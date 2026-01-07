Obavijesti

ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Piše Bojana Mrvoš,
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
Foto: Robert Anić/Pixsell

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće

Dopunsko zdravstveno osiguranje od 1. veljače poskupljuje za 62 posto, na 180 eura godišnje, odnosno s 9,29 na 15 eura mjesečno, no ipak građani od HZZO-a ovih dana primaju obavijesti o obnavljanju polica u 2026. godini sa starom cijenom. Na tim obavijestima navedene su mjesečne rate premije u 2026., odnosno otplatni plan po mjesecima, ali sa cijenom 9,29 eura.

Oni koji znaju za poskupljenje od 1. veljače će, mimo onoga što im je poslao HZZO, plaćati novu cijenu, no što s građanima koji za poskupljenje još ne znaju? Budu li plaćali staru cijenu, i tako godinu dana, nagomilat će im se dug, koji će na kraju morati odjednom podmiriti. 

LOŠE VIJESTI ZA GRAĐANE Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati
Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati

Kako za 24sata odgovaraju iz HZZO-a, "obnavljanje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja se u sustavu pokreće puno ranije od početka novog osigurateljnog razdoblja kako bi osiguranici pravovremeno zaprimili obavijest o obnavljanju police".

- Stoga, za police koje su obnovljene prije donošenja Odluke o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, obavijest o obnavljanju sadrži podatke s trenutno važećom cijenom, a za police koje se obnavljaju nakon donošenja navedene odluke, na obavijestima će biti navedena i nova cijena koja se primjenjuje od 1. veljače 2026. Od 1. veljače 2026. godine, svi osiguranici će moći na web stranici www.hzzo.hr provjeriti saldo svoje police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, te će taj saldo će sadržavati i iznos razlike u cijeni", odgovara HZZO. Odluka o poskupljenju donesena je 30. prosinca.

No još je u studenom prošle godine HZZO izvijestio kako "s posebnom pažnjom prate trendove prihoda i rashoda dopunskog zdravstvenog osiguranja" te da su predložili donošenje odluke o novoj cijeni police od 15 eura. Podsjetili su kako cijenu nisu mijenjali 12 godina.

Konačnu su odluku donijeli na kraju 2025., a sad osiguranicima dolaze obavijesti sa starim, nižim ratama premije u 2026.

POSEŽU ZA OTKAZOM HZZO: Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama su rijetka. Poslodavac ponekad dojavi...
HZZO: Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama su rijetka. Poslodavac ponekad dojavi...

"Predložena mjera uvođenja nove jedinstvene, prihvatljive cijene od 15 eura mjesečno za sve kategorije osiguranika, uz postojeće mehanizme zaštite socijalno osjetljivih skupina osiguranika, nužno je rješenje kako bi zdravstvena zaštita ostala dostupna putem modela dopunskog zdravstvenog osiguranja u sustavu javnog zdravstva koje dopunski osigurava sve kategorije osiguranika bez diskriminacije, bez obzira na dob, zdravstveno stanje ili rizik od bolesti osiguranika", poručili su prije iz HZZO-a.

Socijalno osjetljive skupine osiguranika i dalje su zaštićene, dio njih ima pravo na besplatno dopunsko, primjerice osobe sa stopostotnim invaliditetom, darivatelji krvi s više od 25 davanja (žene) i 35 davanja (muškarci) te darivatelji organa, kao i redovni učenici i studenti te osobe čiji mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 458,08 eura, a za samce 573,50 eura. Takvih je osiguranika oko pola milijuna. Trudnicama HZZO u cijelosti osigurava plaćanje zdravstvenih usluga za stanja vezana uz trudnoću.

Privatne osiguravajuće kuće odgovorile su nam početkom prosinca kako za sada ne planiraju poskupljenje svojih polica dopunskog. 

