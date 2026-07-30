Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova

Do 14. godine Željko Kerum (1960.) čuvao je ovce u rodnom selu Ogorju. Nakon završene srednje tehničke škole zaposlio se u splitskoj Melioraciji kao vozač bagera, da bi s tom firmom otišao u Irak, kako bi zaradio za auto. Pedeset godina kasnije vozio je Maybach, najprestižniju Mercedesovu krstaricu. Kako se obogatio? Pomogla mu je jaka volja, a imao je i dosta sreće. U vrijeme kad je Kerum radio u Iraku - između ostalog, gradeći bunkere i skloništa za Sadama Huseina i njegovu vojsku - otpočeo je rat s Iranom pa su ionako dobre plaće pojačane nadnicom za strah.

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Pokretanje videa... VIDEO Konoba Pršut u Kaštelima, u vlasništvu Željka Keruma | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Po povratku u zemlju, nakon stečaja Melioracije, od ušteđevine je otvorio prvi dućan u prizemlju obiteljske kuće. Uspio je zašparati čak 60 tisuća maraka - u ono vrijeme za taj se novac mogao kupiti pristojan stan. Ali čini se da Kerum od početka nije bio fanatik pravne države niti socijalne pravde. Kruh, mlijeko i šećer navodno je prodavao po nabavnim cijenama, bez zarade, samo kako bi privukao kupce. Strategija je upalila - u sljedeće tri godine uspio je otvoriti još pet trgovina. U bogaćenju mu je pomogla i jedna pomalo rizična operacija. U jeku rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 1993. godine, bez papira je kupio veliku količinu šećera namijenjenog BiH. Nije ga knjižio, kupovao ga je po 0,80 njemačkih maraka po kilogramu, a prodavao po marku. Protiv njega i sudionika dignuta je optužnica, ali predmet je otišao u zastaru, a Kerum se preselio u višu klasu. Sad već pristojno bogat mogao je lakše napredovati prema vrhu...

- Da sam znao kako će sve ispasti i o kakvoj je robi riječ, ne bih se ni upuštao u ovaj posao. U to vrijeme nisam bio iskusan trgovac, jer da jesam, bio bih puno oprezniji. Šećer kao artikl tad je bio deficitaran i bila je kriza na tržištu - rekao je policiji.

Volio je i luksuzne automobile. Bio je vlasnik Maybacha, a nekoliko puta je skrivio i nesreću. Lani je zbog prekršaja u prometu bio i u zatvoru. |

Zli jezici kažu da je prodavao i robu iz državnih robnih rezervi i Caritasa, ali to nije dokazano. Kerum je često koristio "alternativne" metode podizanja profita. Tri godine nakon afere "Šećer", 1996., otvorio je prvi veliki supermarket u Lori. Iz tog vremena datira anegdota koja kaže da je kroz kartanje s dobavljačem u skladištu osigurao jeftiniju robu. Sedam godina kasnije kupuje propalu tvornicu Jugoplastika. Prema poznatom obrascu, prema kojem je hrvatska proizvodnja mijenjana jeftinim uvozom, koji jamči lako bogaćenje, na njezinu je mjestu godinu dana kasnije sagradio najveći trgovački centar u Dalmaciji - Joker. Ime je kratica imena i prezimena njegova sina Joška Keruma. Kerum se potom počeo širiti neviđenom brzinom pa je pokojni Vladimir Matijanić napisao kako uskoro planira otvoriti i pogrebno poduzeće (Umrek) i dućan s alkoholom (Rumke), i tako redom...

Fani mu je druga supruga. Bila mu je ljubavnica, a vezu je potvrdio u televizijskoj emisiji. |

Do 2003. godine, prema listi najbogatijih Hrvata koju je objavio Nacional, Kerum je već stekao imovinu vrijednu 52 milijuna eura. Kupnja splitskog hotela Marjan 2005. godine - investicija je vrijedila oko 25 milijuna eura - trebala je biti kruna njegove karijere. Hotel je trebao postati dio Hilton lanca, no tu nije uspio. U obnovu je uložio golemi novac (procjenjuje se oko 113 milijuna eura), u potpunosti se oslanjajući na kredite banaka, no recesija 2008. ("banana") ga je upropastila. Poput Trumpa, dugove je nastojao prebaciti drugima, a imovinu ostaviti sebi, pa je oko Keruma započela kuknjava koja do danas ne prestaje, kao ni sudski procesi.

Izlaz je potražio u politici pa se 2009., kao neovisni kandidat, kandidirao za gradonačelnika Splita. Populističkom kampanjom "čovjeka iz naroda" protiv elita, u drugom krugu je uvjerljivo pobijedio s 58 posto glasova. Svjedoci kažu da je imao ozbiljne namjere sagraditi vrtiće i popraviti gradske ceste, ali nije imao pojma koliko komplikacija (nesređeno vlasništvo, neuredne zemljišne knjige) to podrazumijeva, pa je mandat bio fijasko. Iz tog vremena ostala je zapamćena jedna glasovita izjava.

Kerum je oduvijek bio obožavatelj pršuta i dobre hrane. |

Na upit o lošim cestama u Splitu, izjavio je: "Možete misliti kako je tek meni voziti Ferrari po tim rupama, puno gore nego vama". Nakon neuspjeha s hotelom i havarije u politici, ostao je zapamćen po lijepljenju pršuta po čelu i bizarnim izjavama. On je danas najbogatiji ridikul u Hrvatskoj.