30 kilometara u punoj opremi: Hrvatski vojnici briljirali na jednom od najtežih natjecanja

Pripadnici 16. hrvatskog kontingenta NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj (NATO Forward Land Forces/Multinational Battle Group Poland) ostvarili su izvanredne rezultate na vojnom natjecanju Norwegian Foot March, održanom u petak, 18. listopada 2025., na vojnom poligonu Bemowo Piskie u Poljskoj.

U pješačkoj hodnji dugoj 30 kilometara sudjelovalo je više od 300 vojnika iz sastava multinacionalne borbene grupe Poljska, u kojoj su pripadnici oružanih snaga SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Rumunjske, Poljske i Hrvatske.

Hrvatsku su predstavljali pripadnici 1. mehanizirane bojne „Tigrovi” Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, a njihovi rezultati ponovno su potvrdili visoku razinu fizičke spremnosti, discipline i vojničkog duha.

Foto: MORH

Najveći uspjeh postigla je razvodnica Matea Findrik, koja je bila najbrža natjecateljica u ženskoj konkurenciji, svladavši zahtjevnu rutu za četiri sata i 20 minuta.

U muškoj konkurenciji razvodnik Karlo Ciban zauzeo je drugo mjesto s vremenom tri sata i šest minuta, dok je pozornik Antonio Fabijan završio peti s rezultatom tri sata i 32 minute.

Foto: MORH

Natjecanje Norwegian Foot March, koje se održava više od stoljeća, jedno je od najzahtjevnijih vojnih testova izdržljivosti u svijetu. Sudionici moraju prijeći 30 kilometara u punoj vojnoj opremi i čizmama, s ruksakom težine 11 kilograma, unutar vremenskog ograničenja od četiri i pol sata za muškarce i pet sati za žene.

Osim fizičke izdržljivosti, natjecanje traži iznimnu mentalnu snagu i odlučnost, a uspješno svladavanje utrke u međunarodnim vojnim krugovima smatra se velikim postignućem.

Sudjelovanje hrvatskih vojnika na ovom prestižnom natjecanju još jednom potvrđuje vrhunsku obučenost, motiviranost i spremnost pripadnika Hrvatske vojske te njihovu sposobnost da rame uz rame stoje s pripadnicima savezničkih vojski NATO-a.