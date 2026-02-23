Iz još nepoznatog razloga migranti su završili u vodi i nestali
TRAGEDIJA
24sata na mjestu užasa kod rijeke Une: Prevrnuo se brod s migrantima, jedan je poginuli
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, koji su završili u rijeci Uni u Rosuljama kraj Hrvatske Kostajnice. Podigli su i dronove kako bi ih čim prije izvukli na sigurno.
- Naši policajci čuli su dozivanje oko 4.45 sati iz rijeke Une kod mjesta Rosulje. Odmah su odjurili u pomoć i pronašli jednog živog čovjeka i jedno beživotno tijelo. Pošto se sumnja da je u vodi još ljudi, pokrenuta je akcija spašavanja - potvrdili su za 24sata iz PU sisačko-moslavačke.
Kako smo neslužbeno doznali, na brodu je bilo najmanje pet ljudi, riječ je o migrantima i krijumčaru. Iz još nepoznatog razloga završili su u vodi i nestali. Najmanje jedna osoba je poginula, kako doznajemo.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku