HOROR NA SKIJALIŠTU

Grlić Radman izrazio sućut švicarskom kolegi: Povjeravaju ima li među poginulima Hrvata

Grlić Radman izrazio sućut švicarskom kolegi: Povjeravaju ima li među poginulima Hrvata
Ministar Grlić Radman izrazio sućut Švicarskoj i poručio da je Hrvatska spremna pomoći nakon tragedije u Crans-Montani

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je u četvrtak sućut švicarskom kolegi zbog tragedije u mjestu Crans-Montani, gdje je u požaru u noćnom klubu na Silvestrovo poginulo "nekoliko desetaka" ljudi, dodajući da se još uvijek utvrđuje ima li među žrtvama hrvatskih državljana.

"Telefonski sam razgovarao sa svojim švicarskim kolegom Ignaziom Cassisom kako bih mu izrazio iskrenu sućut nakon tragičnih događaja u Crans Montani i ponudio pomoć Hrvatske", napisao je Grlić Radman na X-u.

Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno, u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani, priopćila je u četvrtak švicarska policija.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih.

Neke od žrtava iz drugih su država, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais.

"Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u Švicarskoj ostaju u bliskom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo ima li hrvatskih državljana među žrtvama", napisao je Grlić Radman

"Izvijestit ćemo javnost čim provjerene informacije budu dostupne", dodao je. 

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti

