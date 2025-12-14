Obavijesti

News

UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO

Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
Bedekovcina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju

Nešto iza ponoći u Bedekovčini, muškarac (1982.) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

Od susjeda smo doznali kako su u kobnoj noći ubijena i ubojica bili na proslavi rođendana kod susjeda.

- Ubio ju je na rođendanu, a nakon toga otišao je u klijet koja je oko kilometar daleko i ubio sebe - govore susjedi.

19. FEMICID OVE GODINE Strava u Zagorju: Muškarac vatrenim oružjem ubio ženu (39), pa si presudio u klijeti
Strava u Zagorju: Muškarac vatrenim oružjem ubio ženu (39), pa si presudio u klijeti

Ubojica, koji je nakon ubojstva žene presudio i sebi, otprije je poznat policiji.

ZAUSTAVIMO FEMICID Psihoprofil nasilnika: Uhode žene, zlostavljaju ih, prijete... Samo u 2025. ubili su 19 žena!
Psihoprofil nasilnika: Uhode žene, zlostavljaju ih, prijete... Samo u 2025. ubili su 19 žena!

Imao je četiri kaznene prijave i šest prekršajnih prijava zbog nasilničkog ponašanja u obitelji, dok je ubijena imala jedan prekršaj zbog nasilničkog ponašanja u obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafaele, a već sad dogovaraju modernizaciju
IGNORANTI U VLADI

Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafaele, a već sad dogovaraju modernizaciju

NOVI EXPRESS U cijelu priču dodatno je ušao i regionalni moment - Vučićev ugovor za Rafale s Macronom i činjenica da će srpski avioni u startu imati viši standard
Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'
RIJEČ JE O STRANOM RADNIKU

Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025