Obavijesti

Galerija

Komentari 1
LUDA ATMOSFERA

400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.

Glazba, vatrometi i puni trgovi obilježili su doček Nove godine diljem zemlje. Zagreb je plesao uz Dubiozu, Dubrovnik uz Merlina, Split uz Baby Lasagnu, Rijeka uz hitove devedesetih, a Osijek uz Škoru. Do ranih jutarnjih sati ludovalo se i u Puli, Zadru, Šibeniku, Bjelovaru, Čakovcu...
Doček Nove Godine na glavnom gradskom trgu
Foto Matija Habljak/PIXSELL
1/469
Foto: Matija Habljak/PIXSELL