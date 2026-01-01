400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.

Glazba, vatrometi i puni trgovi obilježili su doček Nove godine diljem zemlje. Zagreb je plesao uz Dubiozu, Dubrovnik uz Merlina, Split uz Baby Lasagnu, Rijeka uz hitove devedesetih, a Osijek uz Škoru. Do ranih jutarnjih sati ludovalo se i u Puli, Zadru, Šibeniku, Bjelovaru, Čakovcu...
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Gradonačelnik Mato Franković uputio je novogodišnju čestitku, a prema službenim podacima u povijesnoj jezgri okupilo se oko 16,5 tisuća ljudi. Uz Merlina, nastupili su i Jakov Jozinović te Hiljson Mandela. Grad je aktivirao sve službe, a doček je pratilo i dodatno ozvučenje na više lokacija unutar stare jezgre.
