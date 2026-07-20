Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

To je ponovno bjesomučna kampanja naših neprijatelja. Ja bih vam preporučio da se u to ne petljate, rekao nam je Davor Žuvić, direktor tvrtke Raafourty kojem se na Županijskom sudu u Zagrebu sudi za subvencijsku prevaru oko muzeja u Dubrovniku. Prigovorio je i što smo prenijeli riječi svjedoka na sudu da su do njega došle fotografije Gabrijele Žalac u prostoru u kojem je trebao biti sporni 'Muzej dubrovačkih brodskih dnevnika.'

- Ja nju ne poznajem, nikad ju nisam upoznao - rekao nam je.

Međutim, 2018. je bio na sastanku s njom i dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem jer je s tvrtkom Bosch predstavio projekt 'Dubrovnik, pametan grad'.

Kad smo ga pitali u kojoj fazi je taj sudski proces, poklopio je. No sa Županijskog suda u Zagrebu su odgovorili na naš upit.

- U vezi vašeg upita u kojoj je fazi kazneni predmet protiv opt. Davora Žuvića i dr. zbog kaznenog djela subvencijske prijevare, obavještavam vas da je nastavak rasprave određen za 17. rujna 2026. u 12,00 sati - kaže zamjenica glasnogovornika suda.

I dalje radi s državom

No zapravo smo ga zvali da ga pitamo o novom projektu u Čepinu. 14. srpnja potpisao je ugovor o rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. U ime Osječko - baranjske županije potpisala je županica Nataša Tramišak. Vrijednost projekta je 4,4 milijuna eura, od čega je 3,6 milijuna eura namijenjeno izvođenju radova, a financira se većim dijelom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz potporu Vlade Republike Hrvatske, dok Osječko-baranjska županija iz svog proračuna osigurava više od 1,16 milijuna eura.

Suđenje za prijevaru

Po zakonu, Žuvić može potpisati ugovor i biti odgovorna osoba u tvrtki iako mu se sudi, jer spor nije okončan pa mu to omogućava presumpcija nevinosti. A sudi mu se zbog subvencijske prijevare teške preko 634 tisuće eura, a uz njega su optuženi i Milan Čorak te Ivan Petrović. Riječ je o projektu Muzeja dubrovačkih brodskih dnevnika za kojeg tužiteljstvo tvrdi da nikad nije dovršen.

24sata su bila na ročištu na kojem je svjedočio Marijan Kasaić, voditelj Službe za građevinsko-tehničke analize i provjere u HAMAG - BICRO-u. Novac je isplaćivan na temelju privremenih situacija, u ratama, kako bi Žuvić i ekipa dostavljali papirologiju o napretku radova. Međutim, Kasaić i njegovi kolege su u trećoj privremenoj situaciji utvrdili nepravilnosti, odnosno posumnjali da se novac troši kako ne bi smio, jer fotografije 'Muzeja' i toga što je izgrađeno nisu odgovarale isplaćenim ciframa. Drugim riječima, Žuvić i ekipa su navodno izgradili premalo toga s obzirom na novac kojeg su dobili. Kasaićev ured je stopirao isplatu treće rate kredita.

- Nismo dali suglasnost za isplatu i tražili smo pojašnjenja. Ni tvrtka bi Agram banka nisu reagirale što je probudilo određenu sumnju kod nas, jer obično ljudi odmah traže sastanak da se raščisti stvar. Tražili smo da nam objasne gdje je oprema koju su već navodno kupili i kad će biti ugrađena. Uskoro se sastanak i dogodio, bilo je riječi o organizaciji obilaska lokacija u Zagrebu i Dubrovniku da se vidi gdje je ta oprema koju su navodno već platili. Razgovarali smo o kraju projekta, rokovima, uporabnoj dozvoli i tehničkom pregledu. Kad smo pitali Žuvića i banku zašto se ne javljaju, prije sastanka, Žuvić je rekao da će oni kompletne radove isfinancirati sami do kraja te će u lipnju zatražiti isplatu kompletnih kreditnih sredstava budući da mi 'kompliciramo'. Uskoro sam saznao da je novac isplaćen prije nego smo mi uopće stigli stopirati isplatu. To mi je dalo odgovor na pitanje zašto nitko nije ranije radio problem oko neisplate - rekao je Kasaić.

Drugim riječima, na sastanku su i banka i Žuvić navodno znali da je isplata obavljena iako ju je HAMAG-BICRO stopirao, samo to nitko nije rekao predstavnicima HAMAG-BICRO-a. Sve to je Kasaiću i ljudima iz HAMAG-BICRO-a bio znak za uzbunu. Kao i činjenica da se pregled terena i opreme nikad nije dogodio.

- Dogovor je bio da nam pokažu gdje je roba, da se fotografija i dokumentira te pošalje nama kao dopuna. Nisu to napravili iako smo ih nekoliko puta kontaktirali. Uvijek je bio neki razlog za odgodu. Na kraju smo sami otišli i utvrdili da ono što je u građevinskim knjigama ne odgovara ostaloj dokumentaciji i pravom stanju stvari. Na lokaciji su vrata bila zaključana, nije izgledalo kao da se išta radi ili događa. Nije bilo ni radova ni opreme za 2.700.000 kuna. To su veliki novci. Nismo dobili odgovore gdje je oprema poput opreme za predstave koje su bile u sklopu projekta, kamere, interijera, kuhinje, ničega. Na slikama se vidi da kablovi i gole žice vire na sve strane, sanitarni čvor nije do kraja napravljen, nigdje nije bilo kuhinje koja je trebala biti kupljena kad su dobili drugu ratu. Projekt nikad nije završen - rekao je Kasaić.

24sata otkrila još jedan pokušaj prijevare

U ljeto 2025. godine otkrili smo još jedan pokušaj prevare i to oko gradnje 14 edukacijskih šumskih staza Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice. Otkrili smo da one nisu napravljene iako su zatražili isplatu novca, pa je nakon našeg otkrića isplata od 1,4 milijuna eura stopirana.

Nakon što je državna Agencija za plaćanje u poljoprivredi provela kontrolu i nadzor, potvrdili su nam da investitoru neće isplatiti 1,38 milijuna eura, koliko je tražio za 14 projekata. Ne samo da neće dobiti novac, nego je Agencija aktivirala bankovna jamstva i vratila predujmove koje su im isplatili. Otkrili smo da je mala zagrebačka tvrtka s jednim zaposlenim na natječaju Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prošla na čak 16 projekata, gdje bi na svojem zemljištu trebali napraviti poučne staze. Od dva projekta su odustali, a za svaki od preostalih 14 im je odobreno više od 99.000 eura, odnosno ukupno 1,38 milijuna eura. Riječ je o tvrtki Raafourty Green Technologies, za koju smo našli da je kupila barem 464.000 kvadrata šuma i ostalog zemljišta. Međutim, osim što su dio parcela iskrčili, staze nisu nasuli i uredili, postavili klupice, edukativne table, nisu čak ni postavili table da je riječ o europskom projektu, što im je bila obveza.

Otkrili smo da su, unatoč tome, Agenciji upravo prijavili kao da je sve dovršeno i tražili punu isplatu gotovo 1,4 milijuna eura. Sad je pitanje hoće li se ovim slučajem pozabaviti i Ured europskog javnog tužitelja jer se ovo smatra pokušajem subvencijske prevare za koju su oni nadležni. Tvrtku je tad vodio Darian Žuvić, sin arhitekta Davora Žuvića, koji je u svemu sudjelovao i koji je već optužen ranije spomenutu prijevaru s Muzejem. 2024. je tvrtku kupio poduzetnik iz zagrebačke Dubrave, Dražen Kratofil, a onda ju 2026. prodao izvjesnoj Diani Toth. Te iste godine, Darian Žuvić prestaje biti direktor.

'Otkantala' ga Makarska

U Makarskoj pak radi na uređenju šetnice na makarskom poluotoku Osejava, što je projekt vrijedan 1,8 milijuna eura. Grad Makarska potpisao je ugovor s izvođačem radova: zajednicom ponuditelja 'Raafourty Holding' kao nositeljem te članovima 'Supra Net' i 'Raafourty Building Technologies', čiji je direktor i suvlasnik opet Darian Žuvić, Davorov sin.

- Ne, taj ugovor nije raskinut - rekao nam je Žuvić na početku razgovora jer smo ga upravo zbog toga i zvali.

Do nas je došla informacija da Grad Makarska želi raskinuti taj odgovor, a nakon što smo im poslali upit o tome, javno su objavili da su ga raskinuli. Žuvić nam opet nije rekao istinu.

- Grad Makarska raskinuo je Ugovor o javnoj nabavi radova za projekt „Uređenje šetnice na Osejavi“ sklopljen s ponuditeljima koje predvodi tvrtka Raafourty Holding d.o.o. zbog utvrđivanja povreda ugovornih obveza koje izvođač nije otklonio nakon ostavljenog naknadnog roka. Nakon više pisanih upozorenja stručnog nadzora i obustave radova, 25. lipnja Grad je izvođaču uputio nalog za ispunjenje ugovornih obveza i ostavio dodatni rok do 15. srpnja za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Ni nakon isteka roka nije dostavljena sva potrebna dokumentacija, nije u cijelosti postupano po zahtjevima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu te da nije dostavljen ažurirani terminski plan. S obzirom na to da je do raskida došlo zbog povrede ugovornih obveza izvođača, Grad je aktivirao i naplatio jamstvo za uredno izvršenje ugovora, čime se štite sredstva gradskog proračuna i osigurava da posljedice neispunjavanja ugovornih obveza ne padnu na teret Grada. Tijekom izvođenja radova, stručni je nadzor u više navrata zahtijevao dostavu navedene dokumentacije i očitovanja te ukazivao na potrebu pravovremenog rješavanja navedenih pitanja, koja do danas nisu u cijelosti riješena. S obzirom na važnost ovog projekta za Makarsku, Grad je od početka najavio detaljan nadzor nad izvođenjem radova te je u cijelom postupku poduzeo sve korake propisane ugovorom i zakonom, od kontinuiranog stručnog nadzora do ostavljanja naknadnog roka za otklanjanje nedostataka, kako bi sve bilo izvedeno unutar budžeta i u zadanom roku. Budući da izvođač radova po opetovanim upozorenjima na nedostatke ni po isteku naknadnog roka nije izvršio naložene obveze te nisu otklonjene povrede ugovornih obveza, ugovor se smatra raskinutim, a izvođač je pozvan da izvrši primopredaju gradilišta i preda svu dokumentaciju o dosad izvedenim radovima. Prioritet Grada u ovom trenutku je konzervacija i osiguranje gradilišta te normalno i sigurno funkcioniranje prostora Osejave tijekom turističke sezone, a paralelno se provodi pregled troškovnika kako bi se u što skorijem roku pripremili uvjeti za nastavak radova - kažu iz Makarske.