Visočani Marin Petrović i Mario Kokoruš konačno su pušteni na slobodu, a otela ih je džihadistička skupina JNIM ogranak Al-Quaide...
OTELI IH DŽIHADISTI U MALIJU PLUS+
50 DANA STREPNJE Supruga otetog Marija za 24sata: 'U strahu sam sve dok se ne vrate'
Nakon što su 5. rujna ove godine nestali u Maliju, Visočani Marin Petrović i Mario Kokoruš konačno su pušteni na slobodu, a njihove obitelji nadaju se da će ih uskoro vidjeti i da će sretno stići doma. Dok se to ne dogodi i dalje su u strahu.
