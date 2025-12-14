Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
Čitanje članka: < 1 min
Nešto iza ponoći u Bedekovčini, muškarac (1982.) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.
Od susjeda smo doznali kako su u kobnoj noći ubijena i ubojica bili na proslavi rođendana kod susjeda.
- Ubio ju je na rođendanu, a nakon toga otišao je u klijet koja je oko kilometar daleko i ubio sebe - govore susjedi.
Ubojica, koji je nakon ubojstva žene presudio i sebi, otprije je poznat policiji.
Imao je četiri kaznene prijave i šest prekršajnih prijava zbog nasilničkog ponašanja u obitelji, dok je ubijena imala jedan prekršaj zbog nasilničkog ponašanja u obitelji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafaele, a već sad dogovaraju modernizaciju
Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'