Odgađa se rušenje Vjesnika!

Državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić na konferenciji za medije otkrio je kako napreduju pripremni radovi uklanjanja Vjesnikova nebodera.

- Stručni nadzor zabranio je radove na 15. katu. Radovi podupiranja, dodatnih pojačanja i čišćenja samog nebodera mogu se izvoditi do 14. kata i dokle god izvođač ne ukloni azbest. Zbog toga se odgađa rušenje zgrade, ali i otvaranje Slavonske avenije.

- Vjerujem da ćemo već i sutra i do kraja dana dobiti izvješća stručnog nadzora. Namjera je bila i za što je dobiveno zeleno svjetlo ukloniti azbest i doći do 16. kata i postaviti pojačivače. Tendencija izvođača je skidanje antene i samih reklama, ali zabranjeni su radovi na 16. katu. Do toga vodi stubište. Ovo sve utječe na rok od 30 dana, ali i ukupni rok.

- Razgovarali smo sa izvođačima, imaju iskustva s azbestom, imali su slične radove uklanjanja, oni imaju poduzeće koje će ukloniti na siguran način azbest.

- Mi smo prilikom postupka i pripreme proveli određena ispitivanja nebodera kako bi znali stanje nebodera, a izvođač jedini ima opremu i educirane radnike za izvođenje radova.

- Imat ćemo presicu o najnovijim informacijama i metodama uklanjanja nebodera. Ja bih pričekao tu presicu u petak kako bi se otkrili ostali detalji.

Podsjetimo, tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade. Rok za završetak radova je 19. svibnja. Nedavno su u zgradu došli i pripadnici vojske koji su iz Vjesnika iznijeli inventar Hrvatskog sabora...