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Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!

Piše Ivan Pandžić,
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Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!
Foto: Privatni album/
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Posao skupljanja žira od Hrvatskih šuma vrijedan tri milijuna eura dobile dvije male tvrtke koje se nikada prije tim nisu bavile. Direktno su povezane sa Zijadom Pezerovićem kojem se sudi za utaju poreza

Dvije male tvrtke, bez zaposlenih, dobili su od Hrvatskih šuma posao skupljanja žira vrijedan 3,2 milijuna eura i taj novac im može biti isplaćeno u samo tri mjeseca. Ugovor bi trebao biti potpisan ovaj tjedan, a tvrtke bez zaposlenih trebaju skupiti čak 773 tone žira koje strateško državno poduzeće otkupljuje za nove sadnice hrasta i pošumljavanje. Zvuči poznato?

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Komentari 34
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