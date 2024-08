24sata na mjestu užasa u BiH: Ubijena profesorica imala je još samo par dana do mirovine...

Ubijenoj profesorici u Sanskom Mostu ostalo je svega sedam dana do mirovine, potvrdio je to za 24sata načelnik Sanskog Mosta Faris Hasanbegović.

- Neprihvatljivo je svakom mozgu što se u Sanskom mostu dogodilo, vjerujem da nikome nije jasno koji su to razlozi i kakvo je opravdanje za ovako gnjusan čin. Najžalosnije je da su sve radne kolege koje su danas ubijene trebali u mirovinu brzo. Profesorica je u mirovinu trebama za nekoliko dana. Neshvatljivo da je moglo doći do kako strašnog ubojstva u Sanskom mostu - rekao nam je Hasanbegović.

Učenice se opraštaju od profesorice

Načelnik nam je potvrdio informaciju kako će danas tijekom dana biti održan Kolegi na kojem će biti donesena odluka o proglašenju dana žalosti.

- U Sanskom mostu je tajac, otišle su osobe koje su bile prepoznate kod nas kao netko tko je ostavljao pečat na mlade živote. Obići ćemo obitelji ubijenih i stavit se na raspolaganje. Ovo je nešto na što se ne možete spremiti. Ubojica je bio čovjek kao bilo koji čovjek koji sada ovdje šeta. Živio je u toj školi, radio, zarađivao svoj kruh - rekao nam je načelnik.

- Ubojica je bio čovjek kao bilo koji čovjek koji sada ovdje šeta. Živio je u toj školi, radio, zarađivao svoj kruh. Tko na svom radnom mjestu u nekom trenutku nema određenih problema ali to ne može biti razlog da uradite ovako nešto. Mora doći do nekog sloma, nešto je prelilo kap čaše. Bez obzira na to ne postoji opravdanje za ovo - dodao je načelnik.

Podsjetimo, domar Mehmed Vukalić došao je u srijedu ujutro u školu s oružjem i ubio ravnatelja Gimnazije Nijaza Halilovića, tajnicu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan. Nezapamćena je to tragedija u Sanskom Mostu, općini u Bosni i Hercegovini.

Jučer smo također razgovarali s bratom domara koji je učinio ubojstva koji nam je rekao da je šokiran s činom svog brata.

- Doručkovao sam na balkonu i čuo sam isto što ste i vi čuli. Zgrožen sam. U zadnje vrijeme se nismo ni družili, ne znam što se s njim događalo. Ne znam što mu se događalo u školi, to pitajte njih ili nekoga tko je s njim radio. On je inače bio jedan od boljih, bio je vjernik, nikom nije učinio ništa nažao do sada, ne znam što bi rekao. Ne znam što mu se dogodilo, u velikom sam šoku. Znam da je bio uredan, a što se događalo ne znam - rekao nam je brat.