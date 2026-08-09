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200 fotki 311. Sinjske alke

Alkar Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri u kojoj je naslov osvajao i 2007. te 2016. godine. Radanović, koji je u ovogodišnjoj povorci obnašao i dužnost zamjenika alajčauša, do slavodobitničkog plamenca stigao je nakon pripretavanja u kojem su sudjelovala još trojica alkara: Josip Čačić, Pavao Prolić i Frano Talaja.
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Sinj: 311. Sinjska alka
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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