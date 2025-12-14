Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Nešto iza ponoći u Bedekovčini, muškarac (1982.) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

Od susjeda smo doznali kako su u kobnoj noći ubijena i ubojica bili na proslavi rođendana kod susjeda.

- Ubio ju je na rođendanu, a nakon toga otišao je u klijet koja je oko kilometar daleko i ubio sebe - govore susjedi.

Ubojica, koji je nakon ubojstva žene presudio i sebi, otprije je poznat policiji.

Imao je četiri kaznene prijave i šest prekršajnih prijava zbog nasilničkog ponašanja u obitelji, dok je ubijena imala jedan prekršaj zbog nasilničkog ponašanja u obitelji.