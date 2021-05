Na pitanje što je zajedničko ovim trima gradovima sigurno ste na prvu pomislili da je riječ o velikim rijekama. I u pravu ste, ali to nije jedino što ih povezuje. U ovom "slučaju" riječ je o ljubavi prema street artu i modernoj umjetnosti. Petu godinu zaredom u Vukovaru se organizira VukovART, od 15. svibnja do 15. lipnja grad postaje luka umjetnosti, odnosno veliko platno poznatim streetartovcima, među ostalim zahvaljujući i mnogim sponzorima, poput Prvog plinarskog društva, koje godinama podržava ovu manifestaciju.

Murali, 3D anamorfne slike i grafiti na šetnicama, pročeljima i ulicama pomladit će Vukovar, a jedan od umjetnika koji će svoje vizuale predstaviti domaćim i stranim posjetiteljima jest i Kerim Mušanović, poznati bosanskohercegovački akademski slikar, dobitnik mnogih nagrada i priznanja za svoja umjetnička ostvarenja.

Street art nisu samo grafiti

Od svojih skromnih početaka u Brooklynu i Bronxu tijekom 1970-ih, kad su srednjoškolci počeli crtati na zgradama svoje potpise bojom u spreju i flomasterima, street art prerastao je u svjetski fenomen. Danas predstavlja neovisnu vizualnu umjetnost koja se može vidjeti u javnim prostorima upravo kako bi bila pristupačna što većem broju ljudi. Iako su urbani grafiti možda najpoznatija vrsta street arta, ova umjetnost zapravo dolazi u mnoštvu različitih oblika, od skulptura do oslikavanja cesta.

Najčešće se slika na ravnim plohama, pretežno na asfaltu ili betonu te na zagradama. Svojim pristupom omogućuje zanimljivu mogućnost interakcije ljudi sa slikom. Street art danas je sve popularniji, tako da se na ulicama velikih europskih gradova sve češće mogu vidjeti umjetnici koji oslikavaju dijelove javnih površina. Jedan od najuspješnijih streetartista na našim prostorima zasigurno je Kerim Mušanović, koji se 3D anamorfnim slikarstvom bavi devet godina.

- Strast prema street artu bila je ljubav na prvi pogled, rodila se prilikom prvog pokušaja da naslikam 3D sliku. Tad sam shvatio što je zapravo anamorfna umjetnost i koliko je ona zahtjevna i interesantna. To je bilo 2012. godine, kad sam osvojio i prvu nagradu u Sarajevu u uličnom 3D slikanju − rekao nam je Kerim.

Umjetničko djelo za Guinnessa

Kerim se danas bavi različitim granama umjetnosti, od tradicionalnih do modernih načina izvedbe umjetničkog djela, a iza sebe ima mnogo postignuća diljem svijeta.

− Jedan od većih projekata na kojima sam sudjelovao je oslikavanje najveće 3D anamorfne ulične slike za Guinnessovu knjigu rekorda 2015. na Floridi. Također sam sretan da moje 3D slike krase muzeje optičkih iluzija u Los Angelesu i Sarajevu − rekao nam je. No njegovi projekti tu ne staju.

U međuvremenu je počeo prodaju print murala limitiranog izdanja, tako da ga svi zainteresirani za street art mogu podržati kupnjom njegovih umjetničkih djela, što mu zasigurno daje dodatnu motivaciju za rad.

− Vrlo je zanimljivo da me nekad inspirira nešto jednostavno, poput kruga, a ponekad je teže pronaći inspiraciju, recimo, kad tema nije slobodna, to često ovisi i o motivaciji, koja je uvijek pokretač za inspiraciju. Mogu reći da su ljepote prirode i životinjski svijet meni neiscrpni izvor inspiracije.

Kerim nam je objasnio kako je pri izradi djela ideja najvažnija, ali i najteža stavka u procesu nastanka vizuala.

− Sve krene od same ideje, zatim se izrađuje skica, koju crtam digitalno, i onda počinje realizacija na zidu ili na pločniku. Tematika mojih djela uglavnom je pozitivna, emotivna ili sretna. U priču na slikama spajam elemente prirode i životinjskog svijeta. Trudim se da moje slike gledateljima izmame osmijeh, a čini me sretnim kad to postignem - komentira ovaj umjetnik.

Urbana umjetnost sve popularnija i u Hrvatskoj

Kerim nam je rekao kako ga je na VukovART privukao sam grad, koji svojim izgledom ima puno potencijala za street art oslikavanje.

- Privukla me lokacija slike na šetnici, gdje se može postići zanimljiva interakcija s publikom, a također mi je drago da Hrvatska ima ovako kvalitetan i dobro organiziran festival urbane umjetnosti. Raduje me i da je upravo Vukovar grad koji je uljepšan uličnom umjetnošću - ističe ovaj umjetnik.



U slučaju da ste u blizini i da vas interesira ovakva vrsta umjetnosti, svratite u Vukovar od 15. svibnja do 15. lipnja, gdje vas čeka bogat program, od raznih izložbi radova učenika umjetničkih škola i književnih večeri do predstava i koncerata.