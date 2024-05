24sata doznaju: Odluka je pala, zagrebačka plinara je izgubila opskrbu Zagrepčana plinom?!

Međimurje plin iz Čakovca će prvi puta u povijesti opskrbljivati oko 290.000 korisnika plina u Zagrebu. Gradska plinara Zagreb-Opskrba nakon 162 godine gubi taj posao! Neslužbeno to doznaju 24sata od upućenih sugovornika. Sjednica na kojoj se odlučuje o ponuđačima za distributivna područja je upravo završila. Ako se ovo pokaže točno, odluka i ne čudi jer je glavni kriterij za odabir bila cijena koja je ponuđena, a GPZO je dao znatno nepovoljniju ponudu. I to nakon što su imali dvije prilike da ne izgube svoj osnovni posao. Osim Zagreba, HERA će danas objaviti i tko će od 1. listopada do listopada 2027. godine opskrbljivati i ostala područja. Zagreb sam čini 43 posto potrošača u javnoj usluzi u kojoj su mahom kućanstva.

Zagrepčanima promjena opskrbljivača ne znači promjenu cijene jer je marža koju je za ovaj posao ponudio Međimurje plin skoro ista kao što je dosad imao GPZO, ali bi moglo biti organizacijskih i logističkih problema pri prelasku na novog opskrbljivača. Međimurje plin je tvrtka s dugom tradicijom, imao oko 70 zaposlenih, a sada preuzimaju najveći dio kolača u povijesti. Vlasnik im je Grad Čakovec i okolne općine koje opskrbljuju plinom.

GPZO i njihovih 100-njak zaposlenih čekaju crni dani jer nakon gubitka ove opskrbe, ostaje ima tek 15 posto korisnika u Zagrebu: tvrtki, Zagrebački holding i Grad Zagreb. GPZO je gradska tvrtka, vodi je Jeronim Tomas kojeg je postavila uprava Tomislava Tomaševića prije tri godine i radnici ga smatraju najodgovornijim za ovaj debakl.

- Uprava se opet kockala sa sudbinom tvrtke i izgubila. Ovo je rezultat njihove nesposobnosti i nastat će pravi kaos – rekao nam je još u ponedjeljak nakon što su postale poznate ponude, Vlatko Kottnig, predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske.

Kako se dogodilo da Gradska plinara Zagreb – Opskrba izgubi Zagreb nakon toliko godina? Kako smo već objavili, vjerovali su da se nitko drugi ne može javiti i da im je posao zajamčen. Dva puta su dali lošiju cijenu.

Trenutačna marža GPZO-a iznosi 9,6 eura po megavatsatu. HERA je u travnju već poništila jedan natječaj kad je GPZO trebao izgubiti opskrbu Zagreba od Međimurje plina. Maksimalna cijena za ponudu je bila 11 eura za megavatsat, GPZO je ponudio 10,9, a Međimurje plin 10,8 eura. I u drugom pokušaju GPZO nije uspio. Ponude su otvorene u petak. Maksimalna cijena je bila 10,5 eura za megavatsat, GPZO je ponudio 10,2 eura, dok je Međimurje plin ponudio 9,5 eura.

24sata su ekskluzivno objavila i transkript dijela snimke koji dokazuje da je uprava išla s visokom cijenama jer je vjerovala da im nitko ne može konkurirati. Snimka čije dijelove ekskluzivno donosimo nastala je prije poništenja prvog natječaja. Tad su u GPZO-u bili šokirani što njihova ponuda od 10,9 eura(1,3 eura više nego sad) nije prošla. Direktor Tomas objašnjava radnicima kako su formirali cijenu. Kaže da su se išli javiti samo za Zagreb jer im ostala područja nose gubitke.

- Sve te odluke su rađene u koordinaciji s vlasnikom i svi su bili upoznati. Gornja cijena je bila 11 eura. Vlasnik je gurao na 11, mi išli s 10,90, a Međimurje plin se javio s 10,80. U tom trenutku Međimurje plin je sam rekao da on to ne bi i tražio je od nas da zajedno odemo, da razgovaramo s HERA-om i da oni ipak taj dio ne preuzmu jer je to njima previše. Kažu, nismo planirali, eto dali smo ponudu, nismo planirali da ćemo dobiti – prepričava Tomas radnicima što su mu navodno rekli u konkurentu.

Objašnjava da je Međimurje plinu problematično preuzeti Zagreb jer su mali i trebali bi imati 15 puta više kupaca i 11 puta veće količine plina.

- Oni nemaju te količine i to su mi i sami rekli – kaže Tomas i naglašava da konkurencija nema kapaciteta.

Nekoliko je stvari važno istaknuti iz ovih citata. Prvo, Tomas kaže da je cijena i prvi put postavljena u suradnji s vlasnikom, a to je Zagrebački holding, kojem je vlasnik Grad Zagreb. Drugo, išli su prvi put s cijenom 10 centi nižom jer su bili uvjereni da nemaju konkurenciju i da se nitko neće javiti, pa je vlasnik htio ići i s maksimalnom cijenom. Nije jasno tko je bio predstavnik vlasnika, šef Holdinga Ivan Novaković ili Tomašević, ali gradonačelnik je trebao biti obaviješten o ovoj ključnoj ponudi. Treće, Tomas je uvjeren da Međimurje plin ne može obaviti taj posao i da se više neće javljati, ali to se pokazalo netočno. Međimurje plin jest manja tvrtka, u vlasništvu Čakovca i okolnih općina, ali očito su napravili kalkulaciju i išli su i drugi put s nižom ponudom.

U utorak na Gradskoj skupštini je oporba zahtijevala posebnu točku dnevnog reda zbog toga što je GPZO dao lošiju ponudu, ali su vladajući na čelu s Tomaševićem to odbili uz obrazloženje da odluka HERA-e još nije poznata, pa se o tom ne može raspravljati.

HDZ-ov Mario Župan optužio je Tomaševića na aktualnom satu da se išao igrati s maržom, da poveća maržu prema građanima i zaradi.

- Gubite 280 milijuna prihoda jer ste dali procjenu na 10.2, dosad ste davali 9.6 eura. Međimurje plin je dao 9.5 eura, sutra će biti objavljeno, izgubili ste 300.000 korisnika, 280 milijuna eura prihoda, prometa, to je 87 posto udjela u vašem prihodu u Zagrebu. To je jedina i prava istina, radi neke marže od milijun eura na nivou godine doveli ste u opasnost sto i nešto radnih mjesta - rekao je Župan u utorak.

Tomašević je tada, prije objave naše snimke na kojoj direktor Tomas govori i da je vlasnik htio da prvi puta idu s najvišim cijenama, odgovori da je ponuda na natječaju formirana tako da GPZO bude na nuli. Ovaj gubitak posla je i ogroman politički udarac Tomaševiću jer će ući u povijest kao prvi gradonačelnik Zagreba za čijeg mandata je GPZO izgubio opskrbu plinom Zagreba.