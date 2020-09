CNN o debati Trumpa i Bidena: 'Ovo je bilo grozno, užasno'

Biden je optužio Trumpa da otvara ekonomiju po cijenu žrtava covida, a Trump Bidena da želi zatvoriti zemlju po cijenu ekonomije. Nisu se složili ni oko cjepiva

<p>Republikanski predsjednik <strong>Donald Trump </strong>i demokratski protukandidat <strong>Joe Biden </strong>žestoko su se sukobili oko Trumpovog upravljanja koronakrizom, oko ekonomije i poreza, u prvoj debati u utorak obilježenoj neprekidnim Trumpovim upadicama. <strong><a href="https://edition.cnn.com/?refresh=1">CNN</a></strong> je u analizi proglasio debatu užasnom i groznom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prva debata</strong></p><p>U vrlo kaotičnoj predsjedničkoj debati Biden je napao Trumpa zbog načina na koji je vodio krizu oko koronavirusa, kazavši da je predsjednik paničario i nije uspio zaštititi Amerikance, dok je Trump branio svoj način.</p><p>- Napravili smo odličan posao. Ti nikad ne bi obavio ovako dobar posao, to ti nije u krvi - rekao je Trump.</p><p>Biden je optužio Trumpa da otvara ekonomiju po cijenu žrtava covida, a Trump Bidena da želi zatvoriti zemlju po cijenu ekonomije. Nisu se složili ni oko cjepiva gdje je Trump rekao da će proći tjedni da cjepivo bude gotovo, a Biden da neće biti spremno do polovice sljedeće godine.</p><p><strong>Neprekidne Trumpove upadice</strong></p><p>Neke misli dvojice kandidata slabo su se mogle razaznati jer su i jedan i drugi upadali u replike, ali Trump je u tome daleko nadmašio Bidena.</p><p>Dva su kandidata često simultano govorila dok je moderator tražio red.</p><p>Chris Wallace morao je nekoliko puta upozoravati, pogotovo predsjednika. "Iskreno, vi više upadate", rekao je Wallace Trumpu. "Molim vas, pustite potpredsjednika da govori", zatražio je od Trumpa.</p><p>A Biden je predsjednika u jednom trenutku upitao: "Hoćeš li više ušutiti, čovječe".</p><p>Zapaljivi Trump i umjereniji Biden debatirali su o širokoj lepezi urgentnih političkih pitanja, uključujući pandemiju koronavirusa u kojoj je u SAD-u umrlo 200.000 ljudi, prosvjedima protiv rasne nepravde, kao i o borbi za Vrhovni sud, ali nisu se libili ni teških optužbi.</p><p>- Ti si najgori predsjednik kojeg je Amerika ikad imala - optužio je Biden Trumpa, dodajući da bi bilo dobro da prestane igrati golf i primi se posla. </p><p>- Učinio sam više u 47 mjeseci nego ti u 47 godina - odgovorio mu je Trump. </p><p><strong>Sve po epidemiološkim pravilima</strong></p><p>Republikanski predsjednik i njegov demokratski protukandidat nisu se rukovali pri ulasku na svoju prvu debatu koju su održali na distanci utvrđenoj po epidemiološkim protokolima.</p><p>Dvojica kandidata ušla su istovremeno na pozornicu i nasmiješili se moderatoru Chrisu Wallaceu s Fox Newsa koji je objasnio da se oni neće rukovati. Rekao je i da kandidati nisu unaprijed dobili pitanja kao i da je on izabrao teme.</p><p>Devedesetominutna debata, prva od tri predviđene, s limitiranim brojem gledatelja i fizičkom distancom održana je na Sveučilištu u Clevelandu. </p><p>Organizatori su rekli da je oko 80 ljudi u publici, uključivo članove obitelji, osoblje kampanja, zdravstvene i sigurnosne dužnosnike te novinare.</p><p>Biden (77) ima konzistentnu prednost pred Trumpom (74) u ispitivanjima javnog mišljenja uoči izbora koji se trebaju održati 3. studenoga.</p><p><strong>Imenovanje u Vrhovni sud</strong></p><p>Prvih petnaestak minuta debate koja je počela u 3 sata po srednjoeuropskom vremenu bile su posvećene imenovanju u Vrhovni sud. Trump je u subotu nominirao sutkinju Amy Coney Barrett za sutkinju Vrhovnog suda, na poziciju koju je do smrti obnašala Ruth Bader Ginsburg. Kandidati za Vrhovni sud moraju biti potvrđeni većinom u Senatu koji trenutno kontroliraju republikanci.</p><p>- Dobili smo izbore. Izbori imaju posljedice - rekao je Trump, dodajući da Senat ima republikansku većinu.</p><p>Trump je ponovno nahvalio novu moguću sutkinju, dok se Biden založio da Senat o njezinom imenovanju glasa nakon izbora. </p><p>Demokrati nastoje odgoditi odluku te smatraju da bi pobjednik na predsjedničkim izborima u studenom trebao odlučiti o doživotnom imenovanju među devet članova Vrhovnog suda.</p><p>Biden nije odgovorio na pitanje bi li podupro da se u Vrhovnom sudu poveća broj sudaca ako bi pobijedio na izborima.</p><p>Debata se s imenovanja u Vrhovni sud prelila na pitanje zdravstvenog osiguranja. </p><p>Nakon što je Trumpo pojasnio zdravstveni prijedlog Biden je rekao: "On nema plan za zdravstvo.. činjenica je da ovaj čovjek ne znam o čemu priča". Malo iza toga, ustvrdio je: "Svi znaju da je on lažljivac"</p><p><strong>Platio sam milijune poreza</strong></p><p>U okviru teme o ekonomiji, moderator je upitao Trumpa jesu li istinita izvješća koja je objavio New York Times u nedjelju po kojima je 2016. i 2017. uplatio 750 dolara saveznog poreza na dohodak.</p><p>"Platio sam milijune dolara" ali ne želim plaćati porez ako imam gubitke, rekao je.</p><p>NYT je objavio da Trump nije platio porez na dohodak 10 godina od proteklih 15 godina, unatoč tome što je 2018. od svojih reality emisija i drugih licenciranih projekata zaradio 427,4 milijuna dolara.</p><p>Joe Biden je u utorak uoči debate objavio svoje porezne prijave za 2019. Dokumenti koje je demokratski kandidat za Bijelu kuću objavio na svojoj mrežnoj stranici pokazuju da su Biden i njegova supruga platili lani 299.346 dolara saveznog poreza.</p><p>Na pitanje smatra li da bi ponovno trebao biti izabran, Trump je rekao da nijedan predsjednik nije više učinio za zemlju od njega.</p><p>- Nikad nije bilo administracije koja je učinila ono što sam ja napravio - rekao je Trump, spominjući među ostalim ekonomiju i nacionalno jedinstvo. Za Bidena je rekao da je marioneta radikalne ljevice. </p><p><strong>Rasna diskriminacija i bijeli supremacisti</strong></p><p>Sukobili su se i oko pitanja rasne diskriminacije, gdje je Biden optužio Trumpa da je rasist i da generira rasnu mržnju.</p><p>Trump je vratio lopticu kazavši da je Biden, kada je bio senator, glasao za zakon 1990.-tih koji je išao na štetu Afroamerikanaca.</p><p>Trump je upitan hoće li osuditi bijele supremaciste rekao: "Sigurno, želim to učiniti". Ali ih nije osudio. Potom je dodao da najgore nasilje u zemlji dolazi od krajnje ljevice.</p>