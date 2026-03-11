VIDEO Jake eksplozije odjekuju Teheranom. Izraelski napadi na jugu Libanona ubili 5 ljudi...

Katarski ministar: Zabrinut sam zbog napada na civilnu infrastrukturu

Državni ministar vanjskih poslova Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi rekao je da je Katar "zabrinut zbog napada ne samo na vojnu, već i na civilnu infrastrukturu" posljednjih dana.

„S druge strane, izuzetno smo ponosni na naše sigurnosne službe, odnosno na presretanje svake pojedine rakete i drona.“

„Također smo ponosni na ljude koji žive u Kataru, bilo da su to građani ili stanovnici. Oni također predstavljaju otpornost i jedinstvo.“