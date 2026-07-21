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RAT NA BLISKOM ISTOKU

100 američkih vojnika ranjeno u iranskim napadima. U Bahreinu pogodili centar Amazona

Piše Filip Sulimanec,
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100 američkih vojnika ranjeno u iranskim napadima. U Bahreinu pogodili centar Amazona
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Američka vojska već više od tjedan dana izvodi noćne udare na iranske mete, navodeći kako nastoji spriječiti Iran u napadima na trgovačke brodove

Blizu 100 američkih vojnika ranjeno je u srpnju u iranskim napadima po Bliskom istoku, piše CBS. Glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell potvrdio je ove brojke u izjavi za CBS News, rekavši da je za gotovo 100 ljudi "utvrđeno da imaju neki stupanj ozljede od 7. srpnja 2026.", od kojih se 96 posto vratilo na dužnost.

- Odlučni su vratiti se u borbu. Velika većina pretrpljenih ozljeda bili su lakši potresi mozga - rekao je Parnell.

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Iranski napad na američku vojnu bazu VIDEO
Iranski napad na američku vojnu bazu | Video: 24sata/X

Ozljede su uslijedile nakon porasta neprijateljstava između SAD-a i Irana, dok se višemjesečno primirje između dviju zemalja raspada. Američka vojska već više od tjedan dana izvodi noćne udare na iranske mete, navodeći kako nastoji spriječiti Iran u napadima na trgovačke brodove, dok je Iran uzvratio udarima na američke objekte u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i drugim savezničkim zemljama SAD-a.

U međuvremenu, Revolcuionarna garda je izvijestila da je balističkim raketama uništila infrastrukturu Amazona u Bahreinu. 

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