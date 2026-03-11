Obavijesti

VIDEO Jake eksplozije odjekuju Teheranom. Izraelski napadi na jugu Libanona ubili 5 ljudi...

Foto: IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY

Američka vojska pogodila je i "potpuno uništila" deset iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti...

FOTO

Trag dima tijekom pokušaja presretanja koje je izvela izraelska protuzračna obrana, dok se projektili lansiraju iz Irana usred američko-izraelskog sukoba s Iranom, viđen iz Tel Aviva u Izraelu.

Foto: Dylan Martinez
Foto: Dylan Martinez
Foto: Dylan Martinez
Foto: Dylan Martinez

Katarski ministar: Zabrinut sam zbog napada na civilnu infrastrukturu

Državni ministar vanjskih poslova Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi rekao je da je Katar "zabrinut zbog napada ne samo na vojnu, već i na civilnu infrastrukturu" posljednjih dana.

„S druge strane, izuzetno smo ponosni na naše sigurnosne službe, odnosno na presretanje svake pojedine rakete i drona.“

„Također smo ponosni na ljude koji žive u Kataru, bilo da su to građani ili stanovnici. Oni također predstavljaju otpornost i jedinstvo.“

'Napadi na Katar moraju odmah prestati'

Katarski ministar vanjskih poslova Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi u intervjuu za Al Jazeeru izjavio je da „napadi na Katar moraju odmah prestati“.

„Ne samo na Katar, već na cijelu regiju“, dodao je.

„Najoštrije smo osudili neopravdane i nečuvene napade na državu Katar koji izravno utječu na naš suverenitet.“

UAE odgovara na dolazne iranske rakete i dronove

Ministarstvo obrane UAE-a kaže da njihova protuzračna obrana trenutno odgovara na dolazne rakete i prijetnje dronovima iz Irana.

Ministarstvo je reklo da su zvukovi koji se čuju u zemlji "rezultat protuzračnih obrambenih sustava koji presreću projektile".

U izraelskim napadima ubijeni gradonačelnik i član vijeća u libanonskoj Jouyi

U izraelskom napadu ubijeni su Fawzi Fawaz, gradonačelnik južnolibanonskog grada Jouya, kao i član vijeća Abbas Baalbeki, izvještava libanonska Nacionalna novinska agencija, pozivajući se na Savez općina okruga Tyre.

Izraelske snage su izvele nekoliko napada na grad, ubivši nekoliko ljudi, ali Fawaz i Baalbeki su inzistirali da ostanu s ljudima svog grada kako bi im pomogli prije nego što budu ubijeni, prema NNA-i.

Unija je izrazila najdublju sućut obiteljima dvojice poginulih muškaraca i stanovnicima grada Jouye.

Libanonske novine L'Orient-Le Jour također su izvijestile o napadu za koji njihov dopisnik kaže da se dogodio rano u utorak navečer.
 

