FOTO Pogledajte što su dobili novi časnici i časnice Hrvatske vojske nakon školovanja
U Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“, u vojarni „Petar Zrinski“, održana je svečanost dodjele prvih časničkih činova kadetima. Činove je primilo ukupno 65 kadeta iz više generacija i studijskih programa. Među njima su kadeti diplomskog studija Aeronautike te diplomskih studija Vojnog inženjerstva, Vojnog vođenja i upravljanja i Vojnog pomorstva. Prve časničke činove dobili su i kadeti 19. i 20. naraštaja prijediplomskih studija Vojnog vođenja i upravljanja te Vojnog inženjerstva. Svečanost označava važan korak u njihovom profesionalnom putu i početak časničke karijere u Hrvatskoj vojsci.