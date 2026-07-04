20 milijuna ljudi se oprašta od ajatolaha Hameneija. Trump: Pa mislio sam da ga ne vole

Veliki broj ožalošćenih u crnini okupio se ispred glavne džamije u Teheranu kako bi odali počast bivšem vrhovnom vođi Irana na prvi dan komemoracija u sklopu njegova sprovoda.

Tijelo ajatolaha Alija Hameneija trenutačno je izloženo u Velikoj džamiji Mosalla, uoči ukopa koji će se održati u njegovu rodnom gradu Mašhadu idućeg četvrtka.

Foto: Mohammed Salem

Vlasti očekuju da će 15 do 20 milijuna ljudi prisustvovati ceremonijama diljem Irana i Iraka tijekom idućih dana, koje se održavaju više od četiri mjeseca nakon što je Hamenei ubijen u američkim i izraelskim zračnim udarima.”

Trump je izjavio kako je bio iznenađen kad je vidio Irance kako plaču na sprovodu Alija Hameneija, dodajući kako je mislio da ljudi mrze bivšeg vrhovnog vođu te sugerirajući kako ti izrazi tuge možda nisu iskreni.

Foto: Mohammed Salem

Ajatolah je ubijen 28. veljače 2026., na prvi dan rata. Osim njega, Izrael i SAD ubili su i Boshru Hamenei – njegovu najstariju kćer. Mesbaha Bagherija Kanija – njegovog zeta, Zahru Mohammadi Golpayegani – njegovu unuku, koja je imala samo 14 mjeseci i Zahru Haddad-Adel – njegovu snahu. Sin Mojtaba je teško ranjen i još se nije pojavio u javnosti.