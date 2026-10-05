Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje

BCG cjepivo protiv tuberkuloze proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. privremeno se neće primjenjivati u Hrvatskoj, nakon što je HALMED obustavio njegovu distribuciju i primjenu zbog četiri sumnje na ozbiljnu nuspojavu kod male djece. Riječ je o osteitisu, odnosno osteomijelitisu – upali kosti koja se može pojaviti nekoliko mjeseci, pa čak i nekoliko godina nakon cijepljenja. HZJZ je objavio dodatna pojašnjenja za roditelje, istaknuvši kako nema razloga za preventivne preglede djece koja su primila cjepivo ako nemaju nikakve simptome.

Sva djeca kod koje se pojavila sumnja na ovu nuspojavu cijepljena su tijekom 2024. i početkom 2025. godine cjepivom istog proizvođača.

Kako navodi HZJZ, u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina nije zabilježen nijedan slučaj BCG osteitisa ili osteomijelitisa. Zbog toga su četiri sumnje zabilježene tijekom jedne godine ocijenjene kao neočekivano visoka učestalost.

Cjepivo je u tom razdoblju primijenjeno u različitim zdravstvenim ustanovama, što smanjuje mogućnost da je uzrok problema bila pogreška prilikom samog cijepljenja. Korištene su dvije serije cjepiva, a tijekom otprilike godinu i pol primijenjeno je oko 60.000 doza.

HALMED je zbog toga obustavio primjenu cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nuspojava.

Na koje simptome roditelji trebaju paziti?

HZJZ naglašava da djecu koja nemaju simptome nije potrebno preventivno voditi na rendgen, ultrazvuk, magnetsku rezonanciju ili druge pretrage.

Roditelji bi ipak trebali obratiti pozornost na moguće znakove bolesti:

- dugotrajniju ili postupno nastalu oteklinu u području kosti ili zgloba

- bol i osjetljivost

- ograničeno kretanje

- šepanje

- izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu.

Ako se pojavi neki od tih simptoma, potrebno je javiti se pedijatru i naglasiti da je dijete primilo BCG cjepivo.

Bolest najčešće napreduje polako i ne mora biti praćena visokom temperaturom ili drugim izraženim simptomima. Prvi se znakovi u prosjeku pojavljuju oko godinu dana nakon cijepljenja, no mogu se javiti i ranije ili znatno kasnije.

Koliko je nuspojava rijetka?

Prema većini epidemioloških istraživanja, BCG osteitis ili osteomijelitis pojavljuje se u otprilike jednom do tri slučaja na milijun primijenjenih doza, iako postoje istraživanja koja navode i više procjene.

U najnovijim službenim podacima za cjepivo koje se koristilo u Hrvatskoj navodi se učestalost od jednog slučaja na 1000 do 10.000 doza.

Ako se bolest ne prepozna i ne liječi na vrijeme, mogu nastati trajne promjene na kosti, ograničena pokretljivost zgloba ili deformitet kralježnice.

Ipak, HZJZ navodi kako se bolest uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a u nekim slučajevima potreban je i manji kirurški zahvat. Ako se otkrije dovoljno rano, kost se može potpuno oporaviti bez trajnih posljedica.

Bebe se zasad neće cijepiti u rodilištima

U Hrvatskoj trenutačno nema drugog BCG cjepiva koje bi se moglo koristiti kod novorođenčadi. Zbog toga se do daljnjega BCG cjepivo neće primjenjivati u rodilištima.

HZJZ će, poručuju, obavijestiti javnost ako ponovno bude omogućena primjena ovog ili nekog drugog BCG cjepiva.

Iz HZJZ-a također naglašavaju da privremena obustava ne znači da su djeca zbog toga trenutačno ugrožena.

BCG cjepivo prvenstveno štiti djecu od teških, diseminiranih oblika tuberkuloze, uključujući milijarnu tuberkulozu i tuberkulozni meningitis.

Rizik od tuberkuloze u Hrvatskoj je nizak

Hrvatska se od 2017. godine smatra zemljom niske incidencije tuberkuloze, s manje od deset oboljelih na 100.000 stanovnika.

Od 2011. do 2025. godine zabilježeno je 5508 oboljelih, među kojima je bilo 21 dijete mlađe od pet godina. To je oko 0,4 posto svih slučajeva.

U tom razdoblju nije zabilježen nijedan slučaj tuberkuloznog meningitisa kod djece i adolescenata.

HZJZ se osvrnuo i na pitanje migranata iz zemalja s visokom učestalošću tuberkuloze. Navode da takve osobe mogu imati veći individualni rizik od bolesti, ali da se tuberkuloza u pravilu prenosi nakon bliskog i dugotrajnog kontakta s osobom koja ima zarazni oblik plućne tuberkuloze.

Najveći rizik stoga imaju ukućani i drugi bliski kontakti oboljele osobe.

Od srpnja 2026. migranti iz zemalja s visokom učestalošću tuberkuloze pregledavaju se na znakove bolesti prije dolaska u Hrvatsku, prilikom podnošenja zahtjeva za dozvolu boravka.

HZJZ navodi i kako posljednjih godina nije zabilježen nijedan slučaj prijenosa tuberkuloze s migranta na hrvatskog državljanina.