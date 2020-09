Znate li u kojim se sve stvarima nalazi zlato, a neke od njih posjedujete i vi?

Ovaj cijenjeni metal u uporabi je stoljećima. Iako je najpoznatiji po tradicionalnoj primjeni, kao što je proizvodnja nakita, možete ga vidjeti i u manje tipičnim varijantama - neke od njih će vas iznenaditi

<p><span style="background:white">Arheolozi ne mogu odrediti točan trenutak u ljudskoj povijesti u kojem je zlato <strong>otkriveno,</strong> ali tragovi iz drevnih špilja datiraju čak <strong>40.000 godina prije nove ere.</strong> Egipćani, poznati po raskoši, </span>od zlata su radili nakit koji je bio odraz određenog društvenog statusa. <span style="background:white">Danas se ono </span>primjenjuje i u <strong>kozmetičkoj industriji, dekoraciji zgrada, medicini</strong>, ali i u svijetu <strong>elektronike,</strong> poput mobitela i laptopa.</p><p>Ono je dobar <strong>vodič</strong> električne energije, vrlo je jednostavno za obradu, krasi ga predivan sjaj i ne gubi boju. Zbog ovih jedinstvenih svojstava <a href="https://bit.ly/352xXZO">zlato</a> se koristi u mnogim oblicima u suvremenom životu. U nastavku vam donosimo neka područja u kojima je zastupljena primjena ovog plemenitog metala.</p><h2 style="text-align: justify;"><b>Zlatna pileća krilca i krafne</b></h2><p>Neki posebno luksuzni restorani koriste zlatne strugotine ili <strong>listiće</strong> u pripremi jela. Zlato nije toksično i može se jesti bez ikakvih posljedica, ali se ne može probavljati, pa prolazi ravno kroz tijelo. Ono <strong>nema okusa,</strong> pa se ovaj metal u kulinarskim pothvatima najčešće primjenjuje u dekorativne svrhe. Tako u Japanu možete pronaći <strong>sushi </strong>sa zlatnom glazurom, a u New Yorku je aktualan novi gurmanski trend - ondje možete pojesti <strong>„zlatna“ pileća krilca</strong> ili <strong>krafne</strong>.</p><h2 style="text-align: justify;"><b>Zlato kao lijek</b></h2><p>Zlato je igralo važnu ulogu u stomatološkoj industriji i koristilo se za izradu krunica, ispuna i zubnih mostova. Baš zato što nije toksičan metal, može doći u kontakt s tijelom bez nanošenja štete, a zbog svoje izdržljivosti ne korodira u ustima, pa su ga ta svojstva činila pogodnim u <strong>liječenju zubi.</strong> Drevni kineski medicinari koristili su ga u <strong>tretiranju kozica</strong>, a Rimljani za različite probleme s <strong>kožom.</strong></p><p>Današnja medicina ovaj plemeniti metal koristi za liječenje <strong>artritisa</strong> putem injekcija s otopinom zlata. Budući da je ono otporno na bakterije, često se koristi i u tjelesnim <strong>implantatima</strong>, a nanočestice zlata sve se više primjenjuju kao pomoć u <strong>kemoterapijskom liječenju</strong>.</p><h2 style="text-align: justify;"><b>Svemirski oklopi od zlata</b></h2><p>Kakve veze imaju zlato i astronauti? Zlato štiti od infracrvenih zraka sunca, a <strong>vizir </strong>ili štitnik za lice i oči koji nose „svemirski putnici“ presvučen je tankim slojem zlata koji djeluje kao filtar. Svemirska vozila također na sebi imaju određene količine ovog metala jer, osim što pomaže u odbijanju <strong>infracrvenog zračenja</strong>, stabilizira i temperaturu njihove jezgre. </p><h2><b><span style="background:white">I arhitekti vole </span>'<span style="background:white">žuti</span>' <span style="background:white">metal</span></b></h2><p><span style="background:white">Osim statusnog simbola i estetike koju donosi građevini, zlato su zbog dobre savitljivosti i <strong>kovnosti</strong> često koristili kao materijal u arhitekturi. Osim toga, odlično <strong>reflektira</strong> elektromagnetska zračenja, poput sunčeva zračenja ili radiovalova. Upravo zbog tog svojstva arhitekti dizajniraju prozore koji ograničavaju sunčev odsjaj i toplinu, a istodobno zimi djeluje kao <strong>izolacija.</strong> Primjerice, zgrada <strong>Opere</strong> <strong>u Sydneyu </strong>izložena je suncu skoro svaki dan, a zlatno ostakljeni prozori savršeno su rješenje da publici ne bude vruće tijekom praćenja nastupa. S druge strane, <strong>manastir sv. Mihovila u Kijevu</strong> ističe se svojom nebeskoplavom vanjštinom i blistavim zlatnim kupolama kao spoj drevnog i rekonstruiranog.</span></p><h2 style="text-align: justify;"><b><span style="background:white">I u mobitelima i laptopima ima zlata...</span></b></h2><p>Mnogo ljudi ne zna da se zlato može pronaći i u <strong>elektroničkim uređajima</strong>. Mobitel koji upravo držite u rukama ima u sebi zlato, a prema nekim izračunima svaki <a href="https://bit.ly/352xXZO">mobilni telefon </a>može ga sadržavati i do 50 miligrama. Mobilni uređaji imaju nizak napon pa čak i mala pojava korozije na kontaktnim mjestima može dovesti do prekida protoka struje. Iako nije toliko provodljivo kao srebro, zlato nikad ne tamni i ne hrđa i zato ga možete naći u laptopima točnije u procesorskim čipovima matičnih ploča.<span style="color:black"> </span>Kao odličan vodič električne struje omogućuje vašem računalu <span style="color:black">da lakše i točnije obavlja transmisiju <a href="https://bit.ly/352xXZO">digitalnih </a>podataka.</span></p>