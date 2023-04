Želite pokrenuti posao, ali nemate ideju i ne znate odakle krenuti? Pratite sljedeće korake

Iako žene čine više od polovice svjetskog stanovništva, manje od trećine poduzetnika su žene. Ovaj podatak i ne treba čuditi jer se žene često susreću s mnogobrojnim izazovima koji se djelomično razlikuju od onih na koje nailaze muškarci.

Prema podacima prikupljenim u istraživanju koje je provela Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima (UMFO) na portalu 24sata, na uzorku od 1595 žena, 1/4 njih smatra da su zbog manjka vremena i obiteljskih obaveza zakinute za svoju karijeru. Najviše takav osjećaj imaju žene u Slavoniji, a prate ih Dalmatinke. Zanimljivo je i to da se taj osjećaj najčešće budi kod žena koje imaju manju djecu, u dobi do 7 godina.

Ako razmišljate o pokretanju vlastitog posla, nadamo se da će vas sljedeći koraci potaknuti i osnažiti da se otisnete u poduzetničke vode. Kako bismo vas ohrabrili u vašem naumu i olakšali proces pronalaska ideje, u nastavku pročitajte savjete Kristine Ercegović, dugogodišnje poduzetnice, osnivačice i direktorice portala Žene i novac, poslovne savjetnice za male poduzetnike, autorice knjiga o poduzetništvu i dugogodišnje predavačice na temu poduzetništva.

'Imam obitelj, nemam vremena i novca'

Osim obiteljskih obaveza, neki od najčešćih izgovora svake žene za nepokretanje posla su nedostatak novca i vremena, strah od neuspjeha, nedostatak podrške, znanja i vještina te, u konačnici, nedostatak ideja. Mnoge se, naime, odmah na početku boje da nemaju dovoljno novca za pokretanje vlastitog posla iako nisu provjerile dostupne mogućnosti za financiranje, poput poslovnih kredita ili raznih potpora za samozapošljavanje. Tome u prilog ide i jedna francuska studija koja je otkrila da se samo 10% poduzetnica obraća bankama za potporu.

- Često se događa i da nam onaj neki unutarnji glas govori kako sad nije pravo vrijeme za takvu odluku, a upravo nas to dovodi do straha od neuspjeha. U poduzetništvu je neuspjeh uobičajen i predstavlja priliku za učenje te za daljnji rast i razvoj - smatra naša sugovornica Kristina.

Put do uspjeha u 9 koraka

Pokretanje vlastitog posla zahtijeva trud, upornost i posvećenost, ali može biti vrlo ispunjavajući i uspješan zaokret u vašoj karijeri. Prije nego što se upustite u poduzetnički pothvat, trebali biste se najprije zapitati koji je vaš talent. Razmislite o tome što volite i što znate raditi te u čemu ste dobre. Nakon toga, savjetuje Ercegović, slijedite vlastite vrijednosti, odnosno osvrnite se na to do čega vam je u životu stalo i što vam je uistinu važno. Kad ste to savladale, slijedi treći korak, odnosno pitanje "Zašto želimo raditi taj posao?". Dajte sebi odgovor zašto ste došli na ideju o određenom poslu i zbog čega je želite provesti.

Zatim dolazimo do jednog od najvažnijih koraka, a to je svrha svakog biznisa. Bez obzira na to o kojoj je djelatnosti riječ, svrha svakog posla je, ističe Ercegović, riješiti problem kupca i dodati mu vrijednost. Dakle, razmislite koji problem rješava vaša poslovna ideja, a što se tiče dodane vrijednosti, ona se odnosi na to što vi prodajete i što kupac od vas zaista kupuje.

Nakon što ste osvijestili upravo sve spomenute stvari, vrijeme je da doznate što je u vašem budućem poslu sigurnost. U prijevodu, riječ je o, pojašnjava Ercegović, profitu, prometu, najprofitabilnijem dijelu posla, idealnim klijentima, uslugama i slično. Fokusirajte se na određenu nišu i odredite klijente kojima ćete nuditi svoje proizvode i usluge.

A kako upakirati sve navedeno u praksu? Odgovor na to pitanje je poslovni model, koji je ujedno najvažniji korak, kaže Ercegović, ako odlučite upustiti se u poduzetničke vode. Dobro napisan poslovni model u svakom trenutku daje vam odgovore na to tko, što, kako, gdje, koliko (često) i zašto plaća vaš proizvod. Poslovni model, savjetuje Kristina Ercegović, ponajprije mora biti u skladu s onim tko ste vi i što je vama važno jer jedino u toj kombinaciji dolaze uspjeh, radost, ispunjenost i profit.

Donosi sreću i slobodu

I na kraju, ali ne manje važno, jest formirati cijene svojeg proizvoda. Jedan od najčešćih uzroka propasti firmi su, upozorava Ercegović, premale marže i neadekvatan cash flow. No Kristina također upozorava na to da za pokretanje vlastitog posla nikad nije savršen trenutak. Zato je uvijek najbolje rješenje krenuti s onim što imate i iz toga izvući maksimum.

- O poduzetništvu se ne razmišlja nego se poduzima. Na početku je dovoljno znati 10%, a sve ostalo ćemo putem naučiti. Jer ne, ne možemo sve znati unaprijed. I upravo u tome i jest ljepota poduzetničkog putovanja - kaže poduzetnica Ercegović.

Zato se ohrabrite, vjerujte u sebe, prigrlite svoje talente i ideje pretvorite u vlastiti posao.

- Biti sam svoj gazda način je života koji nam u cijelosti omogućuje da radimo posao koji volimo, da svoj posao prilagodimo svojem životu, a ne obratno, i da u potpunosti iskažemo svoje kreativne potencijale te, naravno, da kreiramo poticajnu radnu okolinu, ali i da doslovce promijenimo svijet na bolje svojim proizvodima, uslugama i svojim djelovanjem općenito. Dakle, za one koji imaju ideju, traže ideju, razmišljaju..., dosta je razmišljanja. Krenite u akciju! Putem će se pokazati svaki sljedeći korak. Stepenica po stepenica - preporučila je na kraju Kristina Ercegović.