24sata doznaju: Bivši glavni državni inspektor Mikulić i kum Krasić uskoro će van iz zatvora

Bivši HDZ-ov glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić su do danas proveli 46 dana u istražnom zatvoru u Remetincu, gdje su dočekali i Božić i Novu godinu. Ali kako saznajemo, neće morati čekati do 23. siječnja za izlazak iz zatvora, nego bi na slobodu trebali biti pušteni vrlo skoro. Kako smo neslužbeno doznali, ispitivanje svjedoka je pri kraju, a u ovom trenutku protiv njih neće biti proširena istraga u kojoj bi se teretili za neka dodatna kaznena djela gdje bi trebalo ispitati nove svjedoke. Istraga se uvijek može proširiti naknadno ukoliko Uskok bude imao osnovane sumnje, a onda mogu, ali i ne moraju, opet završiti iza rešetaka.

Mikulića i Krasića se tereti da su primili 190.000 eura mita od vlasnika kamenoloma Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, ali i veće količine svježeg i suhog mesa i ostalih darova poput vina. U zamjenu su im bili osigurani pomoć pri elaboratima i produženjima koncesije za kamenolome, te nije bilo posjeta inspekcija. Večković i Vugrinec su sve priznali, pa su odmah pušteni na slobodu.

Mikuliću i Krasiću je prvi puta istražni zatvor od mjesec dana određen 22. studenog jer je Uskok trebao ispitati 22 svjedoka. Pred sam Božić im je određeno još mjesec dana zatvora jer je Uskoku ostalo ispitati devet svjedoka, a njihova obrana je negodovala da je Uskok to mogao i ranije učiniti. U međuvremenu su, nakon devet mjeseci, iz Remetinca pušteni i Josip i Monika Šincek, bračni par koji se tereti za teška djela protiv prirode, odnosno zakapanje 35.000 tona opasnog i plastičnog otpada.

Josip Šincek je prije puštanja iznio svoju obranu u kojoj je dodatno teško teretio Mikulića da ga je tražio mito, a kada je odbio, slao im je inspekcije. Šincek je na upit je li se radilo o 500.000 eura rekao da je to sića i da se radi o velikim količinama novca.

Mikulić je inače tri dana prije uhićenja u izjavi za 24sata opovrgavao da je Šinceka tražio mito, ali je potvrdio da ga je upoznao. Zasad očito Uskok neće povezati Mikulića s ovim djelima za koje ga je teretio Šincek. Ali to nije isključeno ukoliko nađu ili dobiju dodatne dokaze.