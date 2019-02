Znate li kako vide kratkovidne osobe? Pogledajte primjere

Jeste li se ikada zapitali kako kratkovidne osobe vide svijet kada skinu naočale ili leće? Philip Barlow, slikar iz Cape Towna, napravio je seriju živopisnih slika koje prikazuju svakodnevnu borbu onih koji pate od kratkovidnosti, odnosno miopije - najučestalije refrakcijske pogreške oka. Osim što je sve češća među mlađom populacijom, istraživanje iz 2015. godine pokazalo je da čak četvrtina Europljana pati od miopije, a prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, do 2050. godine od nje će patiti pola svjetskog stanovništva.

Upravo zato, odlučili smo staviti se u cipele onih koji su "osuđeni" na svakodnevno nošenje naočala i leća te smo naišli na zapanjujuće slike južnoafričkog umjetnika. Na prvu, slike se doimaju kao fotografije s neizoštrenim fokusom. No zapravo je riječ o uljima na platnu koja zaista realistično prikazuju efekt zamagljenog vida i daju predodžbu svijeta kakvim ga osobe s miopijom zapravo vide...

Kratkovidnost utječe na kvalitetu života

Koliku muku muče osobe s miopijom objasnila nam je Sunčica D. (25), studentica iz Zagreba, koja od malena nosi naočale i leće.

- Super je ako ti naočale stoje i ne živciraju te većinu dana, no ja više volim leće jer se s njima osjećam normalnije, tim više što volim istaknuti oči šminkom, a naočale ih skrivaju. No, problem je u tome što me leće počnu iritirati nakon 8-10 sati nošenja, pa ih moram skinuti i staviti naočale. Kako puno vremena tijekom dana izbivam iz kuće, ako nemam sa sobom i naočale, ne mogu skinuti leće - iako mi smetaju - jer bez njih ne vidim ništa - objašnjava Sunčica.

Drugima, s relativno dobrim vidom, često je nepojmljivo da kratkovidne osobe ne mogu vidjeti obrise lica ili primjerice znakove u prometu, ali to je doista tako. I to je problem s kojim će se suočavati sve veći broj ljudi. Zamislite koliko takav vid smanjuje kvalitetu života. Od svakodnevnih obaveza na poslu/fakultetu do sportskih aktivnosti ili odlaska na putovanje, cijelo vrijeme ovisni ste o naočalama ili lećama.

- Često putujem s obitelji u strane zemlje, pa sam tako na jednom putovanju uspjela izgubiti naočale, a kako su mi oči iz nekog razloga bile užasno osjetljive, nisam mogla nositi ni leće jer su mi smetale. To mi je bilo jedno od najgorih iskustava na putovanju jer ni u čemu nisam mogla uživati - podijelila je s nama Sunčica.

Postoji rješenje

Naša sugovornica nije jedina koja svakodnevno vodi borbu s vlastitim vidom. Na sreću, danas su dostupne najnovije metode laserske korekcije vida koje uspješno korigiraju kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam. Takav zahvat traje svega desetak minuta i potpuno je bezbolan, a rezultati su trajni. Osim toga, potreban je samo jedan pregled da se utvrdi jeste li dobar kandidat. Stoga, prepoznajete li se u ovom članku ili imate bilo koji drugi problem s vidom, ne ustručavajte se naručiti na pregled i poboljšati kvalitetu svog života.