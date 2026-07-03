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ZATEGNUTO

Peglanje odnosa? Netanyahu i Trump sastat će se u SAD-u

Piše HINA,
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Peglanje odnosa? Netanyahu i Trump sastat će se u SAD-u
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
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Odnosi između Netanyahua i Trumpa zategnuli su se tijekom rata s Iranom, a čini se da se dvojica čelnika razilaze i oko toga kako dalje postupiti po pitanju rata u regiji.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dogovorili su se tijekom telefonskog razgovora u petak da će se sastati u SAD-u u bliskoj budućnosti, prema Netanyahuovu uredu.

Netanyahu je također čestitao Trumpu 250. obljetnicu neovisnosti SAD-a, naglašavajući bliske veze između dviju zemalja.

Izraelski premijer nazvao je pritom Sjedinjene Države jamcem slobode u svijetu, prema izjavi.

Odnosi između Netanyahua i Trumpa zategnuli su se tijekom rata s Iranom, a čini se da se dvojica čelnika razilaze i oko toga kako dalje postupiti po pitanju rata u regiji.

Netanyahuov ured nije naveo datum planiranog sastanka.

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