikovane staze. Inspiracija može ležati tik do vas. Na sljedeće detalje obratite pozornost.

1. Dodajte raznoliko i šareno cvijeće

Kad se inspirirate, vrijeme je da odlučite koji stil vrta najbolje odgovara vašem domu. Pitanje koje se postavlja je - želite li opušteni vrt s notama egzotičnog Balija oko bazena ili biste radije engleski seoski vrt savršen za popodnevni čaj.

Odabir stila pomoći će vam pri donošenju nadolazećih odluka i oblikovanju harmoničnog sklada između doma i vrta. No bez obzira na to koji stil izaberete, nećete pogriješiti posadite li raznoliko i šareno bilje. Biljke su srce svakog vrta, pa pažljivo odaberite one koje odražavaju vaše želje. Raznolikost boja i visine biljaka može stvoriti vizualni dojam, a mirisne biljke poput lavande ili ruže pružaju dodatnu dimenziju vrtnom ugođaju. Ne zaboravite i da mnogo začinskog bilja ima raskošne cvjetove, poput mladog luka, vlasca, majčine dušice, bosiljka i ružmarina. Osim što će dati lijep izgled vašoj okućnici, ovi začini dobro će poslužiti u kuhinji!

Foto: Shutterstock

Prilikom sadnje ne zaboravite pobrinuti se i za svoj travnjak, a pritom mislimo na njegovo uredno održavanje. Najbolji pomagač u tome su kosilice, a ako ne znate koju biste izabrali, savjetujemo vam kosilicu za travu BRIGGS&STRATTON, dostupnu na Shopaj24.

Foto: Shopaj24

2. Razmišljajte (na vrijeme) o prostoru

No prije nego što se predate sadnji i uređenju travnjaka, pažljivo razmislite o prostoru koji imate na raspolaganju. Isplanirajte raspored cvjetnih gredica, staza i ostalih elemenata tako da se postigne skladan izgled. Želite li svoju oazu mira odvojiti od pogleda slučajnih prolaznika ili susjeda, razmislite o sjenilima za ogradu. Tvrtka Ekstra Obrt nudi sjenila za ogradu od umjetne trave visoke 1 i dugačke 10 metara, a više informacija o cjelokupnoj ponudi pogledajte na Shopaj24.

Ako želite kutak za opuštanje, naš je savjet da nikako ne zaobiđete udoban namještaj kao što su vrtne fotelje i ljuljačke. Primjerice, Lilly zelena vrtna ljuljačka odličan je izbor za odmor i opuštanje na svježem zraku, ali i neizostavan element terasa, vrtova i lijepo uređenih okućnica.

3. Uredite svoj vrt s bazenom

Vrt s bazenom pruža idealno mjesto za opuštanje. Nakon napornog dana, osvježavajuće plivanje ili jednostavno ležanje uz bazen postaje terapija za dušu i tijelo. Kad razmišljate o uređenju vrta s bazenom, ne zaboravite na solarni tuš. Postavljanje solarnog tuša ima mnogo praktičnih prednosti. Osim što pridonosi estetici prostora, solarni tuš koristi sunčevu energiju za zagrijavanje vode. Ovaj ekološki pristup ne samo da štedi resurse nego smanjuje troškove održavanja. Uz to, današnji solarni tuševi zgodna su dekoracija vanjskom prostoru. Jedan od takvih je i AS aluminijski ovalni solarni tuš u imitaciji drva.

Foto: Shopaj24

Solarni tuš ima i higijenske prednosti. Prije ulaska u bazen tuširanje pomaže u održavanju čiste vode i smanjenju potrebe za korištenjem kemijskih sredstava. Smanjujete i potrebu za toplom vodom iz drugih izvora, čime ostvarujete energetsku učinkovitost. Najveći izbor solarnih tuševa nudi tvrtka Bazenska tehnika d.o.o., čiju ponudu možete pogledati na Shopaj24.

Uz ove prednosti, važno je istaknuti da veličina, oblik i stil bazena mogu biti prilagođeni prema individualnim preferencijama i potrebama vlasnika. Bazen tako postaje središnji element vrta, pridonoseći cjelokupnom doživljaju i funkcionalnosti prostora.

4. Vrt podnosi i umjetne biljke

Premda su prave biljke sjajne, one mogu biti vrlo zahtjevne za održavanje i ovise o godišnjim dobima. Umjesto toga, uvijek možete isprobati i neke umjetne. Ne samo da su umjetne biljke realističnije nego što su ikad bile, one su dobar način da uljepšate svoj vrt tijekom cijele godine. Zamislite samo cjelogodišnju rascvjetalu bugenviliju na terasi. Zvuči nestvarno, zar ne?

Foto: Shutterstock

Isto tako, stabla u posudi mogu okititi ulaz u kuću. Umjetna verzija idealna je za uporabu u situacijama u kojima prava stabla ne mogu širiti svoje korijenje i procvjetati. Naime, dobro je znati da određena stabla ne treba saditi blizu kuće jer korijenje ometa temelje zgrade, vodovod ili električni sustav.

5. Cjelogodišnja briga za trajni sjaj

Nakon što ste stvorili svoj vrt iz snova, ključno je održavati ga. Redovito zalijevanje, uklanjanje korova i pravilno održavanje biljaka ključni su za dugotrajan sjaj vašeg vrta. Planirajte na vrijeme sezonsko uređenje i sadnju novih biljaka kako biste osigurali da vaš vrt uvijek bude u punom cvatu. Nagrada je prostor koji će vas oduševiti i pružiti užitak iz godine u godinu. Uz ove savjete vaš vrt može postati oaza mira i ljepote kao savršena dopuna vašem domu.

SHOPAJ24 središnje je mjesto sa svime što vam treba i što će vam ikad trebati - od igle do lokomotive. Proizvodi po najboljim cijenama lako se pretražuju po kategorijama i lokacijama, a registracija nije potrebna. Ne gubite dragocjeno vrijeme, posjetite portal s najboljim ponudama!

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku sadnja cvijeća

vrt

shopaj24