15 godina za ubojicu supruge; Majka ubijene: Petnaest godina? Nedostojan si života

Petnaest godina? Bio si ti uračunljiv, samo sada nisi. Nedostojan si života, samo si presudi sam. Uništio si i nju i nas. Sram te bilo, kroz suze je rekla Mirjana Paprić, majka ubijene Tatjane ubojici Nebojši Ružiću koji ju je saslušao bez vidljivih emocija.

Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Renata Pražetina Kaleb, Ružića je, naime, zbog teškog ubojstva počinjenog na podmukli način nepravomoćno osudila na 15 godina zatvora. Na preporuku sudskih vještaka izrekla mu je i mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja, a mora platiti i 144.000 kuna sudskih troškova.

Ružić je 26. ožujka 2022. u stanu u zagrebačkom Prečkom s više udaraca čekićem u glavu i vrat na spavanju ubio suprugu. Tijekom postupka rekao je kako se osjeća krivim, no tvrdio je kako je nije imao namjeru biti i kako se samog događaja ne sjeća.

- Izričito želim naglasiti da uopće nisam imao namjere i volje ili da sam ciljano planirao da se to dogodi. Duboko mi je žao i trpim veliku bol kao osoba koja neizmjerno voli svoju suprugu - rekao je Ružić.

No vještaci su utvrdili kako je u trenutku ubojstva bio bitno smanjeno ubrojiv no, da je kod njega bila prisutna volja i namjera da tako nešto učini. Nakon ubojstva presvukao se, čekić stavio o torbu s kotačima, stavio je u prtljažnik auta i odvezao se. Kod odmjeravanja kazne, a za teško ubojstvo zakonom je propisana kazna od 10 godina pa do dugotrajne kazne zatvora, sudsko vijeće olakotnim je cijenilo Ružićevu neosuđivanost i bitno smanjenu ubrojivost, a otegotnim način počinjenja ubojstva i njegovu upornost.

- Histerično ste je udarali u glavu, a kada se probudila i branila niste prestajali s udarcima. Nakon što se onesvijestila povukli ste je, sjeli na nju i nastavili udarati čekićem- kazala je sutkinja obrazloživši presudu. Osvrnula se i na visinu kazne:

- Smatramo da se ovom presudom iskazana društvena osuda prema počinitelju, da se njome jača povjerenje građana u vladavinu prava, ali i da se omogućava počinitelju ponovno uključivanje u društvo- zaključila je.

Ružića su nakon objave vratili u Remetinec. U kaznu mu se uračunava vrijeme od njegova pritvaranja 27. ožujka. Stranke se na ovu nepravomoćnu presudu mogu žaliti Viskom kaznenom sudd.

