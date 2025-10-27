Obavijesti

News

OTELI IH DŽIHADISTI U MALIJU PLUS+

50 DANA STREPNJE Supruga otetog Marija za 24sata: 'U strahu sam sve dok se ne vrate'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 4 min
50 DANA STREPNJE Supruga otetog Marija za 24sata: 'U strahu sam sve dok se ne vrate'

Visočani Marin Petrović i Mario Kokoruš konačno su pušteni na slobodu, a otela ih je džihadistička skupina JNIM ogranak Al-Quaide...

Nakon što su 5. rujna ove godine nestali u Maliju, Visočani Marin Petrović i Mario Kokoruš konačno su pušteni na slobodu, a njihove obitelji nadaju se da će ih uskoro vidjeti i da će sretno stići doma. Dok se to ne dogodi i dalje su u strahu.

OSTALO

