Crna noć na hrvatskim cestama: Tri mladića poginula u prometu

Vozač (27) poginuo je u prometnoj nesreći u Glini u srijedu oko 21 sat. Mladić je u zavoju, zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad autom, sletio s ceste i udario u metalni stup javne rasvjete, piše sisačko-moslavačka policija.

Njegovo tijelo prevezli su u sisačku bolnicu, gdje će se obaviti obdukcija. Policija je obavila očevid, a policija će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti izvješće.

Par sati ranije, oko 18.45 mladić (29) iz okolice Osijeka poginuo je na Županijskoj cesti 4089 iz smjera Ivanovca u smjeru Čepina. U oštrom zavoju izgubio je nadzor nad autom i sletio u odvodni kanal, gdje je ispao iz auta. Preminuo je na mjestu, a s njim nije bilo drugih putnika, piše osječko-baranjska policija.

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu po nalogu Županijskog državnog odvjetništva biti obavljena obdukcija.

U novogodišnjoj noći oko 4 sata kod Šibenika je mladić (27) smrtno stradao u sudaru dva auta. Mladić je zbog neprilagođene brzine prešao u suprotnu traku, a onda se frontalno sudario sa 33-godišnjakinjom. Mladić je preminuo na mjestu, a vozačicu su prevezli u šibensku bolnicu, gdje su utvrdili da je teško ozlijeđena.

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće biti će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.