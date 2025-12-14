Obavijesti

PUCNJAVA U AUSTRALIJI

Nestvaran video! Hrabri prolaznik zaustavio napadača, oteo mu pušku i počeo pucati

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X (Twitter)

Kako navodi policija, napad je bio usmjeren na događaj organiziran povodom Hanuke, a prema prvim informacijama postoje naznake da je bio planiran mjesecima unaprijed

Horor u Sydneyju. Australske vlasti izdale su hitno upozorenje građanima da se ne približavaju poznatoj plaži Bondi nakon oružanog napada u kojem je smrtno stradalo najmanje deset osoba, uključujući i jednog policajca.

Kako navodi policija, napad je bio usmjeren na događaj organiziran povodom Hanuke, a prema prvim informacijama postoje naznake da je bio planiran mjesecima unaprijed.

Na mjesto događaja upućeno je više od 30 timova hitnih službi, među njima i specijalne helikopterske jedinice. Plaža Bondi i šire područje i dalje su pod blokadom, a građani se pozivaju da se strogo pridržavaju uputa nadležnih službi.

Sa same lokacije pristiže sve više snimki, uključujući i one na kojima se vidi kako policijski službenici pružaju hitnu pomoć napadačima.

U međuvremenu se pojavila i snimka koja prikazuje lokalnog stanovnika kako zaustavlja jednog od napadača.

- Kakav heroj, svaka čast! - pisali su ljudi po društvenim mrežama. 

