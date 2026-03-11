Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Nakon niza stabilnih i sunčanih dana, pred nama je promjena vremena koja donosi više oblaka, povremenu kišu i pljuskove. Stabilno razdoblje postupno završava, a u narednim danima očekuje se promjenljivije i nestabilnije vrijeme u većem dijelu zemlje. Već danas kiša ili lokalni pljuskovi mogući su ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će u ostalim krajevima još prevladavati djelomice sunčano vrijeme. Tijekom sutrašnjeg dana nestabilnosti će se postupno širiti i na druge dijelove Hrvatske.

U četvrtak će prevladavati promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu i u područjima uz obalu, dok će se tijekom dana pljuskovi pojavljivati i u unutrašnjosti. Unatoč nestabilnostima, osobito u središnjim i istočnim krajevima u prijepodnevnim satima bit će i povremenih sunčanih razdoblja.

Vjetar će većinom biti slab do umjeren jugozapadni, dok će na obali i otocima puhati jugo. Prema večeri se očekuje promjena smjera vjetra – u unutrašnjosti na sjeverozapadni i sjeverni, a na Jadranu na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 3 i 7 °C, na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 13 i 18 °C.

I u nastavku razdoblja zadržat će se promjenljivo vrijeme uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše ili pljuskova, koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena očekuje se u petak u Dalmaciji, dok u unutrašnjosti u petak i subotu u noći i ujutro mjestimice može biti magle.

Vjetar će i dalje biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prevladavati jugo. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati te će se zadržati razmjerno toplo za ovo doba godine.