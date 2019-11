Netflix razvojem tehnologije do trona, a Blockbuster u bankrot

Jedna od najlošijih poslovnih odluka u povijesti o kojoj će se još dugo pričati i koje su u kategoriji pet najgorih propasti kompanija, zasigurno je ona kada je Blockbuster odbio preuzeti Netflix. Na stol Blockbustera, tadašnjeg najvećeg lanca videoteka stigla je prvi puta 2000. godine ponuda Netflix-a koji im je nudio da preuzmu njihov online segment poslovanja za 50 milijuna dolara. Netflixu je to trebalo kako bi zapravo eliminirao slanje DVD-ova poštom jer su počeli 1997. godine kao tzv. „poštanska videoteka“.

Da je Blockbuster, koji je na vrhuncu imao 8500 zaposlenih i čak 9000 prodavaonica diljem svijeta, mogao predvidjeti što će donijeti budućnost te da će se navike praćenja filmskog sadržaja potpuno promijeniti na način da je isti dostupan ma gdje god se nalazili, naravno ako imate Internet vezu, njihova odluka i odgovor Netflixu zasigurno bi bili drugačiji. Ali nisu! Bila je to kobna odluka kako će pokazati kasniji razvoj događaja. Ironično je i kako je vodstvo Blockbustera ljude iz Netflixa ispratilo uz smijeh, a slično su ponovili i 2007. godine. No, za razliku od Blockbustera, Netflix je imao viziju, mijenjali su navike konzumacije filmskog sadržaja, znali su kako ulaziti u kućanstva, kako doprijeti do korisnika i kako im olakšati pretraživanje, odnosno biranje onoga što žele gledati.

Izvor: strategyjourney.com

U konačnici znali su da se gledanje omiljenih filmova i serija mora transformirati iz „offline“ u „online“ svijet, odnosno da su odlasci u videoteke ne odviše privlačni te zahtijevaju i novac i vrijeme. Zato im je i odbijenica Blockbustea zapravo dala svojevrsni vjetar u leđa. Počeli su razvijati tehnologiju koja je emitiranje filmova i serija prebacila na Internet. Shvaćali su da je budućnost u novim tehnologijama te bržoj, jednostavnijoj i jeftinijoj dostupnosti sadržaja. Osnivači Netflixa Reed Hastings i Marc Randolph kompaniju su osnovali 1997. godine, a već 2002. godine dionice su im izlistane na burzi. Od tada Netflix raste. Sve ono što se događalo dalje, odnosno ignoriranje Blockbustera koji nije vidio opasnost Netflixa, dovelo je do situacije da su 2010. godine podnijeli zahtjev za bankrot.

Izvor: strategyjourney.com

Za razliku od Blockbustera, Netflix nije podcjenjivao svoju konkurenciju. Bili su svjesni kako će ih plaćanje licenci za tuđe programe stajati gotovo kao i produkcija vlastitog sadržaja. Od kada su 2013. godine isproducirali popularnu seriju „Kuća od karata“ doživjeli su veliku prekretnicu te se otada sve više oslanjanju na vlastite sadržaje.

Netflix je danas globalna tehnološka sila i ima više od 150 milijuna pretplatnika diljem svijeta, tržišna vrijednost mu se kreće u razini od 123 milijardi dolara. Cijene mjesečnih pretplata kreću se od 8,99 do 15,99 dolara.

Sve o uspjehu Netflixa, kako su prepoznali na koji način biti drugačiji do drugih te uspješno transformirati svoje poslovanje možete uživo čuti na Digital Takeoveru 2020. koji 13. ožujka iduće godine dovodi suosnivača ovog popularnog streaming kanala Marca Randolpha….