24sata na mjestu užasa kod rijeke Une: Prevrnuo se brod s migrantima, jedan je poginuli

Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, koji su završili u rijeci Uni u Rosuljama kraj Hrvatske Kostajnice. Podigli su i dronove kako bi ih čim prije izvukli na sigurno.

- Naši policajci čuli su dozivanje oko 4.45 sati iz rijeke Une kod mjesta Rosulje. Odmah su odjurili u pomoć i pronašli jednog živog čovjeka i jedno beživotno tijelo. Pošto se sumnja da je u vodi još ljudi, pokrenuta je akcija spašavanja - potvrdili su za 24sata iz PU sisačko-moslavačke.

Foto: PU sisačko-moslovačka

Kako smo neslužbeno doznali, na brodu je bilo najmanje pet ljudi, riječ je o migrantima i krijumčaru. Iz još nepoznatog razloga završili su u vodi i nestali. Najmanje jedna osoba je poginula, kako doznajemo.