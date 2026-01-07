Obavijesti

News

Komentari 8
NAKON MJESEC I POL

24sata doznaju: Bivši glavni državni inspektor Mikulić i kum Krasić uskoro će van iz zatvora

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
24sata doznaju: Bivši glavni državni inspektor Mikulić i kum Krasić uskoro će van iz zatvora
PIXSELL TOP 100 - 2025 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U međuvremenu su, nakon devet mjeseci, iz Remetinca pušteni Josip i Monika Šincek, bračni par koji se tereti za zakapanje 35.000 tona opasnog i plastičnog otpada. Šincek je optužio Mikulića za novo mito...

Admiral

Bivši HDZ-ov glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić su do danas proveli 46 dana u istražnom zatvoru u Remetincu, gdje su dočekali i Božić i Novu godinu. Ali kako saznajemo, neće morati čekati do 23. siječnja za izlazak iz zatvora, nego bi na slobodu trebali biti pušteni vrlo skoro. Kako smo neslužbeno doznali, ispitivanje svjedoka je pri kraju, a u ovom trenutku protiv njih neće biti proširena istraga u kojoj bi se teretili za neka dodatna kaznena djela gdje bi trebalo ispitati nove svjedoke. Istraga se uvijek može proširiti naknadno ukoliko Uskok bude imao osnovane sumnje, a onda mogu, ali i ne moraju, opet završiti iza rešetaka. 

Mikulića i Krasića se tereti da su primili 190.000 eura mita od vlasnika kamenoloma Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, ali i veće količine svježeg i suhog mesa i ostalih darova poput vina. U zamjenu su im bili osigurani pomoć pri elaboratima i produženjima koncesije za kamenolome, te nije bilo posjeta inspekcija. Večković i Vugrinec su sve priznali, pa su odmah pušteni na slobodu.

Mikuliću i Krasiću je prvi puta istražni zatvor od mjesec dana određen 22. studenog jer je Uskok trebao ispitati 22 svjedoka. Pred sam Božić im je određeno još mjesec dana zatvora jer je Uskoku ostalo ispitati devet svjedoka, a njihova obrana je negodovala da je Uskok to mogao i ranije učiniti. U međuvremenu su, nakon devet mjeseci,  iz Remetinca pušteni i Josip i Monika Šincek, bračni par koji se tereti za teška djela protiv prirode, odnosno zakapanje 35.000 tona opasnog i plastičnog otpada. 

Josip Šincek je prije puštanja iznio svoju obranu u kojoj je dodatno teško teretio Mikulića da ga je tražio mito, a kada je odbio, slao im je inspekcije. Šincek je na upit je li se radilo o 500.000 eura rekao da je to sića i da se radi o velikim količinama novca. 

Mikulić je inače tri dana prije uhićenja u izjavi za 24sata opovrgavao da je Šinceka tražio mito, ali je potvrdio da ga je upoznao. Zasad očito Uskok neće povezati Mikulića s ovim djelima za koje ga je teretio Šincek. Ali to nije isključeno ukoliko nađu ili dobiju dodatne dokaze. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026