Američka vojska pogodila je i "potpuno uništila" deset iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti...
VIDEO Jake eksplozije odjekuju Teheranom. Izraelski napadi na jugu Libanona ubili 5 ljudi...
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI:
- Vijeće sigurnosti UN-a saziva hitan sastanak
- Pusić o Bliskom istoku: ‘Najveći dobitnik rata je Putin. Bit će velike gospodarske posljedice'
- Trump tvrdi: Uništili smo 10 iranskih brodova za polaganje mina u Hormuškom tjesnacu
- Netanyahu najavio milijarde za financiranje rata s Iranom
- Izvoz nafte s Bliskog istoka pao na 10 posto, G7 priprema mjere
Trag dima tijekom pokušaja presretanja koje je izvela izraelska protuzračna obrana, dok se projektili lansiraju iz Irana usred američko-izraelskog sukoba s Iranom, viđen iz Tel Aviva u Izraelu.
Katarski ministar: Zabrinut sam zbog napada na civilnu infrastrukturu
Državni ministar vanjskih poslova Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi rekao je da je Katar "zabrinut zbog napada ne samo na vojnu, već i na civilnu infrastrukturu" posljednjih dana.
„S druge strane, izuzetno smo ponosni na naše sigurnosne službe, odnosno na presretanje svake pojedine rakete i drona.“
„Također smo ponosni na ljude koji žive u Kataru, bilo da su to građani ili stanovnici. Oni također predstavljaju otpornost i jedinstvo.“
'Napadi na Katar moraju odmah prestati'
Katarski ministar vanjskih poslova Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi u intervjuu za Al Jazeeru izjavio je da „napadi na Katar moraju odmah prestati“.
„Ne samo na Katar, već na cijelu regiju“, dodao je.
„Najoštrije smo osudili neopravdane i nečuvene napade na državu Katar koji izravno utječu na naš suverenitet.“
UAE odgovara na dolazne iranske rakete i dronove
Ministarstvo obrane UAE-a kaže da njihova protuzračna obrana trenutno odgovara na dolazne rakete i prijetnje dronovima iz Irana.
Ministarstvo je reklo da su zvukovi koji se čuju u zemlji "rezultat protuzračnih obrambenih sustava koji presreću projektile".
U izraelskim napadima ubijeni gradonačelnik i član vijeća u libanonskoj Jouyi
U izraelskom napadu ubijeni su Fawzi Fawaz, gradonačelnik južnolibanonskog grada Jouya, kao i član vijeća Abbas Baalbeki, izvještava libanonska Nacionalna novinska agencija, pozivajući se na Savez općina okruga Tyre.
Izraelske snage su izvele nekoliko napada na grad, ubivši nekoliko ljudi, ali Fawaz i Baalbeki su inzistirali da ostanu s ljudima svog grada kako bi im pomogli prije nego što budu ubijeni, prema NNA-i.
Unija je izrazila najdublju sućut obiteljima dvojice poginulih muškaraca i stanovnicima grada Jouye.
Libanonske novine L'Orient-Le Jour također su izvijestile o napadu za koji njihov dopisnik kaže da se dogodio rano u utorak navečer.