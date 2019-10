Žrtve iz hladnjače: Svi su bili Kinezi, među njima osam žena

Jedna od najvećih istraga u povijesti Ujedinjenog kraljevstva polako daje rezultate. Dok istražitelji još uvijek pokušavaju utvrditi trasu kojom se kretala hladnjača u kojoj je u Essexu pronađeno 39 mrtvih tijela, BBC javlja da su ona najvjerojatnije pripadala Kinezima.

Podsjećamo, kamionom je upravljao 25-godišnji Mo Robinson, vozač iz Sjeverne Irske. On je uhićen pod sumnjom da je kriv za smrt 39 ljudi, no još uvijek nije poznato je li on uopće znao da se u hladnjači nalaze ljudi.

Policija je pak u Sjevernoj Irskoj pretresla dvije kuće kako bi utvrdili moguću involviranost kriminalnih skupina.

BBC piše da su stanovnici sjevernoirskog mjesta Laurelvalea, iz kojeg je vozač Robinson, 'u potpunom šoku'. Njegova je obitelj za uhićenje doznala preko društvenih mreža, a njegovi se sugrađani nadaju da je 25-godišnji vozač nevin i da je u sve postao umiješan slučajno i bez svojeg znanja.

Kina potvrdila da su mrtvi u kamionu u Britaniji kineski državljani

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da su 39 ljudi koji su pronađeni mrtvi u kamionu nedaleko od Londona Kinezi, objavio je u srijedu na Twitteru list Global Times.

List, koji objavljuje Narodni dnevnik (People's Daily), službeni list kineske Komunističke partije, objavio je da je ministarstvo navelo za list da se "u ovome trenutku ništa ne može objaviti".

Britanska policija odvojeno od toga potvrdila je u četvrtak izvješća britanskih medija o tome da mrtva tijela pronađena u kamionu pripadaju kineskim državljanima.

Riječ je o 38 odraslih i jednom adolescentu, pronađenima dan ranije u hladnjači kamiona u industrijskog zoni istočno od Londona.

Kamion, pronađen u Graysu u Essexu, oko 35 kilometara istočno od Londona, je iz Bugarske.

Belgijski tužitelji potvrdili su da je kamion u utorak isplovio iz luke Zeebrugge.

Vozač kamiona, podrijetlom iz Sjeverne Irske i star 25 godina, uhićen je i osumnjičen za ubojstvo 39 ljudi.